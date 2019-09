Du Lịch, Thịt Gà, Phù Điêu, Bác Sĩ

Du khách tới Sài Gòn tăng đều… Tiền thu nhờ du lịch tăng đều…

VTV kể: Chiều 25/9, Sở Du lịch TP.SG cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố SG ước đạt 6.225.000 lượt khách, tăng 14,3% so với cùng kỳ và đạt 73% kế hoạch năm 2019. Tổng thu ngành du lịch trong 9 tháng qua đạt 108.300 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Infonet kể: Gà bán rẻ như rau, thịt gà nhập cảng vẫn ùn ùn đổ về… Hiện giá gà lông trắng xuống mức thấp nhất 10 năm qua, giá gà từ mức 26.000-30.000 đồng/kg xuống còn 11.000-13.000 đồng/kg, rẻ như rau. Tuy nhiên, thịt gà nhập cảng vẫn ồ ạt về, trong nửa đầu năm nay, Việt Nam đã nhập cảng hơn 142 nghìn tấn thịt gà.

Báo Thanh Niên kể: Tạm dừng dự án phù điêu 86 tỉ đồng ở Quy Nhơn… Chiều 25.9, một nguồn tin cho biết tại hội nghị diễn ra cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã cho ý kiến dừng thực hiện dự án tạc bức phù điêu có chủ đề “Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” tại vách núi Bà Hỏa ở ngã năm Đống Đa, TP.Quy Nhơn, để tập trung cải tạo nút giao thông này.

Báo Thời Đại kể chuyện Huế: Bắt bác sĩ bị tố hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng nhập viện… Công an TP Huế đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, trú tại TP Huế, nguyên bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế) để điều tra 2 tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích".

Tiền Phong kể: Ngày 25/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Liên quan đên việc tòa nhà Thành ủy Đồng Hới có tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng, vừa mới xây đã nứt toác mà Tiền Phong phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang đã yêu cầu báo cáo, chấn chỉnh, sửa chữa và đảm bảo an toàn tuyệt đối để vận hành lâu dài, phân rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan.

Ngay trong ngày 25/9, ông Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đồng Hới, đã có báo cáo: trụ sở làm việc của Thành ủy bị nứt là do xây gạch blog, thời tiết thay đổi từ nắng nóng kéo dài sang mùa mưa làm ảnh hưởng đến co dãn về nhiệt của vật liệu gạch không nung. Riêng trụ tường hàng rào bị nứt toác do công ty Việt Tiến thi công, là do công ty TNHHXD tổng hợp Hoàng Gia (Đồng Hới) thi công đường bên ngoài trụ sở Thành ủy Đồng Hới, đào sâu, làm nứt gãy đoạn hàng rào 33m.

Pháp Luật Plus kể: Đến nay, mỗi ngày Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang bỏ tiền đi mua lại 20.000m3 nước của một doanh nghiệp khác và tự cắt giảm sản lượng lên đến gần 50% công suất đã khiến tâm lý người lao động công ty này nghi ngại. Bởi sản lượng mà giảm, sẽ khiến lợi nhuận giảm, mà lợi nhuận giảm chắc hẳn lương - thưởng của họ cũng phần nào lung lay.

Zing kể: Theo kết quả nghiên cứu của ABI Research, 6 tháng đầu năm, đã có 200 triệu chuyến xe hoàn thành thông qua các ứng dụng tại Việt Nam. Trong số này, Grab áp đảo với 146 triệu cuốc xe, tương đương 73% thị phần. Xếp thứ hai là Be, doanh nghiệp nội vừa mới tham gia thị trường từ tháng 12/2018. Thống kê của ABI cho thấy Be hoàn tất 31 triệu cuốc xe trong 6 tháng, giành được 16% thị phần. Go-Viet, đứa con của Go-Jek tại thị trường Việt Nam, chỉ xếp thứ ba với 21 triệu chuyến xe hoàn thành, tương ứng 10% thị phần. 1% còn lại thuộc về FastGo và các ứng dụng khác.

Vietnam Plus kể về đường sắt: Nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho phát triển đường sắt rất lớn, tuy nhiên hiện tại chỉ hơn 2% ngân sách Nhà nước được đầu tư cho ngành này. Hàng năm, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế được cấp để duy tu, bảo trì hệ thống đường sắt cũng rất hạn chế, chỉ đạt hơn 30% nhu cầu thực tế. Chính vì vậy, hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt ngày càng xuống cấp và bị thu hẹp. Chưa kể, với công nghệ khai thác lạc hậu, dịch vụ yếu đã làm sức cạnh tranh của vận tải đường sắt ngày càng thấp.

Báo Dân Việt kể: Năm 2018 Việt Nam ghi nhận 17.527 người mắc ung thư dạ dày; 15.065 ca tử vong vì căn bệnh này. Để phòng tránh căn bệnh này nhất định phải biết những thông tin cần thiết sau.

Báo Dân Trí kể: Nữ sinh quay clip tố thầy giáo dâm ô… Cháu C. đi học bồi dưỡng môn toán tại phòng làm việc của Đức thì bị Đức dâm ô. Trong một lần bị Đức dâm ô, C. sử dụng điện thoại di động để chế độ quay phim trong cặp ở bàn để ghi lại toàn bộ hành vi phạm tội của Đức. Ngày 25/9, TAND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức (59 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 3 năm tù về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo nội dung vụ án, bé N.L.H.C. (15 tuổi) là học sinh giỏi môn toán của một trường trung học cơ sở đóng trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.

Báo Lao Động kể chuyện ô nhiễm Sài Gòn: Theo các chuyên gia về môi trường, với số lượng xe gắn máy hơn 8 triệu chiếc và gần 800.000 xe ôtô các loại ở TP.SG thì mỗi ngày thải ra một lượng rất lớn khói, bụi. Những khu vực có mức độ ô nhiễm cao thường đi kèm với mật độ giao thông đông đúc như khu vực: Ngã tư An Sương, khu vực ra vào cảng Cát Lái, đường Cộng Hòa, Trường Chinh, ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, ngã tư Hàng Xanh… Kết quả quan trắc trong 10 năm qua tại các khu vực này cho thấy các chỉ số luôn vượt mức quy chuẩn.

Ngoài ô nhiễm bởi khí thải xe máy và ôtô, tại các quận - huyện vùng ven như quận 12, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, các cơ sở ô nhiễm nhiều như nấm, đan cài giữa các khu dân cư mới hình thành. Phần lớn đây là các cơ sở sản xuất lạc hậu, thường xuyên xả nước thải, khói thải ô nhiễm ra môi trường.

Báo Văn Hóa kểdân chúng rủ nhau kinh doanh du lịch: Hoạt động du lịch cộng đồng nở rộ ở hầu hết các khu, điểm du lịch trên toàn quốc, từ Sa Pa, Hạ Long, Đồ Sơn, Hương Sơn, Tràng An, Tam Cốc- Bích Động, Cửa Lò, Phong Nha, Huế, Hội An, Nha Trang, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang…; phổ biến nhất là cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú, bán hàng lưu niệm, đặc sản địa phương, vận chuyển khách tham quan, cung cấp dịch vụ cho du khách… Ở Tràng An (Ninh Bình) hiện nay có tới 3.000-4.000 người tham gia chèo thuyền đưa khách tham quan. Nguồn thu nhập có được từ công việc này của người dân cao hơn nhiều so với các hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp. Theo đánh giá của Sở Du lịch Ninh Bình, việc người dân tham gia vào hoạt động du lịch cộng đồng còn giải quyết được nhiều công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết nhiều vấn đề xã hội như hiện tượng di dân của người lao động, lao động trẻ bỏ quê hương lên thành phố kiếm sống…

Bản tin 24H kể: Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2019 được đánh giá là năm rất khó khăn với ngành hồ tiêu Việt Nam khi giá bán giảm, tăng trưởng chậm so với cùng kỳ. Nhu cầu thế giới mỗi năm chỉ tăng 2 - 3%, trong khi sản lượng hồ tiêu toàn cầu tăng 8 - 10%.

Việt Nam hiện có khoảng 100.000 ha hồ tiêu cho thu hoạch với năng suất trung bình khoảng 24,7 tạ/ha, tương đương sản lượng khoảng 247.000 tấn. Tuy nhiên trong khi giá hồ tiêu vẫn ở mức rất thấp thì chi phí sản xuất lại có chiều hướng tăng, ít nhất 10% so với năm 2017.

B áo Thiên Nhiên/Lao Động kể: Gần một tuần nay, hàng trăm người dân thôn Nam Phước (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) dựng lều túc trực ngay trước cổng nhà máy cồn Đại Tân, phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra.

Khuya 18.9, người dân sinh sống lân cận nhà máy cồn bỗng giật mình khi ngửi thấy mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào nhà. Ông Bùi Chính Thức, người dân thôn Nam Phước cho biết: “Khoảng 11 giờ, Đang ngủ thì có mùi hôi bay xộc thẳng vào nhà khiến tôi thở không được, khi tìm nguyên nhân thì phát hiện nước thải từ nhà máy chảy ra, chúng tôi chịu hết nổi với mùi đó rồi”.

SOHA kể rằng sau khi tông ngã 2 mẹ con, ông giảng viên đại học còn đe dọa: "Đấm vào mặt bây giờ, điên cả người"… Sự việc xảy ra vào ngày 24/9 tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Dân mạng nhanh chóng tìm ra địa chỉ Facebook cá nhân của tài xế ô tô. Đáng chú ý khi anh ta đang là giảng viên trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung (Hà Nội).

TTXVN kể: Khoảng 17h15 ngày 25-9, tại Siêu thị điện máy Hoàng Gia (số 11, đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng) đã xảy ra cháy lớn, thiêu rụi hoàn toàn siêu thị chỉ trong hơn một giờ đồng hồ. Siêu thị điện máy Hoàng Gia hoạt động từ năm 2014, với diện tích trên 500m2, chuyên cung cấp các sản phẩm điện tử.

Khoảng 17h15 ngày 25-9, siêu thị điện máy Hoàng Gia bỗng dưng bốc cháy. Do nhiều đồ điện tử, nhựa, nên đám cháy đã lan rất nhanh. Lực lượng chữa cháy cử 5 xe chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy. Đến 18h30, đám cháy vẫn chưa được dập tắt, lửa vẫn cháy lớn và thiêu rụi hoàn toàn siêu thị.