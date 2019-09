Giờ Làm, Xe Đụng, Nhà Ở, Nhà Thờ

Giảm giờ làm có nên không? Hầu hết người lao động đều muốn giảm bớt giờ làm việc…

Báo Đồng Nai ghi nhận: Theo kết quả thăm dò ý kiến công nhân của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp cho thấy, hơn 80% người lao động ủng hộ dự thảo giảm giờ làm việc từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần. Với việc giảm giờ làm, người lao động sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sau giờ làm.

Bản tin Vietnam Plus kể chuyện Hà Nội: Tai nạn xe máy thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong… Sau vụ tai nạn, người mẹ trẻ cùng hai cháu nhỏ đã tử vong. Chỉ duy nhất người chồng còn sống nhưng cũng bị thương rất nặng và phải đưa đi cấp cứu.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 22/9/2019 trên quốc lộ 18, đoạn chạy qua địa bàn xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Lúc đó, hai vợ chồng nạn nhân cùng 2 con nhỏ cùng đi trên một xe máy biển kiểm soát Vĩnh Phúc lưu thông trên Quốc lộ 18.

Báo Tiền Phong kể: Gần nửa triệu hộ dân ở TP.SG chưa có nhà ở… Theo Hiệp hội bất động sản TP.SG, TP.SG đang có khoảng 476.000 hộ chưa có nhà ở hoặc đang sống chung với người thân, chiếm gần 25% tổng số hộ gia đình, trong đó có khoảng 20.000 hộ cán bộ, công chức. Ngoài ra, TP.SG còn có hơn 20.000 hộ sống trên và ven kênh rạch và 35.000 hộ đang sống trong các chung cư cũ cần được cải tạo, nâng cấp hoặc tái định cư và hầu hết đều có nhu cầu mua nhà ở thương mại vừa túi tiền với giá khoảng trên dưới 1 tỷ đồng/căn.

VnExpress kể: Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang đề xuất thu 10.000 đồng mỗi lượt tham quan đối với khách nước ngoài để có kinh phí bảo tồn, tôn tạo nhà thờ. Ngày 22/9, ông Nguyễn Hữu Anh - Trưởng ban Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang (còn gọi là Nhà thờ đá) cho hay, đã gửi văn bản cho các sở, ngành và UBND Khánh Hòa đề xuất thu phí khách nước ngoài. Theo ông Hữu Anh, mức thu phí 10.000 đồng mỗi người một lượt phù hợp với tình hình thực tế cũng như đã bàn bạc đi đến thống nhất với đại diện giáo dân, linh mục quản xứ.

Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Theo TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng CIEM (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương), Chính phủ hô hào, chuyên gia kêu gọi các giải pháp đột phá để cải cách, bứt phá thể chế kinh tế. “Nhưng theo tôi chúng ta đang "đột" mãi mà không "bứt phá" được. Do những người "đột" quá yếu quá hoặc do bộ máy bên dưới trì trệ, không làm”, nguyên Viện trưởng CIEM nói.

Vì vậy, TS Nguyễn Đình Cung thừa nhận, cải cách, tái cơ cấu phải thay đổi bộ máy quản lý, thay đổi phân bổ nguồn lực, đánh giá hiệu quả kinh tế Nhà nước toàn diện, thay đổi con người, cách thức do hiệu quả chính sách....

Sao Star kể: Công an TP Huế đang cử lực lượng thẩm tra, xác minh nghi án một nữ thực tập sinh bị bác sĩ đánh đập dã man khiến dư luận xôn xao. Trưa 22/9, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết trên báo Pháp Luật TP.SG, đang xác minh làm rõ thông tin nữ sinh viên thực tập bị một bác sĩ tại BV Trung ương Huế gạ tình, đánh đập.

Những ngày qua, dư luận và mạng xã hội ở Huế xôn xao trước thông tin bác sĩ tên L.Q.H.P. (công tác tại BV Trung ương Huế) có hành vi đánh đập dã man một nữ thực tập sinh tên D.H.T.Th. (SN 1996, trú thị xã Hương Trà, TT-Huế).

Bản tin Gia Đình Net ghi lời Đinh Trường Giang, Kĩ sư phần mềm Viện hàng không vũ trụ Viettel: “Sinh viên hiện nay, nhất là tân sinh viên 2019 đứng trước cơ hội và thách thức để trở thành công dân toàn cầu, trong bối cảnh robot đang thay thế hàng trăm ngàn lao động mỗi năm.”

Zing ghi nhận: Sương mù dày đặc xuất hiện nhiều ngày qua tại TP.SG khiến nhiều người dân lo lắng khi ra đường. Chuyên gia cảnh báo sương mù này rất có hại, người dân cần che kín khi ra đường.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết khi hơi nước bám vào hạt nhân ngưng kết (khói, bụi) sẽ tạo ra sương mù, tập trung ở tầng thấp khiến người dân dễ hít phải. Sương mù này có hại cho sức khỏe.

“Ở TP mà xuất hiện sương mù nhiều có nghĩa là mức độ ô nhiễm cao. Đừng cho rằng nó đẹp, lãng mạn mà người dân phải cảnh giác, che chắn kỹ khi ra đường”, bà Lan cảnh báo.

VTV kể chuyện Nha Trang: Camera an ninh bắt đầu được lắp đặt trên các tuyến đường ở phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang kể từ tháng 2 năm 2017. Khu vực phường này có trên 500 khách sạn, nhà hàng. Những khu phố tấp nập du khách cả ngày cả đêm cũng chính là địa bàn hoạt động của những đối tượng chuyên cướp giật, đó là chưa kể những phức tạp khác về an ninh trật tự.

64 bộ camera an ninh trên địa bàn phường Lộc Thọ đã quét được những sự việc nổi cộm xảy ra trên các tuyến đường. Hàng chục vụ việc như cướp giật, trộm cắp, gây rối, sử dụng ma túy... đã được phát hiện, xử lý nhờ hình ảnh mà camera an ninh đã ghi lại. Hiệu quả của camera an ninh qua những vụ việc cụ thể đã giúp cho người dân ở các khu phố đều đồng thuận góp tiền lắp đặt camera an ninh.

Báo SGGP kể: Trong dịp lễ khai giảng năm học 2019-2020, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Bộ GD-ĐT cùng với Công ty Honda Việt Nam đã góp tặng gần 2.000.000 nón bảo hiểm (NBH) cho các em học sinh trên toàn quốc.

Từ gần 12.000 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm, đến năm 2018 con số này giảm xuống còn khoảng 8.000 người. Một trong những nguyên nhân kéo giảm nỗi đau do tai nạn giao thông là việc người dân thực hiện nghiêm chỉnh quy định đội NBH.

Người Lao Động kể: Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra, làm rõ vụ 1 thiếu nữ 17 tuổi bị nam thanh niên dùng đá đánh tử vong vì đòi tiền sau quan hệ tình dục.

Ngày 22-9, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng Mí Tỉnh (SN 1991, trú tại thôn Phìn Tỷ B, xã Du Tiến, huyện Yên Minh) để điều tra hành vi "Giết người".

VOV kể: Sau thời gian rớt giá thê thảm, hiện nay, giá thanh long ruột trắng ở tỉnh Tiền Giang tăng đến hơn 15.000 đồng/kg, tăng gấp 3 lần so với tuần trước.

Với mức giá này, nhà vườn có lãi hơn 5.000 đồng/kg. Theo các doanh nghiệp kinh doanh trái thanh long, giá thanh long ruột trắng tăng cao là do nhu cầu xuất khẩu trái cây này hút hàng, nhất là thị trường Trung quốc.

Báo Tổ Quốc kể chuyện Hà Nội: 2 người đàn ông đi xe máy tỏ ra hung hăng, cùng nhau lao tới đánh tài xế ô tô giữa phố đông người.

Sự việc xảy ra trên đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội) và đã được người đi đường quay lại được. Theo đó, 2 người đi xe máy có xảy ra va chạm với chiếc ô tô màu trắng. Không rõ trước đó họ đã tranh luận cãi vã thế nào mà 2 người đi xe máy tỏ lao tới tận cửa ô tô rồi đánh tài xế túi bụi.

BizLive ghi nhận rằng khi nói về tình trạng hàng loạt quan chức, tướng lĩnh cấp cao ngã ngựa do những vi phạm về quản lý đất đai, công sản, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT) cho biết, đây là thực trạng hết sức nhức nhối và cần khẩn trương có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn sai phạm trong lĩnh vực này.

...Tư duy quản lý đất đai theo cơ chế bao cấp còn tồn đọng theo thói quen hoặc nhiều người cố tình lợi dụng chính sách để đất đai dễ bị lãng phí hoặc tham nhũng. “Tôi tin rằng sẽ có chuyện “động trời” khi Nhà nước yêu cầu tất cả các cán bộ phải công khai nhà đất của gia đình mình kèm theo giải trình về nguồn gốc...” ông Võ nói.

Báo Giao Thông kể: Ngày 22/9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội làm việc và xử phạt hành chính bà chủ shop giày dép đã tát, đe doạ nữ sinh viên đến đòi nợ. Như Báo Giao thông đưa tin trước đó, tối 20/9, trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung, tố một cửa hàng bán dày dép trên phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã quỵt lương và còn đánh nhân viên khi người này tới đòi.

Điều đáng nói trong clip, khi bạn sinh viên tới đòi thì bị bà chủ chửi bới và có hành động tát vào mặt, cùng với đó bà chủ này liên tục có những lời lẽ đe doạ gọi xã hội đen đến đánh bạn sinh viên và buông lời thách thức không ai dám làm gì mình bởi có quan hệ rộng.

Báo Tuổi Trẻ kể rằng tình hình lợi dụng nhãn mác, cách ghi xuất xứ sản xuất tại Việt Nam để trục lợi đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Đó là gây mất lòng tin đối với người tiêu dùng, mất uy tín đối với hàng Việt và tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Ông Trần Thanh Hải - phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương - đã khẳng định như vậy ở buổi trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp, đại diện các hiệp hội, ngành hàng tại TP.SG về dự thảo thông tư "Quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam" được tổ chức sáng 21-9.

Báo Công An Nhân Dân kể: Ngày 22-9, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã điều tra phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán dầu giả quy mô lớn liên tỉnh, nhiều đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Minh Hiệp đã móc nối mua bán dầu giả với công ty của Bùi Đình Chương trên 100 chuyến hàng với số lượng trên 300 nghìn lít dầu, giá từ 12.000đ đến 13.400đ/lít với số tiền hàng tỷ đồng.