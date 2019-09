Diễn Tập, Việt Kiều, Võ Việt, Cá Tra

Hình như chính phủ Hà nội lo sợ dân chúng biểu tình theo kiểu như Hồng Kông… do vậy cảnh sát phải diễn tập đàn áp biểu tình.

Bản tin VnExpress kể: Cảnh sát diễn tập giải tán đám đông biểu tình… Hơn 5.000 chiến sĩ các lực lượng cảnh sát, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ phối hợp giải tán đám đông biểu tình hơn 500 người trong buổi diễn tập tại Mỹ Đình.

Báo Tổ Quốc kể: Công an đang điều tra làm rõ vụ việc nhiều nhân viên bãi giữ xe trên đường Ngô Văn Năm bị tố cáo dùng cây sắt đánh 2 Việt kiều bị thương. Ngày 15/9, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.SG) đang điều tra sự việc liên quan đến 2 Việt Kiều bị nhân viên một bãi giữ xe hành hung giữa trung tâm thành phố. Nạn nhân trog vụ việc là anh Trần Văn Hiếu (21 tuổi, Việt kiều Mỹ, người mẫu tự do) và bạn của anh này (Việt kiều Anh, người mẫu tự do).

Báo Tuổi Trẻ kể: Võ Việt nhàm chán là phải… Nhiều lão võ sư VN cho rằng võ Việt thực chiến hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, không tham gia những võ đài hàng đầu thế giới, làng võ Việt vì thế rất buồn tẻ. Chỉ Nguyễn Trần Duy Nhất đấu và là võ sĩ Muay Thái...

Võ sư Hồ Tường - chưởng môn võ phái Tân Khánh Bà Trà - giải thích: "Tính thực chiến của muay Thái cao hơn võ cổ truyền VN hiện tại vì họ được sử dụng đòn chỏ và đòn gối, những ngón đòn sát thủ trên võ đài. Đáng nói là võ cổ truyền cũng có, nhưng cách đây nhiều năm Liên đoàn Võ cổ truyền VN lại quyết định cấm sử dụng chỏ và gối. Không có những đòn đánh này thì nói võ cổ truyền nhàm chán, thiếu tính thực chiến là phải".

Bản tin Vinanet kể: Trong khi xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng 40% trong lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 thì xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm mạnh 52% xuống 164,6 triệu USD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết với mức giá bán 19.000 - 20.000 đồng/kg, người nuôi đang lỗ từ 3.000 - 4.500 đồng/kg. Sản lượng nuôi cá tra của cả nước 8 tháng năm 2019 ước đạt gần 964.800 tấn, tăng 6,3% so với cùng kì năm 2018.

Báo Thanh Niên kể: khoảng 18 giờ 30 chiều 14.9, ông Bùi Xuân Hồng mang theo dao, súng và 1 chai xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, trú phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra xô xát. Ông Hồng rút dao mang theo đâm trọng thương bà Hà, ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi, chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà). 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Hà tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện.

Bản tin VTC kể: Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Sông Hồng Corp năm 2015 âm 85,2 tỷ đồng, năm 2016 âm 187,1 tỷ đồng, năm 2017 âm 55,6 tỷ đồng và năm 2018 âm 387,5 tỷ đồng.

Trước tình trạng khó khăn không lối thoát, mới đây đại diện Sông Hồng Corp đã có báo cáo gửi Thủ tướng, khẳng định nếu tình trạng kinh doanh bết bát kéo dài trong một thời gian ngắn nữa thì buộc phải tuyên bố phá sản và mất toàn bộ vốn nhà nước... hiện Bộ Xây dựng đang nắm 3.241.200 cổ phần, tương đương 49,04% vốn tại Sông Hồng Corp.

Bản tin TTXVN kể: Hàng trăm hộ dân ở ấp 5, ấp 6 (Cù lao Lá), thuộc xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre bức xúc vì nhiều năm qua họ bị hàng trăm lò than đốt gáo dừa hoạt động ngày đêm, làm cho sức khỏe cũng như môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quyết định buộc các cơ sở hoạt động đốt than hoàn thiện hệ thống xử lý khói bụi trong hai năm tới. Đến năm 2021, nếu hoạt động không đúng pháp luật, tiếp tục gây ô nhiễm môi trường thì các cơ sở này phải ngưng hoạt động.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình trạng xả khí thải từ các lò than vẫn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Báo Người Lao Động kể: cơ quan quản lý an toàn TP.SG cho rằng sử dụng thịt chó là thói quen không tốt và khuyến cáo người dân nên từ bỏ, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập, giao lưu với thế giới và quá trình tạo dựng hình ảnh đất nước Việt Nam văn minh, hiện đại.

Hồi năm 2018, UBND TP Hà Nội cũng có một khuyến cáo tương tự, với mong muốn người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo để tránh những căn bệnh truyền nhiễm; đồng thời việc giết mổ và sử dụng thịt chó, mèo đã tạo hình ảnh phản cảm đối với khách tham quan du lịch, du khách quốc tế sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Tuy nhiên, khuyến cáo này đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều trong dư luận khi nhiều người cho rằng đây là truyền thống từ nhiều năm, rất khó bỏ.

Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể chuyện Trung Thu: Mặc dù tình hình kinh doanh của các điểm bán bánh Trung thu tại TP.SG khá “ảm đạm”, thế nhưng, đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, doanh thu từ mùa bánh Trung thu năm 2019 vẫn rất khả quan. Trong đó, một số doanh nghiệp còn ghi nhận mức doanh thu tăng 60 – 65% so với cùng kỳ năm 2018.

Chính vì sự “màu mỡ” của thị trường bánh Trung thu mà nhiều “ông lớn” đã nhảy vào kinh doanh thêm mặt hàng này, điển hình như chuỗi The Coffee House, Yến sào Khánh Hòa… Ngoài ra, nhiều khách sạn 5 sao, nhà hàng “xịn” cũng tham gia vào thị trường bánh Trung thu từ nhiều năm qua.

VTV kể về: Người viết thư thuê cuối cùng ở TP.SG… Trong Bưu điện Trung tâm TP.SG luôn xuất hiện hình ảnh một cụ ông giản dị, mộc mạc, ngày ngày dịch và viết những lá thư thuê gửi đến mọi người. Điều đặc biệt, cụ ông năm nay đã 89 tuổi và có gần 30 năm làm nghề viết thư cho mọi người.

An Ninh Thủ Đô kể: Trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm ngoái, gạo, cá đông lạnh, cao su thiên nhiên và đặc biệt là rau quả sụt giảm mạnh nhất.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 7-2019, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này chỉ đạt 1,6 tỷ USD, giảm 7,16% so với cùng kỳ năm 2018, riêng tháng 7-2019 đạt 144,29 triệu USD, giảm đến 19,88% so với tháng 6-2019 và giảm 43,61% so với tháng 7-2018. Trước đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường này liên tục được ghi nhận sự tăng trưởng ở mức hai con số, bình quân trên 32% trong giai đoạn 2011-2016.

Báo Công Thương kể: Với ưu đãi về thuế và cơ hội xuất khẩu hấp dẫn, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từng được kỳ vọng sẽ mang lại sự tăng trưởng nhảy vọt cho dệt may Việt Nam…

Nhưng Ông Trương Văn Cẩm - Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam – nhận định: Để xuất khẩu lâu dài sang thị trường khối CPTPP, dệt may Việt Nam cần sự hỗ trợ của Chính phủ xây dựng các khu công nghiệp dệt nhuộm chuyên biệt, giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu nguyên liệu cho sản xuất.

Báo Dân Việt kể: Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tìm ra "thủ phạm" khiến hơn 130 tấn cá nuôi bằng lồng của người dân chết hàng loạt, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Ngày 14/9, tin từ UBND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế), các cơ quan chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NNPTNT tỉnh đã làm rõ nguyên nhân khiến cá nuôi bằng lồng trên sông Đại Giang đoạn qua các xã Thủy Phù và Thủy Tân chết hàng loạt.

Lý do nồng độ oxy trong nước sông xuống thấp, nhất là vào thời điểm ban đêm, khiến cá ngạt thở. Tình trạng này xuất phát từ việc người dân thả nuôi với mật độ quá dày, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Bản tin Zing kể: Chợ đêm Bến Thành mang về 1,36 tỷ mỗi năm nhưng chi tới 90%... Trao đổi với Zing.vn, ông Lưu Trung Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.SG) nhận định việc vận hành chợ đêm Bến Thành chưa mang lại hiệu quả kinh tế như mong đợi.

Riêng năm 2018, chợ đêm mang về 2,3 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước đó và đóng góp 11,4% vào tổng nguồn thu toàn chợ. Tuy nhiên, tổng các khoản chi đã lên đến gần 16,9 tỷ đồng, trung bình hơn 993,8 triệu đồng/năm. Riêng năm 2018, tổng chi chiếm 86,5% nguồn thu vào.

VnEconomy kể: Đề xuất giảm giờ làm việc hằng tuần từ 48 giờ xuống còn 44 giờ trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) là một trong những nội dung tiếp tục nhận được nhiều quan điểm của phía các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thuộc khối sản xuất trực tiếp, dịch vụ.

Ông Nguyễn Hải Thanh, Trưởng phòng Tuyển dụng, Công ty Cổ phần Bibo Mart cho biết, với doanh nghiệp này, hiện nay khối sản xuất hầu hết đều đang làm việc 48 giờ/tuần, nhưng khối văn phòng dịch vụ chỉ làm 44 giờ. Điều này cho thấy rằng, việc quy định số giờ làm việc sẽ phải linh động vào đặc thù của từng doanh nghiệp.

Kênh 14 kể: Tỷ lệ người mắc các bệnh đường tiêu hóa ở Việt Nam đang tăng nhanh. Nguyên nhân chính là người dân ăn ít rau, chất xơ và uống nhiều rượu bia.

Hiện nay, trung bình một người Việt Nam tiêu thụ gần 100g thịt mỗi ngày, tăng 6 lần so với hơn 30 năm trước. Trong khi đó, trong khẩu phần ăn mỗi ngày, lượng rau xanh chỉ ở mức 200g, bằng một nửa so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới. Ăn ít rau xanh và trái cây liên quan đến 20% số trường hợp ung thư dạ dày và ruột.