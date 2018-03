Cố Vấn Kinh Tế TQ Không Biết Gặp Ai Ở Mỹ Để Thương Lượng

BEIJING - Cố vấn kinh tế của nhà cầm quyền Trung Cộng đến thủ đô Hoa Kỳ tuần qua với sứ mạng nói chuyện về nguy cơ phát sinh chiến tranh thương mại đã không thể hình dung viên chức đối thoại là người nào trong nội các Trump – các nguồn tin mô tả nội bộ Bạch Ốc là rối loạn.Chuyến đi của cố vấn Liu He, cánh tay phải của lãnh tụ Tập Cận Bình, không đưa tới khai thông – nguồn tin thân cận sứ mạng của Liu xác nhận “Chúng tôi không biết có thể nói chuyện với ai”. Cố vấn Liu đã gặp bộ trưởng tài chính Steve Mnuchin, đại diện thương mại Robert Lighthizer và cố vấn kinh tế Gary Cohn.Từ trước, Beijing đã định mở nhiều điểm tiếp xúc với chính quyền Trump, gồm cả bộ trưởng thương mại Wilbur Ross và con rể TT cũng là cố vấn Jared Kushner - nhưng, Kushner đã bị hạ thấp quy chế khai thông an ninh trong khi bộ trưởng Ross dồn nỗ lực vào các vấn đề quốc nội, theo tường thuật của báo Hong Kong.Hơn nữa, ông Lighthizer là nhân vật diều hâu về giao thiệp với Trung Cộng và cố vấn Cohn đã từ chức để phản đối thuế suất nhập cảng mới.Nguồn tin ngoại giao phỏng đoán sứ giả của Beijing định tiếp cận ngoại trưởng Tillerson, nhưng ông này không đuợc Trump tin cậy hoàn toàn.Tuy nhiên, ấn bản ngày Thứ Tư của báo Beijing Youth Daily mô tả chuyến đi Washington của cố vấn Liu là tích cực với tuyên bố của cố vấn Liu khẳng định 2 bên không muốn chiến tranh mậu dịch và tiếp tục liên lạc.Theo chuyên gia Scott Kennedy, thành viên của Centre for Strategic and International Studies, không ai phụ trách chính sách về Trung Cộng, nghĩa là không có kênh đối thoại chính thức. Ông Kennedy nhấn mạnh: hành pháp Hoa Kỳ hiện tại không có tiến trình chính sách hoàn thiện để thảo luận các chọn lựa hay dàn xếp bất đồng.Theo nhận xét của chuyên gia Scott, 2 bên cùng tự tin và đánh giá đối phương là “cọp giấy” – để thắng, phiá Trump cần cương quyết nhưng phải tinh khôn.