10 Quận Hạt Quyết Định Bầu Cử Tổng Thống 2020

Theo The Hill, 10 quận hạt (county) sẽ quyết định ai sẽ thắng trong kỳ bầu cử tổng thống 2020. Hàng chục nhà chiến lược, khoa học gia chính trị, nhà quan sát đã được lấy ý kiến để có được danh sách như sau:

- Erie County, Pennsylvania. Donald Trump đã chiến thắng Hillary Clinton trong năm 2016 tại đây, nơi mà phân nửa cử tri ghi danh là Dân Chủ, chỉ có 36% là Cộng Hòa.

- Sauck County, Wisconsin. Trump trở thành tổng thống Cộng Hòa chiến thắng tại đây sau 28 năm.

- Muskegon County, Michigan. Clinton đã chiến thắng tại đây chỉ với 1,200 phiếu bầu vào năm 2016. Theo Holly Hughes của Uy Ban Quốc Gia Cộng Hòa, Muskengon sẽ là chỉ dấu của kết quả bầu cử toàn tiểu bang vào năm 2020.

- Maricopa County, Arizona. Trump thắng Cliton chỉ với chênh lệch 3%. Trong lịch sử gần đây, chỉ có một ứng viên Cộng Hòa thắng trên toàn tiểu bang Arizona mà không thắng tại Maricopa.

- Tarrant County, Texas. Quận hạt này chưa bao giờ bầu cho một tổng thống Dân Chủ kể từ thời tổng thống Lyndon Johnson. Tuy nhiên, hiện tình dân số ngày nay tại đây đang thay đổi nhanh chóng, và phe Cộng Hòa đang mất dần ưu thế.

- New Hanover County, North Carolina. Trump thắng tại đây chỉ với 2.9 điểm phần trăm. Một phần của quận hạt này có một lượng đông người da trắng tự do đổ về, do đó đã trở nên có khuynh hướng Dân Chủ hơn trước.

- Lincoln County, Maine. Clinton thắng tại đây chỉ với 2% chênh lệch, nơi mà thành phần cư dân chính gồm ngư dân lao động, và người về hưu giàu có.

- Hillsborough County, New Hampshire. Trump thắng tại đây vào năm 2016, nơi có 25% cử tri ghi danh của toàn tiểu bang.

- Washington County, Minnesota- Clinton thắng chỉ với 1.8 điểm phần trăm. Quận hạt này hai lần bầu cho George Bush, và hai lần bầu cho Obama.

- Peach County, Georgia. Trump thắng ở đây vào năm 2016, nơi có nửa cư dân là da trắng, và 45% là da đen.