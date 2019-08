Ngư Dân, Mua Bán Thận, Da Giày, Cây Xanh Xuân Niệm

Ngư dân và tàu cá mất tích trên biển… Ngậm ngùi, chẳng thấy tint ức gì.

Bản tin VTC kể: Dù cơ quan chức năng huy động 700 tàu cá tìm kiếm suốt 45 ngày qua nhưng 5 ngư dân Quảng Bình mất liên lạc trên biển vẫn biệt vô âm tín.

Liên quan đến việc 5 ngư dân Quảng Bình mất liên lạc cùng tàu cá , ngày 14/8 lãnh đạo UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, 45 ngày kể từ khi tàu cá mang số hiệu QB 98845 TS mất liên lạc đến nay vẫn chưa có thêm tin tức gì. Địa phương vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm con tàu bị mất liên lạc.

VietnamNet kể chuyện mua bán thận: Công an huyện Thường tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Quang Đồng (SN 1990, trú tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) và Lê Hồng Hùng (SN 1986; trú tại An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Theo đó, ngày 10/8, công an huyện Thường Tín nhận được tin báo của người dân về đường dây mua bán thận trên địa bàn huyện Thường Tín.

Một Thế Giới kể: Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày) mà Việt Nam nhập cảng trong tháng 7 đạt 2,14 tỉ USD, tăng 4,3% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá nhập cảng trong 7 tháng đầu năm đạt 14,34 tỉ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường cung cấp nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày các loại nhập cảng chính cho Việt Nam với 6,66 tỉ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; Tiếp đến là Hàn Quốc với 1,78 tỉ USD; giảm 5,3%; Từ Mỹ với 1,48 tỉ USD, tăng 16,7%; từ Đài Loan đạt trị giá 1,37 tỉ USD, giảm 2,8%...

Báo SGGP kể: Một điều nghịch lý đang diễn ra ở TPSG là các quận nội thành, trung tâm lại có số lượng, diện tích công viên lớn hơn rất nhiều so với các quận mới, ngoại thành, trong khi quỹ đất quy hoạch cho công viên cây xanh ở các quận mới, ngoại thành lại rất lớn. Ngoài ra, kinh tế TPSG có phát triển nhưng vấn đề cây xanh còn rất lạc hậu. TPSG chỉ có 102.000 cây xanh có số, địa chỉ, trong khi dân số là 10 triệu người. So sánh với Singapore, dân số Singapore khoảng 5 triệu người nhưng có đến 2 triệu cây xanh.

Báo Người Lao Động kể chuyện Nha Trang: Để tránh tình trạng kẹt xe, gây căng thẳng cho du khách, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lên phương án cấm xe trên 29 chỗ vào TP Nha Trang...

Ghi nhận ở khu vực đường Trần Phú, hàng chục tốp du khách từ các khách sạn muốn qua đường để ra biển đều gần như "bất động" trước lượng phương tiện giao thông quá dày đặc. Mặc dù đứng ngay trên vạch đường dành cho người đi bộ nhưng không thể qua đường, anh Lee Jung Min (du khách Hàn Quốc) nhận xét: "Rất khó để qua đường ở Nha Trang vì lúc nào cũng có cảm giác xe lao vào mình. Mỗi lần qua đường là toát hết mồ hôi".

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho thấy đến tháng 6-2019, tỉnh này đón hơn 3,4 triệu lượt khách du lịch lưu trú, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2018; số liệu này chưa tính đến khoảng 7 triệu lượt khách không lưu trú. Để phục vụ lượng du khách này, hằng ngày có hàng ngàn lượt người từ các vùng ven đổ dồn về trung tâm TP Nha Trang, bên cạnh đó là hàng ngàn ôtô chuyên chở… khiến mọi nẻo đường đều kẹt cứng.

Báo Thanh Niên kể: Dưới góc độ doanh nghiệp đang thực hiện nhiều tour, tuyến điểm từ TPSG xuống vùng Mê Kông, ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó tổng giám đốc Vietravel cho biết thực tế hiện nay, công ty du lịch nào cũng có sản phẩm đi miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ nhưng đều mắc phải tình trạng "đi 1 tỉnh là đoán được các tỉnh khác có gì". Sự phối hợp giữa các địa phương cũng chưa tốt, mạnh ai nấy làm, khiến sản phẩm chưa hợp lý, kém hấp dẫn. "Diễn đàn kết nối du lịch TPSG - ĐBSCL, lần 1 năm 2019" sẽ giúp các tỉnh, thành định xác định nét đặc trưng của từng vùng miền, định hình ra các sản phẩm khác biệt, đồng thời tìm tiếng nói chung để phân công, phân vai từng tỉnh, thành trong việc kết nối, bắt tay phát triển du lịch liên vùng.

Bản tin Zing kể: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, số lượng ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập cảng về Việt Nam đã tăng 10,1% (tương ứng tăng 1.069 chiếc) trong tháng 7 vừa qua. Trong đó, tăng chủ yếu là xe con dưới 9 chỗ.

Cụ thể, lượng xe nhập cảng trong tháng này đạt 11.609 chiếc, với giá trị tương ứng gần 259 triệu USD. Phần lớn ôtô nhập về vẫn là xe con dưới 9 chỗ, đạt 8.177 chiếc, chiếm 73% lượng xe nhập trong tháng, và có giá trị đạt trên 161 triệu USD. Tính chung 7 tháng, toàn thị trường trong nước đã nhập 2,39 tỷ USD hàng linh kiện và phụ tùng ôtô, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo Doanh Nghiệp VN kể: Giá tôm nguyên liệu giảm, giá xuất cảng chưa tăng, nhu cầu nhập cảng giảm từ các thị trường chính, cạnh tranh mạnh từ Ấn Độ, Ecuador là một trong những yếu tố khiến xuất cảng tôm Việt Nam chưa thể đảo chiều đi lên.

Hiệp hội chế biến và xuất cảng thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tôm Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018. Giá tôm nguyên liệu giảm, giá xuất cảng chưa tăng, nhu cầu nhập cảng giảm từ các thị trường chính, cạnh tranh mạnh từ Ấn Độ,

Kinh Tế Đô Thị kể chuyện Hà Nội nói không với rác thải nhựa: Những hành động thiết thực… Các sản phẩm nhựa và túi nilon chính là tác nhân gây ô nhiễm, hủy hoại đến môi trường và sức khỏe con người. Nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, năm học 2019 - 2020, các trường học trên địa bàn TP đã triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực thể hiện tinh thần quyết tâm “Nói không với rác thải nhựa”.

Những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã đẩy mạnh việc “tuyên chiến” với rác thải nhựa. Đơn cử, trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) đã gửi thông điệp mới nhất của trường tới các phụ huynh, nhà trường kêu gọi giáo viên và các học sinh không dùng túi nilon để bọc sách vở.

Bản tin Bnews kể: tính đến nay Việt Nam đã phái cử trên 250 nghìn thực tập sinh sang tu nghiệp và thực tập tại Nhật Bản. Riêng trong năm 2018 tổng số thực tập sinh được cử sang Nhật Bản đạt gần 70 nghìn người, chiếm hơn 50% số lượng tiếp nhận của Nhật Bản và Việt Nam đã trở thành quốc gia phái cử nhiều nhất trong số 15 nước cử thực tập sinh sang Nhật Bản.

Hiện tại có gần 200 nghìn thực tập sinh Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản. Ngoài ra, hàng năm Việt Nam cũng phái cử hàng nghìn kỹ thuật viên sang Nhật Bản theo diện lao động kỹ thuật.

Gia Đình Net kể: Nữ hiệu trưởng báo công an khi thấy 'ảnh nóng' của thầy hiệu phó… hàng loạt giáo viên Trường THCS - THPT Thạnh Thắng của huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) liên tiếp gặp và gửi đơn đến các cơ quan báo chí cầu cứu vì liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Hiệu trưởng trường này phát hiện "ảnh nóng" của ông hiệu phó T.Q.T...

Theo ông T., do là cán bộ cấp lãnh đạo nên ông được quyền truy cập vào email nhà trường. Email này ông đăng nhập sử dụng trực tiếp trên điện thoại cá nhân. Từ trước tới giờ ông không biết đến việc điện thoại tự đồng bộ ảnh chụp từ điện thoại lên hệ thống Google ảnh. Do đó, trong số hàng nghìn bức ảnh của cá nhân trong điện thoại bị đồng bộ, trong đó có vài tấm là ảnh “nude” chụp nửa thân dưới của ông T.

Báo Tổ Quốc kể: Giải chạy marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 với sự tham dự của khoảng 5.000 vận động viên đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại Giải chạy marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2019, các vận động viên tham gia chạy ở các cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km với các cung đường nối liền 3 địa điểm thiêng liêng gắn liền với lịch sử phát triển của Hà Nội: Hồ Gươm – Cầu Long Biên – Hồ Tây, kết nối qua các tuyến phố cổ vốn được các vận động viên yêu thích.

Báo Pháp Luật Plus kể: Đi từ đầu đến cuối xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), một điểm chung dễ thấy nhất đó là những biển hiệu giầy da gia truyền. Có thể những biển hiệu ấy không lớn, không phô trương như ở thành phố, nhưng nếu bạn cần số lượng bao nhiêu, mẫu mã gì thì họ đều đáp ứng được chỉ trong một thời gian ngắn. Hiện nay, Phú Yên có khoảng 200 hộ là các đầu mối sản xuất và cung ứng giầy da.

Các hộ này thu hút khoảng 1.200 thợ giỏi từ khắp các thôn trong xã. Họ phân chia cấp bậc thợ rất rõ ràng gồm: Thợ mũi và thợ đế. Thợ mũi chịu trách nhiệm cắt gọt, tạo hoa văn cho da. Thợ đế gò da vào đế và hoàn thiện đôi giầy. Trong hai cấp bậc thợ đó thì thợ mũi là khó hơn cả.