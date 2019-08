Lập Pháp Đang Thảo Luận Về Sưu Tra An Ninh Người Mua Súng

Trump: Lập Pháp Đang Thảo Luận Về Sưu Tra An Ninh Người Mua SúngWASHINGTON - Vào ngày 9 tháng 8, TT Trump xác nhận: thảo luận nghiêm chỉnh đang diễn ra giữa các thủ lãnh Lập Pháp về sưu tra lý lich an ninh với người mua súng.Mặt khác, twitter của ông cho biết ông đã nói chuyện với Hội Súng (NRA) để quan điểm của họ được nghe và được tôn trọng. Nhưng ông không cho biết cụ thể sẽ ủng hộ biện pháp nào.NRA luôn chống lại mọi hạn chế với quyền súng, kể cả vấn đề sưu tra lý lịch người mua sùng.Tính từ đầu năm, trên 250 vụ nổ súng tàn sát đã được ghi nhận – 2 vụ nổ súng cuối tuần qua tại El Paso và Dayton gây thiệt mạng 31 người và hàng chục người bị thương. Phe DC hô hào các dân cử cắt ngắn thời gian nghỉ hè để trở lại họp. Nhưng trưởng khối CH Thượng Viện không đồng y,ù với tuyên bố vấn đề này sẽ là ưu tiên khi Thượng Viện trở lại làm việc vào đầu Tháng 9.Từ Tháng 2, Hạ Viện do DC kiểm soát đã thông qua 2 đề luật vể kiểm soát súng. Thượng Viện do đảng CH kiểm soát “ngâm” cả 2.