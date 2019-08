Hối Lộ, Bão Số 3, Địa Ốc, Lún Đất…

Bắt tại trận… đang nhận hối lộ… Nhưng đây là cấp huyện, chưa lên cấp cao.Báo Tiền Phong kể chuyện Tây Ninh: Giây phút bắt 'tại trận' phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD… Cơ quan điều tra - Viện KSND tối cao bắt quả tang ông Đặng Trường An- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu nhận hối lộ 2.500 USD tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Khoảng gần 17h ngày 2/8, tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, ông Đặng Trường An đang nhận hối lộ 2.500 USD của bị can T. (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng) thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND phía Nam bắt quả tang.Ông T. là bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” mà Viện KSND huyện Tân Châu đang thụ lý.Bản tin VOV kể: Tính đến 5h ngày 6/8 số người chết do thiệt hại từ bão số 3 tăng lên 10 người, 11 người mất tích.Tính đến 5h ngày 6/8/2019, bão số 3 đã khiến số người chết tăng lên 10 người trong đó: Thanh Hóa 5 người (Mường Lát: 1 người, Quan Sơn: 4 người); Bắc Cạn 1 người; Điện Biên 1 người; Lào Cai 1 người; Sơn La 1 người, Phú Thọ 1 người.CafeF kể về địa ốc Bình Dương: Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường căn hộ tại Bình Dương. Đây là tỉnh giáp với Sài Gòn và là thủ phủ khu công nghiệp của vùng TPSG với sự bùng nổ nhà cao tầng trong 12 tháng qua.Báo cáo cho biết, Bình Dương có 2,4 triệu dân, nguồn cung căn hộ ghi nhận hơn 24.000 căn và đang trên đà tăng tốc về số lượng cũng như chất lượng nhà. Số căn hộ tại Bình Dương hiện nay cao hơn gấp 5,3 lần so với nhà liền thổ dù quỹ đất cho nhà ở thấp tầng tại đây rất lớn.Báo SGGP kể: TPSG đang bị lún trên diện rộng… TPSG đang phải đối mặt với nguy cơ lún đất mặt tăng nhanh. Hệ quả của vấn đề này không những khiến cho hạ tầng thành phố kém bền vững mà còn tăng nguy cơ ngập lụt, nhất là trong bối cảnh lượng mưa của thành phố đang diễn biến bất thường, vũ lượng lớn cộng với mức triều cường tăng cao.Lý giải nguyên nhân vấn đề này, ông Hoàng Văn Bảy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, cho biết nguyên nhân một phần là do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, kết hợp với tình trạng khai thác nước dưới đất quá mức. Trên địa bàn TPSG, hầu hết bề mặt đất đều phủ hạ tầng giao thông, tòa nhà và các công trình xây dựng khác. Điều này đã làm hạn chế rất lớn khả năng thẩm thấu nước mặt, nhất là nước mưa xuống lòng đất nhằm bổ cập lại cho nguồn nước ngầm.Trí Thức Trẻ kể: Theo báo cáo Báo cáo Cập nhật thị trường Hàng tiêu dùng nhanh của Worldpanel Division, trong quý II/2019, có thể nói, hầu hết các kênh mua sắm đều đạt kết quả tốt ở khu vực thành thị: bán hàng online, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, đại siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, chợ truyền thống, cửa hàng bách hóa... Người tiêu dùng tiếp tục mua sắm tại nhiều kênh khác nhau, khẳng định chiến lược “đa kênh” là điều cần thiết đối với các thương hiệu và nhà bán lẻ.Kênh bán hàng online thắng lớn với tăng trưởng lên đến 53%, theo sau đó là mô hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini với tăng trưởng 22% giá trị. Trong các mô hình, chỉ có các tiệm tạp hóa nhỏ là giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.Báo Pháp Luật kể: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.Ngày 5-8, nguồn tin của PLO xác nhận cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt là dự án Ocean View).Theo nguồn tin trên, quyết định phục hồi điều tra được ban hành sau khi ông Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi), giám đốc Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Thiên Nhân II, chủ đầu tư dự án Ocean View ra đầu thú.Báo Tuổi Trẻ kể về vụ 'khủng bố' quán phở Hòa: Ném mắm tôm, bỏ gián vào phở trước mặt khách… Chiều 5-8, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPSG tổ chức họp báo thông tin liên quan vụ quán phở Hòa (phường 8, quận 3) liên tục bị "khủng bố" bằng tạt sơn, mắm tôm thời gian qua.5 người bị bắt giữ khẩn cấp gồm: Phạm Phong Phú, Khương Đình Đồng, Phạm Thành Đô, Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Văn Công. Ngoài ra, công an còn tạm giữ thêm 2 người là Kiều Hồng Sơn và Lương Văn Phúc để làm rõ có liên quan băng nhóm hay không.Nhóm này không chỉ tạt sơn, ném mắm tôm vào quán phở mà còn bắt gián bỏ vào tô phở để làm xấu hình ảnh, uy tín của quán phở có truyền thống hơn 50 năm.Báo Dân Trí kể: Vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ trên đường Bờ Tuyến, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPSG vào sáng ngày 5/8, làm 2 xe máy cháy trơ khung, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 5/8, người dân phát hiện cháy tại căn phòng trọ khoá cửa của dãy trọ gồm 5 phòng ở địa chỉ 104 Bờ Tuyến nên hô hoán, dùng bình chữa cháy và chậu nước để dập lửa. Nhiều người già, trẻ em được đưa ra khu vực an toàn. Do đám cháy quá lớn nên mọi người chỉ kịp đưa một ít tài sản, quần áo và bình gas ra ngoài.Bản tin Zing kể: 99% công ty đòi nợ thuê ở Sài Gòn hoạt động sai… Các công ty đăng ký danh sách nhân viên thu hồi nợ với chính quyền là những người có học vấn nhưng khi đi đòi nợ lại sử dụng toàn thanh niên có tiền án.Theo Trưởng phòng PC02, TPSG có 67 công ty thu hồi nợ, trong đó 46 công ty được cấp giấy phép. Tuy nhiên, 99% các công ty thu hồi nợ này khi đi vào hoạt động đều làm sai nguyên tắc, sai giấy phép quy định đăng ký nhân viên thu hồi nợ.Báo Cung & Cầu kể: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2019 kim ngạch nhập rau quả cả nước đạt 990,23 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Rau quả Trung Quốc, Thái Lan vẫn ồ ạt vào Việt Nam dù giữa mùa cao điểm hoa trái. Bình quân, mỗi ngày người Việt bỏ ra hơn 127 tỷ đồng để mua và sử dụng các loại rau củ quả nhập khẩu.Hiện, rau quả nhập khẩu nhiều nhất từ Thái Lan và Trung Quốc với kim ngạch đạt hơn 627,79 triệu USD, chiếm 63,4% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Thái Lan đạt 407,66 triệu USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2018. Nhập từ Trung Quốc 220,13 triệu USD, tăng 53,8%.Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Quảng Nam: Xử lý nghiêm hành vi bơm nước vào bò để giết mổ nhằm tăng trọng. Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi bơm nước vào bò trước khi giết mổ.Khi kiểm tra bất ngờ 2 cơ sở giết mổ tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện các đối tượng Lê Bảo Viễn (26 tuổi, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và Đoàn Quốc Ca (30 tuổi, trú xã Duy Thành) lấy ống dài 1,2m đến 1,5m đút trực tiếp vào miệng bò, sau đó dùng máy bơm đưa nước vào bò trước khi giết mổ. Các đối tượng khai nhận bò bị bơm căng nước khiến trọng lượng tăng bất thường sau khi giết mổ, thu lợi từ 2-3 triệu đồng/con.Báo Công Thương kể: Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương vừa có Công văn số 1417/TCQLTT- CNV yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019, đặc biệt là mặt hàng bánh trung thu và đồ chơi trẻ em.Bánh trung thu, rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột... là những mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong mỗi dịp Tết Trung thu.Để góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng dịp Tết Trung thu năm 2019, Tổng cục QLTT đã có công văn yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra.Infonet kể chuyện xứ Quảng: sáng 4/8, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của ông Trần Văn M. (62 tuổi, trú xã Đại Chánh). Ông Nguyễn Thanh Vinh – Chủ tịch xã Đại Chánh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ làm một người đàn ông tử vong.Khi đến hiện trường, hàng xóm phát hiện ông M. đã nằm bất động với nhiều vết thương trên cơ thể. Người dân vội vã đưa ông M. đến bệnh viện cấp cứu, song nạn nhân đã không qua khỏi. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ông M. đã nhặt quả nổ đem về vườn nhà cưa để lấy thuốc nổ thì xảy ra vụ việc.Cafe Biz kể chuyện mì gói: Cứ 2 ngày lại có một sản phẩm mì ăn liền ra đời bất chấp thị trường đã bão hòa. Với tỷ lệ trên 90% hộ gia đình Việt sử dụng mì ăn liền, việc các thương hiệu tung ra nhiều sản phẩm mới sẽ giúp họ duy trì đà tăng trưởng, thu hút thêm khách hàng mới.Trong quý II tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, TPSG, Đà Nẵng và Cần Thơ, trung bình mỗi người tiêu dùng 36 gói mì/năm. Với khu vực nông thôn, con số này thậm chí lên tới 56 gói/năm. Để duy trì đà tăng trưởng trong một thị trường bão hòa như mì ăn liền, đổi mới sản phẩm là chiến lược được nhiều hãng nhắm tới. Trong vòng 1 năm vừa qua, cứ 2 ngày lại có một sản phẩm mì ăn liền ra mắt thị trường, với giá cả, bao bì, hương vị,… đánh vào nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.