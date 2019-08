Đua Xe, Việt Kiều, Bớt Nhựa, Mất Chức

Đua xe tưng bừng… Đó là chuyện các cậu nhóc ở Mỹ Tho.Báo Người Lao Động kể rằng CSGT TP Mỹ Tho (Tiền Giang) kịp thời ngăn chặn nhóm 20-30 thanh niên chuẩn bị đua xe trái phép, thách thức lực lượng CSGT. Tối 30-7, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết nhóm thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16-25, tụ tập, cổ vũ chuẩn bị đua xe trái phép gây náo loạn đường phố.Nhóm này khai ở các huyện, thị và thành phố khác nhau nhưng đã quen biết trên mạng xã hội và hẹn đến địa điểm trên để cổ vũ, đua xe trái phép.Báo Lao Động kể: Ngày 29.7, Cơ quan CSĐT Công an TPSG cho biết đang điều tra, xác minh tin báo của bà Linda Luom N. (SN 1977, Việt kiều Mỹ) về việc bị mất giỏ xách có tổng tài sản hơn 220 triệu đồng ở Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đó, bà Linda Luom N. đến công an trình báo khi bà cùng mẹ ruột nhập cảnh vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có để một giỏ xách trên xe đẩy tay.Khi đẩy xe ra cửa số 8 ga quốc tế thì gặp người nhà ra đón. Bà Linda để xe đẩy bên cạnh, ôm người nhà khoảng 2 phút thì phát hiện bị mất giỏ xách. Bà khai rằng bên trong có 7.000 USD, 3 điện thoại cùng một số vàng nữ trang... với tổng tài sản hơn 220 triệu.Báo Truyền Hình Pháp Luật kể: Từ thời điểm 1/8, UBND TP yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP phải có kế hoạch cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong cuộc họp, hội nghị, hội thảo và hoạt động khác.Ngoài ra phải hạn chế sử dụng nước uống đóng chai trong công sở, khi tổ chức các hội nghị, hội thảo nên chuyển sang dùng các bình nước thể tích lớn, các bình chứa dùng được nhiều lần, vật liệu thân thiện môi trường, hoặc tự đun nấu.Báo Kinh Tế Đô Thị kể về Thái Bình: 11 hiệu trưởng, hiệu phó "bỗng nhiên" bị mất chức… Mấy ngày qua, 11 hiệu trưởng, hiệu phó đang công tác tại khối các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Thái Thụy (Thái Bình) "đứng ngồi không yên" vì bỗng dưng bị mất chức. Lý do được cơ quan chức năng đưa ra là do thiếu: Bằng Trung cấp lý luận chính trị; Chứng chỉ ngoại ngữ.Bảo Vệ Pháp Luật kể: Hàng trăm hồ thủy lợi, thủy điện cạn trơ đáy… Hàng trăm hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn miền Trung- Tây Nguyên, đặc biệt tại tỉnh Bình Định trong tình trạng cạn trơ đáy hoặc đã dưới mực nước chết. Riêng các hồ thủy điện, lượng nước hụt so với mức nước dâng bình thường lên đến 29,37 tỷ m3.Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đến cuối tháng 7, lượng nước tại 165 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh còn 114/585 triệu m3, chỉ đạt 19% dung tích thiết kế và bằng 74,2% so cùng kỳ năm 2018.Báo QĐND kể chuyện xe khách tưng bừng quậy: Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe khách từ khắp các tỉnh đến Hà Nội và ngược lại. Tại khu vực các bến xe, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý xe khách dừng, đỗ, đón khách sai quy định, nhưng không ít nhà xe vẫn tìm đủ mọi cách để né tránh.Đáng lo ngại hơn là tình trạng xe khách giả dạng xe hợp đồng, xe du lịch luồn lách vào khắp các đường, phố trong nội thành để đón-trả khách, khiến ùn tắc giao thông thêm trầm trọng, gây thất thu thuế đối với Nhà nước...Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện TPSG: Nghi tài xế ngủ gật, xe container đâm đổ tường nhà dân trong đêm… Đang lưu thông trên đường, xe container bất ngờ lao thẳng vào trụ sở một ngân hàng và tông sập tường nhà dân. May mắn, không có ai bị thương trong vụ tai nạn.Rạng sáng ngày 30/7, tại khu vực đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TPSG đã xảy ra vụ xe container đâm vào nhà dân, gây hậu quả nghiêm trọng.Báo Sao Star kể: Người vợ mang bầu 8 tháng bị chồng đánh bầm dập vì dám đặt một đôi giày 135k trên mạng… Nguyên nhân chỉ vì đôi giày của bị hư nên em gái đặt giúp đôi búp bê trên mạng với giá 135.000 đồng. Tuy nhiên bị chồng phát hiện nên đã đánh khiến chị này phải trốn về ngoại.Ngày 30/7, Công an xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa (Nghệ An) thông tin, đơn vị đã tiến hành triệu tập anh Võ T.A. (trú tại xóm Đông Hà, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa) đến trụ sở để làm rõ về hành vi đánh vợ.Báo Công Luận kể chuyện Sóc Trăng: Đê bao chống lũ bị sạt lở, đe dọa hơn 1000 hộ dân… Đoạn đê bao chống lũ cùng tuyến lộ giao thông nông thôn tại ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp cuộc sống của hơn 1000 hộ dân.Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 khu vực có nguy cơ sạt lở cao, với tổng chiều dài gần 40.000 mét đê. Đặc biệt, huyện Kế Sách là địa phương có nhiều điểm nguy cơ sạt lở nhất với 12 vị trí thường xuyên bị đe dọa cao vào mùa mưa bão.Báo Pháp Luật kể: Trong 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong bảy tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,8 tỉ USD, chiếm 22% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc 1,5 tỉ USD, chiếm 18% và xếp thứ ba là Nhật Bản 1,1 tỉ USD, chiếm 14%.Báo Doanh Nghiệp VN kể: đất nước có truyền thống nông nghiệp ngấm vào gen như Việt Nam - giờ đây đang “tuyên truyền” nhau bỏ ruộng, di cư về thành phố bán sức lao động rẻ mạt...Số liệu từ Báo Nông nghiệp Việt Nam cho hay: Một xã ở Thái Bình có tới 155 lá đơn xin trả ruộng, có đơn đã viết cách đây 15 năm; xã Phù Ninh (Phú Thọ) từng bỏ 100% vụ mùa, cho tiền cũng không cấy.Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, năm 2017, cả 2 vụ Xuân và Mùa, toàn tỉnh có hơn 100 ha ruộng bị bỏ nhưng riêng vụ Mùa năm 2019, Hà Nam đã có 310 ha bị bỏ không gieo cấy.Việt Nam Mới kể về du lịch: Bị phạt tới 3 triệu đồng nếu ép du lịch mua hàng… Từ ngày 1/8, theo Nghị định 45/2019/NĐ-CP, cá nhân có hành vi nài ép khách du lịch mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.Ngoài ra, sẽ phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch; không thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện tai nạn hoặc rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch.Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng nếu không phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch.Báo Dân Việt kể: Theo dự báo của Sở Công thương TPSG, do thiệt hại của bệnh dịch tả heo Châu Phi nên nguồn cung thịt heo trong những tháng cuối năm sẽ rất thiếu. Hiện nay, Sở đang có những phương án để chuẩn bị nguồn cung cho thời gian tới.Trong 6 tháng qua, các doanh nghiệp nhập khẩu qua cửa khẩu hải quan ở TPSG hơn 5.600 tấn thịt heo, tăng khoảng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng thịt heo nhập nhiều nhất từ các nước Brazil, Hoa Kỳ, Ba Lan...VietnamNet kể: Dòng vốn ngoại rót vào bất động sản Sài thành đang tăng, đặc biệt từ các nhà đầu tư Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore...Theo báo cáo của CBRE trong quý II/2019, nhu cầu thuê văn phòng liên tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Cuộc chiến thương mại này đã thúc đẩy các công ty sản xuất và logistics nước ngoài tìm kiếm mặt bằng văn phòng để dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam.Cũng theo CBRE, sự gia tăng về nhu cầu thuê văn phòng lên đến 29%, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần 40% nhu cầu thuê mới đến từ công ty sản xuất và logistics, 50% trong số đó có văn phòng tại Trung Quốc.Báo Tin Tức kể: Chiều 30/7, tại Bon Đắk R’Moan, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ khánh thành nhà trưng bày đàn đá. Đây là một địa điểm nằm trong những điểm du lịch Công viên địa chất tỉnh Đắk Nông.Dự buổi lễ có các đại biểu là chuyên gia của tổ chức UNESCO, các nhà khoa học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cùng đông đảo người dân thị xã Gia Nghĩa.Nhà trưng bày đán đá tại tỉnh Đắk Nông trưng bày 57 loại cụ của các dân tộc trên thế giới, các loại đàn đá của người đồng bào dân tộc thiểu số M’Nông. Các loại nhạc cụ này được làm từ một số loại đá và xương động vật.