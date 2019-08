Phi Công Bị Bắt Vì Say Rượu Trước Khi Bay

MINNESOTA - Ông Gabriel Lyle Schroeder, 37 tuổi, phi công của hãng Delta, bị nhân viên an toàn vận tải (TSA) tại phi trường lưu ý. ông Shroeder được dự liệu lái 1 chuyến bay từ Minnesotra đi San Diego vào sáng 30-7, nhưng đã bị bắt vì lý do say rượu.NBC tường thuật: ông Schroeder tự ra khỏi hàng phi hành đoàn chờ kiểm tra. Ông ta trở lại hàng, và bị kiểm tra nồng độ rượu 2 lần. Một trong hai lần thử này có kết quả dương tính.Ông Schroeder cũng bị phát hiện có mang theo một chai rượu.Phát ngôn viên của Delta từ chối bình luận, nhưng xác nhận chính sách về rượu là nghiêm khắc, mọi vi phạm không được dung thứ.