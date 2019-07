TC: Doanh Thu Huawei Tăng, Nhưng Khó Khăn Đang Chờ

BEIJING - Đại doanh nghiệp Huawei thấy doanh thu tăng trong 6 tháng đầu năm, nhưng khó khăn đang chờ đợi.Doanh thu Huawei tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, giao hàng smartphone tăng 24%. Huawei bị Hoa Kỳ trừng phạt từ Tháng 5 bằng các hạn chế mua bán với doanh nghiệp Hoa Kỳ. Huawei đang bị hoài nghi toàn cầu như là 1 bất trắc an ninh. 5,6 quốc gia nêu quan ngại về phụ tùng của Huawei có thể được dùng vào việc do thám.BBC đưa tin: tham vọng 5G của Huawei không bị ảnh hưởng với 50 hợp đồng và chuyển giao 150,000 trạm tiếp sóng cho các thị trường khắp thế giới.