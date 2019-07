Iran Phản Đối Kế Hoạch Hải Đội Tuần Tiễu Của Liên Au

TEHRAN - Vương quốc Anh hô hào EU thành lập 1 hải đội tuần tiễu để bảo vệ tàu bè qua lại Eo Hormuz. Iran nhanh chóng phản ứng, lên án đề nghị của UK là khiêu khích.Tàu của vệ binh cách mạng Iran bắt 1 tàu dầu mang hiệu kỳ UK hôm 19-7. Tàu Stena Impero bị bắt 2 tuần sau khi sau tàu dầu Iran bị bắt tại ven biển Gibraltar, là lãnh thổ hải ngoại của UK vì tình nghi chở dầu tiếp tế Syria, phạm lệnh trừng phạt của HĐ Bảo An.Phát ngôn viên chính phủ Iran khẳng định an ninh tại Eo Hormuz là trách nhiệm của quốc gia trong vùng. TT Rouhani tuyên bố “lực lượng do London đề nghị sẽ làm cho tình hình trở nên phức tạp và xấu hơn”.AFP nhận xét: đề nghị của UK không được hưởng ứng nồng nhiệt. Pháp loan báo: không đưa thêm tài sản quân sự tới vùng Vịnh Persia tuy có thể yểm trợ bằng chia sẻ thông tin.Chính quyển Trump loan báo: đang theo dõi tình hình và đang phát triển hoạt động đa quốc gọi là Operation Sentinel để bảo vệ tự do hàng hải an toàn trong vùng.