Bóng Đá, Con Lãnh Đạo, Xe Đụng, Khô Hạn

Trận bóng đá sắp tới, đội tuyển Việt Nam (huấn luyện viên là người Hàn quốc) và đội tuyển Thái Lan (tân huấn luyện viên là người Nhật) sẽ so giày trong tư thế kình địch truyền thống Đại Hàn và Nhật Bản, khi hai huấn luyện viên hai đội này còn đại diện cho sức mạnh thể thao của hai nước Hàn-Nhật từng xảy ra nhiều cuộc chiến tranh.VietnamNet ghi rằng Akira Nishino, tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, tuyên bố muốn thắng tuyển Việt Nam ở lần gặp nhau sắp tới. Akira Nishino nhận mức lương 30 triệu baht (hơn 970.000 USD) mỗi năm với nhiệm vụ dẫn ĐTQG và U23 Thái Lan.Giống như những gì đã tuyên bố ở Nhật Bản cách nay 2 ngày, ông Akira Nishino nhấn mạnh đến tham vọng giúp Thái Lan dự World Cup và Olympic. Thái Lan là chủ nhà giải U23 châu Á 2020. Đây là cuộc tranh tài để tìm những chiếc vé dự Olympic 2020 ở Tokyo.Báo Pháp Luật Plus kể rằng: Con trai nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị tố có dấu hiệu lừa đảo hàng chục tỷ đồng… Qua giới thiệu, bà Ngân quen với V. Tin tưởng với cái “mác” V là con trai của nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nên bà đã đồng ý mua một khu đất dự án với giá 16 tỷ đồng do V giới thiệu. Thế nhưng, đến nay “tiền mất” mà đất thì cũng chẳng thấy đâu....Theo hồ sơ bà Ngân cung cấp và các biên lai ủy nhiệm chi từ ngân hàng thể hiện, từ năm 2014 đến năm 2016, bà Ngân đã thực hiện chuyển cho V tổng số tiền 14,2 tỷ đồng với nội dung để thực hiện làm dự án tại TP Nha Trang trên.Người Lao Động kể về vụ xe khách tông xe tải: Kính văng tứ tung, trẻ em khóc thét. Sau vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải ở Đà Nẵng, tài xế chết tại chỗ, 20 hành khách bị thương, ám ảnh tâm lý.Trưa 21-7, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết sáng sớm cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 20 người bị thương trong vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách ở đường tránh Nam Hải Vân, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.Bnews kể: Mực nước sông Mekong xuống mức thấp nhất gần 100 năm qua… Phóng viên TTXVN đưa tin từ Nakhon Phanom (Thái Lan) cho biết, mực nước sông Mekong tại Nakhon Phanom, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan giáp với Lào, đã xuống mức thấp nhất trong gần 100 năm qua.Trong lúc tình trạng khô hạn vẫn tiếp diễn, mực nước sông Mekong giảm khoảng 10-20cm mỗi ngày. Hiện tại, mực nước chỉ vào khoảng 1,5m, thấp hơn điểm tràn nước trên bờ khoảng 11m. Vào thời điểm này, mực nước sông xuống thấp đã làm lộ phiến đá to có khắc dấu chân Đức Phật ở giữa lòng sông tại làng Woen Phra Bat thuộc huyện Tha Uthen.VOV kể về bi thảm chuyện tình: Đắk Lắk điều tra vụ nổ súng khiến đôi nam nữ nguy kịch… Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 17h30 chiều ngày 21/7/2019 tại khu vực chợ 19/8, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin khiến hai người nguy kịch.Dược kể, Nguyễn Thanh Tùng đến gặp cô Huyền và xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ Tùng rút súng quân dụng thủ sẵn bắn chị Huyền. Thấy chị Huyền gục ngã, Tùng dùng súng tự sát nhưng bất thành.Báo Đồng Nai kể: Đồng Nai điêu đứng vì dịch tả châu Phi lan rộng… Theo Chi cục Chăn nuôi – thú y, đến nay đã có gần 950 hộ chăn nuôi heo thuộc 81 xã của 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có dịch tả heo châu Phi với hơn 108 ngàn con heo đã bị tiêu hủy. Ổ dịch mới nhất xuất hiện tại 1 trại heo sinh sản thuộc xã Bàu Sen (TP.Long Khánh).Cụ thể, chỉ tính riêng 3 tuần đầu tháng 7, toàn tỉnh phát sinh thêm ổ dịch ở 644 hộ chăn nuôi thuộc 50 xã với số lượng heo bị tiêu hủy trên 57,3 ngàn con.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sóc Trăng: Đám cưới con, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức 3 ngày 4 tiệc… Lễ cưới diễn ra trong 3 ngày với 4 lần tổ chức tiệc đãi khách, trong đó có tiệc 80 bàn (800 khách) tại một nhà hàng lớn nhất tỉnh Sóc Trăng... nhiều ôtô biển xanh tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh đậu, đưa đón khách mời…Một người dân sống gần khu dân cư Đại Thành cho biết chưa bao giờ chứng kiến một lễ cưới diễn ra nhiều ngày, tổ chức nhiều lần tiệc, xe cộ, khách khứa đông như vậy. "Làm quan lớn nên cưới dâu cho con có khác, từ sáng đến tối lúc nào cũng đông khách", người này nói.Báo Doanh Nghiệp VN kể: Năm 2018, trao đổi thương mại Việt Nam với thị trường CPTPP đạt gần 75 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất siêu sang 5 thị trường, gồm: Canada, Chilê, Mexico, Australia và Peru.Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP, gồm 11 nước thành viên là: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ 14/1/2019.Thương Hiệu & Pháp Luật kể: Theo đề xuất của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế.Cũng theo văn bản này, thuế suất 15% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.Thuế suất 17% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.Báo Tiền Phong kể: Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2019, số thu của ngành Hải quan đạt 175.522 tỷ đồng, tăng 28.602 tỷ đồng (tương đương tăng 19,4%) so với cùng kỳ 2018.Số thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ là tăng thu từ hai nhóm hàng chính là dầu thô và ô tô nguyên chiếc. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 75,31 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,63 tỷ USD, tăng 516% về lượng và tăng 417% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.Tạp Chí Tài Chính kể: Hiện nay, các gia đình thường có thói quen dùng rượu ngâm với mong muốn điều trị bệnh tật hoặc bồi bổ sinh lực cho cơ thể. Do kiến thức hạn chế và sai lầm về ngâm rượu, dùng rượu nên nhiều người đã phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Rượu thuốc nếu uống vô tội vạ thì sẽ gây ra ngộ độc, dẫn đến viêm gan, vàng da, suy thận, tăng huyết áp, hay nhiễm khuẩn đường ruột...... Ví dụ điển hình: tay gấu có nhiều mỡ, nhiều chất đạm nên khi ngâm với rượu thông thường nồng độ cồn không cao mà lại ngâm trong thời gian dài nên nồng độ cồn sẽ bị giảm dần theo thời gian nên chất đạm tiết ra từ tay gấu có thể bị ôi, hư và nhiễm vi sinh vật, vi khuẩn…Bản tin Zing kể: Xưởng gỗ rộng 2.000 m2 của một công ty ở Khánh Hòa bốc cháy dữ dội làm nhiều máy móc, nguyên vật liệu, hàng hóa bị thiêu rụi, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Sáng 21/7, ngọn lửa bùng phát tại xưởng chế biến gỗ ở xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Do nơi đây có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ gỗ, thùng carton… nên ngọn lửa bùng phát mạnh và lan cả khu xưởng.Đời Sống & Pháp Luật kể: "Á khôi doanh nhân" ở Phú Quốc đã có những lời lẽ xúc phạm hiệu trưởng và hội đồng kỷ luật Trường THPT Phú Quốc vì con gái bị cho ở lại lớp 11.Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 21/7, bà Hồ Thị Thanh Hương, Giám đốc một công ty ở Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận sẵn sàng xin lỗi thầy hiệu trưởng và hội đồng giáo viên của Trường THPT Phú Quốc về những phát ngôn của mình trên mạng xã hội Facebook....bà H. đăng trên trang Facebook Cộng đồng Phú Quốc rằng: "Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường bị chó tha hết rồi" (sau đó bà H. đã sửa lại "để đâu hết rồi")Báo Hài Quan kể: Mặc dù vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng XK khả quan với nhiều cơ hội tốt từ các Hiệp định thương mại tự do, nhưng ngành da giày lại đang phải đau đầu với bài toán về chi phí. Hiện nay, chi phí của ngành da giày khá cao ảnh hưởng không nhỏ tới giá thành sản phẩm cũng như sức cạnh tranh của ngành. Khi chi phí vật tư của doanh nghiệp vượt quá 30% thì DN thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. Trong khi đó chi phí về vật tư của ngành da giày hiện đang ở mức từ 48-50%, chi phí nhân công chiếm khoảng 30%, chi phí quản lý 10%, còn lại lợi nhuận của DN chỉ chiếm từ 10-12%.Về chi phí vật tư, hiện ngành da giày đang phải NK nguyên liệu chính là da thuộc đến 70% chủ yếu từ các nước Bắc Mỹ, Braxin... nên chi phí NK khá cao làm tăng chi phí trong cả chuỗi sản xuất.