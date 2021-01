Tình bạn nhiều thập niên của luật sư Rudy Giuliani và công sức hàng chục đơn kiện bênh vực Trump ở các tiểu bang chiến trường vẫn nhẹ hơn tiền: Trump quỵt tiền luật sư phí của Giuliani.

Trump quỵt tiền luật sư phí của Giuliani. Biden đưa ra gói cứu nguy kinh tế 2 ngàn tỷ đô, thêm tiền cứu trợ 1,400$/người cho người đã lãnh 600$. Houston: cảnh sát gốc Việt tham gia bạo loạn, về là mất việc, bị truy tố. Virgina: 2 cảnh sát Mỹ tham gia bạo loạn, bị truy tố. Keller: có 2 huy chương vàng Thế Vận về bơi lội, tham gia bạo loạn, bị mất việc và truy tố. Các dân biểu dẫn người bạo loạn xem trước địa hình tòa nhà Quốc Hội sẽ trả giá. Các nút bấm báo động trong văn phòng DB Ayanna Pressley đã bị gỡ dây trước ngày bạo loạn. Một thành viên nhóm da trắng thượng tôn Proud Boys bị bắt. Dân biểu Cộng Hòa sợ Cộng Hòa ám sát: "Nếu tôi bỏ phiếu luận tội, tôi sẽ không bao giờ biết khi nào họ sẽ giết vợ tôi, con tôi, hay tôi." Hạ Viện luận tội TT Trump xong, Thượng Viện sẽ xử sau ngày 20/1/2021. Trump muốn từ chức, nhưng sợ Pence không ân xá Trump. Trump sẽ không bao giờ thú nhận rằng Biden đã thắng cử. Đại học Chapman sa thải giáo sư luật John Eastman vì tham dự biểu tình bạo loạn ngày 6/1/2021. Đài Loan hài lòng: Biden bổ nhiệm Kurt Campbell phụ trách chính sách Châu Á. Gia tộc Trump dọn về Florida. Trump sẽ bay ra hải ngoại để trốn các cuộc điều tra và kiện tụng?

WASHINGTON (VB - 14/1/2021) -- Xù tiền là thói quen kinh doanh của Trump trrong nhiều thập niên kinh doanh... và cả bây giờ. Hôm Thứ Tư 13/1/2021, báo Washington Post loan tin rằng Trump không muốn trả tiền cho người bạn thân và là luật sư nhiều năm là Rudy Giuliani đối với các dịch vụ pháp lý trong các đơn kiện về bầu cử -- và Trump đã chỉ thị cho nhân viên không cháp nhận trả lệ phí cho Giuliani.

Bài báo do 3 phóng viên -- Philip Rucker, Josh Dawsey, và Ashley Parker viết --- dựa vào 2 nguồn tin thân cận với Trump, nói rằng không trả lệ phí pháp lý cho Giuliani, còn các khoản hoàn trả (reimbursements) mà Giuliani đã xài trước trong khi du hành với Trump tại các tiểu bang kiện tụng thì đều phải đưa cho Trump đích thân xem xét và chấp thuận hay bác bỏ từng khoản.

Hai viên chức cung cấp tin nói rằng Trump bày tỏ quan ngại về một số hành động của Giuliani, và không hài lòng về yêu cầu luật sư phí 20,000$/ngày mà Giuliani đòi trong khi kiện tụng ở các tiểu bang chiến trường.

--- Các nút bấm báo động khẩn cấp (panic buttons) trong văn phòng dân biểu Ayanna Pressley đã bí ẩn bị gỡ ra trước khi bọn bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội tuần trước, theo lời các phụ tá của dân biểu này. Sarah Groh, Chánh văn phòng của nữ Dân biểu Pressley, lúc đó có mặt bên cạnh dân biểu này, khi người ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm Thứ Tư 6/1/2021.

Cô Groh kể với báo Boston Globe rằng cô thò tay để tìm bấm các nút báo động gắn ở văn phòng của Dân biểu Pressley trong khi họ tìm cách tự khóa mình trong văn phòng, thì các nút bấm này không ở đó nữa, và có vẻ như đã bị ai đó rút mất giây điện ra. Toàn bộ các nút bấm báo động trong văn phòng đều bị bóc ra, theo lời cô Groh nói với báo này. Cô nói trong quá khứ, nhóm làm việc cho dân biểu Pressley đã dùng các nút bấm này để báo động trong các buổi thực tập.

Cô nói rằng các nút bấm báo động được gắn bởi vì Dân biểu Pressley, một thành viên trong nhóm cấp tiến được báo chí gọi là "Nhóm Squad" (Nhóm 4 Người) thường là mục tiêu hứng đòn kỳ thị từ TT Trump và người ủng hộ Trump.

Đích thân Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban Nội An Hạ Viện, đã yêu cầu Cảnh Sát Capitol tăng cường an ninh bảo vệ nữ DB Pressley và các nữ dân biểu Dân Chủ trong năm 2019, sau khi Trump phóng một loạt tweet kỳ thị sắc tộc nhắm vào "Nhóm Squad" --- trong đó có những lời như quý bà hãy "về lại quê hương để sửa chữa những nơi đầy tội phạm mà quý bà từ đó tới đây."

--- Một thành viên nhóm da trắng thượng tôn Proud Boys đã bị bắt vì lên kế hoạch để tấn công đợt 2 vào tòa nhà Quốc Hội. Edward Florea, 40 tuổi, từ New York, người tự xưng là thành viên Proud Boys, hôm Thứ Ba đã bị bắt vì kêu gọi nổi loạn vũ trang lần thứ 2 tại thủ đô. Đài WLNY loan tin này, và nói ban đặc nhiệm chống khủng bố bắt giam Florea về tội vũ khí, sau khi anh nay viết lên mạng kêu gọi Proud Boys và những người khác mang vũ trang về thủ đô lần nữa.

--- Lãnh tụ thiểu số Thượng viện Chuck Schumer nói hôm Thứ Tư rằng Thượng Viện sẽ bỏ phiếu để ngăn cản TT Trump không được ra tranh cử lần nữa, nếu ông bị kết tội trong phiền tòa luận tội sắpt ới ở Thượng Viện. Hạ Viện đã luận tội Trump xong hôm Thứ Tư, và kế tiếp sẽ đưa qua Thượng Viện xét xử, có thể là sau khi Trum rời Bạch Ốc ngày 20/1/2021. Schumer nói rằng hành vi TT Trump xúi giục bạo loạn chống lại chính quyền dân cử Hoa Kỳ không thể chấp nhận được, và phải bị trừng phạt.

Hạ Viện đã bỏ phiếu luận tội TT Trump xong hôm Thứ Tư, như thế là lần thứ nhì, truy tố Trump về tội kích động nổi loạn. Tổng cộng 232 dân biểu bỏ phiếu cho Nghị quyết 24, trong đó có 10 dân biểu Cộng Hòa. Trump là Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên bị luận tội 2 lần.

Trước đó, Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell nói rằng Thượng Viện sẽ không họp trước ngày 19/1/2021, nghĩa là phiên tòa ở Thượng việnx ử Trump sẽ xảy ra sau khi Trump rời Bạch Ốc. McConnell nói là ngay cả Thượng Viện có họp tuần này thì cũng mất vài tuần lễ mới tới thủ tục bỏ phiếu để Thượng viện xem có kết tội Trump hay không -- nghĩa là đằng nào cũng trễ.

--- Các chiến binh Vệ Binh Quốc Gia đã vào tòa nhà Quốc Hội từ hôm Thứ Ba, và trú đóng khoảng 2,000 chiến binh trong các tòa nhà, kể cả hành lang và khuôn viên trong ngoài tòa nhà Quốc Hội để giữ an ninh trong khi Hạ Viện họp sáng Thứ Tư 13/1/2021 để luận tội Trump. Lý do cẩn trọng vì FBI báo tin rằng các nhóm vũ trangc ực đoan đã lưu hành các bản đồ và cả sơ đồ các đường ống cống dưới thủ đô và họ có thể tấn công từ giờ cho tới ngày Lễ Đăng Quang 20/1/2021 của Tổng Thống tân cử Joe Biden.

Trong vài ngày nữa là có tổng cộng 20,000 chiến binh Vệ Binh, bao gồm cả những chiến binh đã tới trước, để giữ an ninh cho Lễ Đăng Quang sắp tới. Nhiều rào chắn đã dựng lên quanh tòa nhà Quốc Hội từ hôm Thứ Ba, trong khi Thị Trưởng Thủ Đô là Muriel Bowser đã yêu cầu các viên chức liên bang hủy tất cả giấy phép tụ tập đông người trong những ngày trước Lễ Đăng Quang.

--- Hôm Thứ Tư, bản tin ABC News loan tin rằng Tổng Thống Donald Trump nghiêm túc xem xét việc từ chức trước klhi mãn nhiệm qua những cuộc nói chuyện với các phụ tá Bạch Ốc. Cuối cùng, Trump quyết định thôi, vì Trump lo sợ khi Phó Tổng Thống Mike Pence lên thay sẽ không ân xá cho Trump theo kiểu như Gerald Ford đã ân xá Richard Nixon sau khi Nixon từ chức. Trump cũng bàn về tự ân xá, nhưng được khuyên là đừng, vì như thế sẽ thoát được các khởi tố hình sự liên bang nhưng lại mở đường cho các đơn kiện dân sự, mà cũng không thoát nổi đơn kiện cấp tiểu bang.

--- Tam Dinh Pham... đột nhiên nổi tiếng trong thế giới MAGA. Pham là cảnh sát Houston và bây giờ, theo tin từ đài KPRC2, Tam Dinh Pham bị tố cáo là đã bay về thủ đô tham dự cuộc biểu tình, bạo loạn và xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021.

Art Acevedo, Cảnh sát trưởng thành phố Houston (Texas), xác nhận hôm Thứ Tư rằng cảnh sát Tam Dinh Pham đã tham dự biểu tình vì Trump ở thủ đô và "xâm nhập" tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021. Acevedo nói Pham đang bị điều tra và sẽ bị truy tố. Pham đã có 18 năm phục vụ trong ngành cảnh sát, chưa từng bị kỷ luật. Dự kiến, Phạm sẽ xin từ chức vào Thứ Năm 14/1/2021.

--- Tương tự, 2 cảnh sát Jacob Fracker và Thomas Robertson tại thị trấn Rocky Mount, Virginia đã bị truy tố hôm Thứ Ba trước tòa liên bang về tội tham gia bạo loạn và tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021. Hồ sơ truy tố viết rằng 2 người bị truy tố về một tội bất hợp pháp đi vào hay ở lại trong một tòa nhà hạn chế, một tội vào bằng bạo lực, và tội hành động gây rối loạn.

Cả 2 cảnh sát này bị bắt hôm 13/1/2021 tại Virginia. Trong khi tham gia bạo loạn, 2 người đứng chụp hình trong tòa nhà Quốc Hội trong khi làm những cử chỉ thô tục trước pho tượng John Stark. Hai người cũng có nhiều bài viết trên mạng xã hội đầy ngôn ngữ k2y th5i và căm thù.

--- Klete Keller, Huy chương vàng Thế vận về bơi lội, cũng bị nhận diện qua hình ảnh và phim là đã tham gia bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Keller hôm Thứ Tư đã bị truy tố về các tội: cản trở nhân viên công lực, vào hay ở lại trong tòa nhà hạn chế, xông vào bạo lực và hành vi rối loạn trong khuôn viên tòa nhà Quốc Hội.

Keller, 38 tuổi, thắng huy chương vàng Thế Vận năm 2004 và năm 2008, bị FBI nhận diệnq ua hình ảnh dễ dàng vì chiều cao lênh khênh 6-foot-6 và vì mặc chiếc áo jacket của đoàn Thế Vận Hoa Kỳ "Team USA". Công ty địa ốc ở Colorado, nơi anh làm việc 3 năm qua, nói hôm Thứ Ba rằng Keller đã xin nghỉ và có "hiệu lực tức khắc."

--- Vào chiều Thứ Tư 13/1/2021, Dân biểu Sean Patrick Maloney xuất hiện trên đài MSNBC, nói rằng một hoặc vài dân biểu Cộng Hòa đã hướng dẫn một số người vào xem địa hình trong các tòa nhà Quốc Hội hôm 5/1/2021 để họ trở thành những người chỉ huy bạo loạn và xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội hôm sau là cùng các dân biểu Cộng Hòa cứ đòi mang súng trong tòa nhà Quốc Hội.

Tới đêm Thứ Tư 13/1/2021, Dân biểu Joaquin Castro lên đài MSNBC và kêu gọi trục xuất và truy tố hình sự các dân biểu Cộng Hòa này nếu có chứng cớ họ biết trước cuộc bạo loạn và đã giúp bọn bạo loạn dàn dựng cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, cả Maloney và Castro đều không kể tên các dân biểu có thể là nội gián cho bạo loạn đó.

Điều tra có lẽ đã có chỉ dấu rồi. Bởi vì một người trong nhóm tổ chức bạo loạn hôm 6/1/2021 là Ali Alexander đã thú nhận rằng anh làm việc từ trước với 3 dân biểu Cộng Hòa để sắp xếp cuộc biểu tình để chuyển thành xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội. Một trong 3 dân biểu này là DB Mo Brooks, lúc đó đã ra bản văn nói rằng chính Bạch Ốc yêu cầu Brooks móc nối từ trước với những người bạo loạn.

--- Cộng Hòa sẽ ám sát Cộng Hòa? Rick Wilson, một đồng sáng lập Lincoln Project, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn trên MSNBC rằng một dân cử Cộng Hòa thú nhận lo sợ cho sinh mạng của ông và gia đình ông sẽ bị chính những người ủng hộ Trump ám sát.

Theo Wilson, dân biểu Cộng Hòa này nói, "Nếu tôi bỏ phiếu luận tội, tôi sẽ không bao giờ biết khi nào họ sẽ giết vợ tôi, con tôi, hay tôi." Wilson nói rằng 2 dân biểu Cộng Hòa ông nói hôm Thứ Tư đã bày tỏ họ lo sợ bị giết bởi những người ủng hộ Trump. Wilson nói Trump đã trở thành một ông trùm khủng bố và bây giờ là thời khắc đen tối của Đảng Cộng Hòa.

Nếu là dân cử, được dân bầu lên với nhiều đặc quyền, mà sợ chết thì đâu còn là đại diện dân chơn thực nữa. Thử suy nghĩ: Tại sao các dân biểu Dân Chủ -- trong đó có những phụ nữ chân yếu tay mềm -- chấp nhận bị Trump chửi mắng, bị người ủng hộ Trump thù nghịch, bị khủng bố mà vẫn hiên ngang làm điều họ tin tưởng?

--- Toàn bộ gia tộc Trump đang rủ nhau dọn nhà về Florida, trong khi Trump chuẩn bị rời Bạch Ốc và New York không còn hoan nghênh họ nữa. Cậu Donald Trump Jr. và bạn gái là Kimberly Guilfoyle đang đi tìm mua nhà ở thị trấn Jupiter, Florida, theo một bản tin trên báo New York Post hôm Thứ Tư. Vợ cũ của Donald Trump Jr. và 5 đứa con đang sống trong khu vực này, và Jupiter chỉ cách 20 dặm phía bắc của Mar-a-Lago, sân golf của Donald Trump.

Cũng báo này, cô Tiffany Trump đang đi tìm một căn chung cư ở Miami. Cô vừa tốt nghiệp luật khoa ở Đại học Georgetown có vẻ như muốn tìm một căn condo hay một căn nhà ở khu vực South Beach với bạn trai của cô là Michael Boulos. Cô Tiffany từng nói với báo Insider rằng cô có thể đóng vai tích cực hơn trong đế quốc kinh doanh của Trump.

Như thế là họ theo chân cô Ivanka Trump. Cô này và chồng, Jared Kushner, đã chi $32 triệu đô để mua một khu biệt thự trên một đảo nhỏ thuộc Miami tháng trước.

--- Chính phủ Đài Loan cảm thấy an tâm vì Tổng Thống tân cử Hoa Kỳ Joe Biden bổ nhiệm Kurt Campbell vào chức vụ Điều Hợp Viên về khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (Coordinator for the Indo-Pacific in the National Security Council). Bản tin RTI nhắc rằng hồi tháng 12/2020, Quỹ The Prospect Foundation đã cho tổ chức hội luận "Taiwan-US-Japan Trilateral Indo-Pacific Security Dialogue" tại Đài Bắc, thủ đô Đài Loan (“Đối thoại an toàn Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương ba bên Đài- Mỹ-Nhật”), Tổng thống Thái Anh Văn đã đến phát biểu theo lời mời, ngoài ra còn mời ông Kurt Campbell từng là Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương vào thời Tổng thống Obama đến diễn thuyết chuyên đề trực tuyến.

Bản tin cho biết sau khi phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn vẫn ở lại để nghe về các xu hướng chính sách của Mỹ sau khi ông Joe Biden lên nhậm chức; giờ đây ông Campbell đã được chỉ định làm Điều phối viên phụ trách khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ. Ngày 14/1, Vụ trưởng Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Từ Hữu Điển bày tỏ, “Ông Kurt Campbell rất hữu nghị với Đài Loan”, thường xuyên tương tác với Đài Loan trong một thời gian dài, tin rằng sau khi ông lên nhận chức vụ mới, sẽ có ý nghĩa tích cực cho sự phát triển mối quan hệ Đài Mỹ và cho sự phát triển của khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

--- Chỉ số chứng khoán trên các thị trường tăng vào sáng Thứ Năm trong khi giới đầu tư chờ chi tiết về gói kích thích kinh tế Joe Biden sẽ phổ biến trong ngày. Theo CNN, Biden đưa ra gói cứu trợ trị giá 2 ngàn tỷ đôla (tin Reuters nói chỉ có 1.5 ngàn tỷ đôla) nhằm kích thích kinh tế. Chỉ số Dow Jones tăng 0.32% trong những giây phút đầu, với cổ phiếu Johnson & Johnson tăng vọt nhờ thuốc chích ngừa coronavirus chư1ng tỏ là an toàn khi thử nghiệm. Chỉ số S&P 500 tăng 0.26%; Nasdaq 100 tăng 0.24% với Applied Materials tăng hơn 6%.

--- Bản tin REuters ghi rằng Joe Biden sẽ công bố gói cứu trợ kinh tế trong buổi họp báo vào hôm nay, Thứ Năm, nhiều hơn 1.5 ngàn tỷ đô và sẽ giúp các công đồng thiểu số. Gói cứu nguy kinh tế này dự iến sẽ nhanh chóng thông qua lưỡng viện sau khi Biden đăng quang vào ngày 20/1/2021, trong đó có khoản cứu nguy chi phiếu bổ túc 1,400 đôla/người để dân Mỹ (đã nhận 600$/người trong nhiều ngày trước) sẽ tổng cộng được trợ giúp 2,000 đô như các dự luật Dân Chủ đưa ra và thất bại năm ngoái vì Cộng Hòa ngăn chận.

--- Tổng Thống Donald Trump đang cô lập và nổi giận vì các phụ tá không bảo vệ Trump nổi trong khi TRump bị luận tội lần thứ nhì. Báo Washington Post tiết lộ trong một bản tin đang phổ biến nhanh chóng trên Twitter. Báo The Daily Beast ghi thêm rằng Trump liên tục nói rằng Trump sẽ không bao giờ "thú nhận rằng Biden đã thắng cử," nhấn mạnh rằng không bao giờ như thế.

Trump lập đi lập lại với các phụ tá một thuyết âm mưu rằng Trump thua phiếu vì các máy bầu cử Dominion đã dùng phần mềm "ảo thuật" để chuyển phiếu bầu cho Trump thành phiếu bầu ho Biden. Tuy nhiên, gần đây, Dominion cho biết đang suy tính kiện Trump về các lời quy chụp vô căn cứ như thế đã gây thiệt hại cho kinh doanh Dominion. Hiện thời Dominion đã kiện luật sư Sidney Powell vì thuyết âm mưu đó.

--- Hôm Thứ Năm 14/1/2021, báo Los Angeles Times loan tin rằng một trong những giáo sư luật mà Trump ưa thích đã bị đại học Chapman sa thải sau khi tham dự và thuyết trình trong cuộc biểu tình dẫn tới bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Giáo sư John Eastman đã nói chuyện bên cạnh luật sư Rudy Giuliani trong cuộc biểu tình và bạo loạn có tên là 'Save America' ngày 6/1/2021, đưa ra thuyết âm mưu rằng các máy đếm phiếu có những "hộc bí mật" để dìm phiếu Trump và trồi lên phiếu Biden.

Daniele Struppa, Viện trưởng Đại học Chapman, đưa ra bản văn nói rằng đại học và Eastman đã đit ới thỏa thuận rằng Eastman sẽ về hưu tức khắc, và 2 phía đồng ý không kiện tụng gì nhau, kể cả sẽ không bêu xấu nhau, điều mà trước đây Eastman từng làm. (Câu văn này cho biết Eastman đã từng ưa lấy đơn kiện để hù dọa y hệt Trump: "Both parties agreed not to take any kind of legal action, including over claims of defamation, which Eastman had alleged.") Cũng nên ghi nhận rằng trong năm 2020, GS Eastman từng vu khống rằng bà Kamala Harris không phải công dân Mỹ vì ba mẹ bà là di dân.

--- Chỉ còn vài ngày nữa là rời Bạch Ốc, Trump sẽ mang theo một di sản đầy tai tiếng và sẽ trở thành một đề tài hứng thú cho sinh viên học sinh Hoa Kỳ sau này nghiên cứu: Tổng Thống duy nhất 2 lần bị luận tội, Tổng Thống đưa cả dàn con và dâu rể vào làm cố vấn và các chức vụ quna trọng, Tổng Thống xách động biểu tình và bạo loạn tấn chiếm Quốc Hội trong nỗ lực bám ghế Tổng Thống, Tổng Thống duy nhất bị hầu hết các mạng xã hội bịt miệng vì kích động bạo lực, Tổng Thống duy nhất giấu hồ sơ thuê, Tổng Thống đi chơi golf 4 năm làm tốn kém cả trăm triệu đô công quỹ, Tổng Thống duy nhất tự hào đưa tay sờ mó bậy bạ phụ nữ... mà vẫn được nhiều mục sư ca ngợi là Đấng Chúa chọn.

Bây giờ, nhiều chuyên gia pháp lý lo ngại Trump sẽ bay ra hải ngoại để trốn các cuộc điều tra và kiện tụng. Vì ngay cả nếu Trump được Biden ân xá thì các hồ sơ cấp tiểu bang vẫn có thể đưa Trump vào nhà tù. Bài báo ký tên ban biên tập của The Washington Times phân tích rằng kiểu sống xa hoa và kiêu căng của Trump có thể làm Trump bay ra lưu vong khi các tuần sắp tới là các truy tố hình sự sẽ hiện ra. Và Trump có dư tiền để trốn, trong khi có nhiều tài sản địa ốc ở hải ngoại và có nhiều ơn nghĩa với các chế độ đầy bí mật trên thế giới.

Cũng có thể, Tân Tổng Thống Biden sẽ ám trợ cho Trump bay ra bỏ trốn? Nếu lộ ra, Biden cũng sẽ bị các nạn nhân của Trump kiện là cản trở công lý và tiếp tay cho nghi can hình sự.

