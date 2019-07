Bệnh Viện và Sức Khỏe

Lo nhất trong cõi này là bệnh… vì sức khỏe là vàng. Hễ bệnh là phải tới bệnh viện, nhưng sơ suất là toi mạng… Đó là chưa kể chuyện tốn tiền.Báo Lao Động nêu nghi vấn về 2 bệnh viện miền núi: Hai bệnh viện gom bệnh nhân khám từ thiện để trục lợi quỹ bảo hiểm y tế? Các bệnh viện mắt tư nhân tại Gia Lai đã gom bệnh nhân dưới hình thức khám "từ thiện, nhân đạo". Nhiều trường hợp được "tư vấn" phải phẫu thuật, phẫu thuật xong mắt bị biến chứng, tệ hơn. Mới 6 tháng, các bệnh viện này đã yêu cầu thanh toán vượt quỹ bảo hiểm y tế hàng tỉ đồng so với mức dự toán giao cả năm.Ngày 17.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai - Trương Công Hoài - đã ký văn bản số 2297 yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh việc "lấy danh nghĩa làm từ thiện để gom bệnh nhân, trục lợi bảo hiểm y tế".Trong khi đó, báo Đầu Tư nhắc nhở độc giả, nhớ cảnh giác ngừa ung thư: Đồ uống có đường làm tăng nguy cơ ung thư. Theo nghiên cứu vừa công bố của các nhà khoa học Pháp, việc tiêu thụ đồ uống có đường (cả đường nhân tạo lẫn tự nhiên) đều làm tăng nguy cơ ung thư.Các nhà nghiên cứu so sánh những người uống đồ uống có đường hàng ngày với những người thực hiện chế độ uống kiêng đường và phát hiện ra rằng, người tiêu dùng cứ tiêu thụ nhiều thêm 100 ml thức uống có đường mỗi ngày thì sẽ bị tăng 18% nguy cơ ung thư, và 22% nguy cơ ung thư vú. Đặc biệt, cả nước uống có đường nhân tạo lẫn tự nhiên như nước hoa quả đều gây nguy cơ tương tự nhau.Báo Pháp Luật kể chuyện thuốc men: Thuốc sản xuất trong nước đã đáp ứng khoảng 50% nhu cầu, tỉ lệ sử dụng thuốc nội tại các bệnh viện (BV) ngày càng cao. Tính đến năm 2018, tỉ lệ giá trị sử dụng thuốc trong nước ở tuyến huyện đã tăng lên 76,62%, tuyến tỉnh tăng lên 57,03%. Đó là thông tin được ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), đưa ra tại hội nghị tổng kết đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” tổ chức ngày 18-7 tại Hà Nội.Báo cáo tại hội nghị cho thấy giá trị sử dụng thuốc trong nước ở tỉnh Phú Yên chiếm tỉ lệ từ 83,13% năm 2015 tăng lên 87% năm 2018.Báo Thanh Niên kể chuyện muôn đời vẫn thấy: Bệnh viện quá tải do bác sĩ ít, bệnh nhân nhiều… Đó là thực tế đang diễn ra tại các bệnh viện (BV) công của tỉnh Tây Ninh khiến người dân lo lắng khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế.Còn tại Đồng Nai, câu chuyện bác sĩ (BS) cử tuyển đưa đi học nhưng khi tốt nghiệp lại từ chối nhận công tác được các đại biểu đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND khóa IX diễn ngày 11 và 12.7 vừa qua.Về chương trình đào tạo BS cử tuyển, theo ký kết sau khi tốt nghiệp Sở Y tế sẽ phân bổ các BS này về các BV, trung tâm y tế trên địa bàn. Đến nay đưa đi đào tạo tổng cộng 336 BS, trong đó có 146 trường hợp đã tốt nghiệp nhưng có đến 36 BS từ chối nhận nhiệm vụ (chiếm tỉ lên 25%).Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện ở tỉnh Nam Định: Hoang phế ở dự án bệnh viện 850 tỷ… Đã hơn 10 năm trôi qua, dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định với quy mô 700 giường tại phường Lộc Hạ, TP. Nam Định vẫn trong tình trạng “thoi thóp”, chậm tiến độ nghiêm trọng, lãng phí gần chục ha “đất vàng”.Nhiều người dân sống tại TP. Nam Định cho biết: Khi có thông tin Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có quy mô 700 giường được đầu tư trên địa bàn, tất cả người dân chúng tôi đều hi vọng bệnh viện sẽ sớm đi vào hoạt động, mỗi khi ốm đau cấp cứu, người dân sẽ không phải đi xa nữa cũng như thuận tiện cho việc khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ y tế được nâng cao hơn. Thế nhưng đã hơn mười năm trôi qua dự án vẫn chỉ là mấy khu nhà bỏ hoang, để cỏ dại mọc um tùm, là nơi cho người nghiện đến để hút chích.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện nơi nào cũng xảy ra: Cả nước thiếu bệnh viện lão khoa… Số lượng thành viên của mỗi gia đình có xu hướng ngày càng giảm, nên số người thân chăm sóc cho người già cũng ít đi. Trung tâm dưỡng lão cho người cao tuổi của Việt Nam lại chưa bắt kịp mức độ già hóa dân số này."Hiện nay cả nước chỉ có một bệnh viện đầu ngành chăm sóc cho người cao tuổi - Bệnh viện Lão khoa trung ương. Ở các tỉnh, theo thống kê mới nhất, chỉ khoảng 20% các bệnh viện tỉnh có khoa lão khoa, chủ yếu tập trung ở tỉnh có dân số đông. Rất nhiều bệnh viện tuyến tỉnh chưa thành lập được khoa lão khoa" - ThS.BS Trần Văn Lực, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Lão khoa trung ương, trao đổi với Tuổi Trẻ Cuối Tuần.Bản tin VietnamNet đưa ra lời khuyên từ nghiên cứu quốc tế về các biện pháp cải thiện giấc ngủ: 1. Uống sữa ấm. Nếu bị mất ngủ, bạn hãy uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ. Sữa là một nguồn cung cấp canxi tuyệt vời, giúp não tạo ra melatonin (một loại hormone giúp điều hòa giấc ngủ). 2. Ăn đồ ăn nhẹ có tính chất gây buồn ngủ: thực phẩm gây ngủ tốt nhất là sự kết hợp giữa protein và carbohydrate. Bạn nên ăn 1/2 quả chuối với 1 thìa súp bơ đậu phộng hoặc bánh quy lúa mạch với phô mai trước khi đi ngủ 30 phút. 3. Giữ phòng ngủ yên tĩnh, sạch sẽ. 4. Đầu tư gối, chăn phù hợp. 5. Không tập thể dục sát giờ đi ngủ. 6. Không ăn quá muộn vào buổi tối.Bản tin VTV kể chuyện vào bệnh viện mất tiền không biết vì sao: Không biết từ bao giờ tại bệnh viện đa khoa Vân Đình đã diễn ra tình trạng người nhà bệnh nhân, lái xe taxi phải trả phí 20.000 đồng cho một lần vào đây.Chỉ khoảng 10 phút trong phòng bảo vệ, phóng viên VTV đã nhìn thấy khoảng 5 ô tô phải trả tiền thu phí đón trả khách. Theo lời nhân viên bảo vệ cho biết, trung bình mỗi ngày, số tiền thu được từ công việc này rơi vào khoảng từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi và mỗi tháng khoảng 40 - 50 triệu đồng. Theo ông Hưng - tổ trưởng tổ bảo vệ cho biết, ngoài 7 triệu đồng nộp cho phòng tài chính kế toán bệnh viện thì còn phải nộp thêm 7 triệu đồng nữa. Số tiền này vào túi ai thì chỉ có người được hưởng mới là người biết rõ nhất.Báo Công An kể chuyện Sài Gòn về tình hình bé gái tử vong tại BV Nhi đồng 2: Sẽ thành lập hội đồng xem xét vụ việc… Chiều 17/7, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, Sở đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Nhi đồng 2 về trường hợp người nhà khiếu nại sau khi một bé gái 3 tuổi tử vong khi đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 3/7.Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 làm rõ nguyên nhân vụ việc, riêng Sở Y tế sẽ có hướng xử lý trên cơ sở sai phạm đến đâu xử lý đến đó.Báo Giáo Dục & Thời Đại và báo Tiền Phong kể chuyện giữ gìn sức khỏe: Trường Đại học Sydney, Australia, vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy: có 6 thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như hút thuốc, uống rượu, ăn uống bừa bãi (lượng rau quả đưa vào cơ thể ít, ăn nhiều chất béo bão hòa và muối), thiếu vận động, ngồi nhiều (ngồi quá 7 tiếng mỗi ngày), ngủ không khoa học (ít hơn 7 tiếng hoặc nhiều hơn 9 tiếng mỗi ngày) có mối liên quan trực tiếp đến bệnh tật và tỷ lệ tử vong cao.Nhóm có các thói quen xấu này càng nhiều thì nguy cơ đoản thọ càng cao. Các cá nhân hội tụ đủ cả 6 thói quen xấu này có tuổi thọ chỉ bằng 1/5 người bình thường.