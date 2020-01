Toàn thể nhân viên Pechanga Resort Casino kính chúc quý vị Năm Mới Vui Vẻ Mừng Tết Nguyên Đán 2020 với Biếu Tặng Xe Cadillac Đời 2020 Và EASYPLAY®

Mừng Tết Nguyên Đán năm nay, Pechanga Resort Casino kính mời quý vị tới vui chơi, nghỉ lại và đánh thắng trong suốt một tháng, từ Tháng 1 tới Tháng 2.

Tết Nguyên Đán - Trúng một xe Cadillac

Khởi đầu với những cuộc Xổ Số Ngày Tết, bằng cách kéo những máy hay chơi những bài bàn ưa chuộng của mình vào những ngày Chủ Nhật 19 và 26 Tháng 1, quý vị có thể kiếm vé số trong thời gian 12pm-4pm mỗi ngày có xổ số. Các cuộc xổ số sẽ được tổ chức vào lúc 1PM với 25 người trúng $100 EasyPlay®, lúc 2PM với 20 người trúng $250 EasyPlay, lúc 3PM với 15 người trúng $500 EasyPlay. Một giải độc đắc trúng một xe Cadillac CT5 đời 2020 mới tinh sẽ được xổ vào lúc 4pm mỗi ngày có xổ số. Xin hãy tới để khám phá sự kích thích của khả năng được trúng nhiều lần!

Bao Lì Xì May Mắn

Pechanga còn mang thêm vận may cho quý khách đến chơi với chương trình khuyến mãi "Bao Lì Xì May Mắn" trong Tháng 2 này. Vào những ngày Thứ Ba, mời quý vị hội viên Club đến thăm Khu Khuyến Mãi trong thời gian 1pm - 9pm để có cơ may được trúng tới $1,000 Easyplay®.

Ăn Tết Nguyên Đán vào ngày 25 Tháng 1 với Lễ Đốt Pháo & Biểu Diễn Múa Lân

Xin hãy cùng đến Pechanga chào mừng Năm Mới Âm Lịch vào ngày 25 Tháng 1. Lễ Đốt Pháo và Múa Lân bắt đầu lúc 5pm ở Tầng Sòng Bài bên ngoài Cửa Phía Bắc 'North Entrance'. Là biểu tượng của tài và phúc, “Lân May Mắn” thức giấc với ánh pháo vừa đốt, lượn mình qua nguyên tầng sòng bài, mang may mắn đến tất cả quý khách đến chơi. Khách cũng sẽ còn được trao những hồng bao lì xì để mang cho Lân ăn, mà theo truyền thống, tượng trưng cho những lời chúc hạnh vận.



Cảnh Trí Trang Hoàng Ngày Tết

Tết Nguyên Đán tượng trưng cho thời gian thức dậy, và để ăn mừng mùa Lễ Hội này, Pechanga Resort Casino thực hiện những món trang hoàng cảnh trí mang nét Năm Tý trong khắp cơ sở. Những món trang hoàng gồm các lồng đèn, cầu, cây đào đang rộ nở hoa, câu đối liễn và nhiều thứ nữa. Những cảnh trí trang hoàng này cống hiến một phông nền tuyệt vời để quý vị chụp hình nhóm hay tự chụp.

Muốn biết thêm chi tiết về các chương trình sinh hoạt và khuyến mãi Pechanga xin quý vị vui lòng gọi số (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng Pechanga.com của chúng tôi. Phải ít nhất là 21 tuổi mới được tham dự các chương trình khuyến mãi.

Xin quý vị đừng bỏ lỡ bất kỳ sinh hoạt lễ hội Tết Nguyên Đán nào, và hãy giữ phòng trong tháp khách sạn mới, hãnh diện với trên 1000 phòng tuyệt đối hiện đại, các ‘suite’ ‘king’ và ‘queen’ ở các góc và những cảnh quan tuyệt đẹp bên ngoài nhìn suốt được từ sàn tới trần. Pechanga tin chắc rằng năm 2020 sẽ huy hoàng trọng thể vô cùng tận. Xin hãy đến trải nghiệm Pechanga Resort Casino Ở Một Đắng Cấp Khác!

Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,090 phòng và suite khách sạn thuộc hạng được Forbes Travel Guide đề nghị chọn, món ăn thức uống, Spa hạng Forbes Four Star và thú chơi Golf cấp đẳng vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.

All of us at Pechanga Resort Casino wish you

A Joyful Lunar New Year

Celebrates the Lunar New Year of 2020 with

2020 CADILLACS and EASYPLAY® GIVEAWAYS

In celebration of the Lunar New Year, Pechanga Resort Casino invites you to play, stay and win all month long from January to February.

Lunar New Year - Win a Cadillac

Starting with the Lunar New Year Drawings, by playing your favorite slots or table games on Sundays, January 19tht and 26th, you can earn entries each drawing day from 12pm-4pm. Drawings will be held at 1PM with 25 winners of $100 EasyPlay®, 2PM with 20 winners of $250 EasyPlay, 3PM with 15 winners of $500 EasyPlay, a grand prize winner of a brand new 2020 Cadillac CT5 will be drawn at 4pm each drawing day. Come discover the thrill of possibly winning multiple times!

Lucky Red Envelope

Pechanga lets players become even luckier with the “Lucky Red Envelope” promotion this February. Club members can visit the Promotion Area on Tuesdays from 1pm-9pm for a chance to win up to $1,000 in Easyplay®.

Celebrate the Lunar New Year on January 25th with Firecracker Ceremony & Lion Dance Performance

Please join Pechanga in celebrating the Lunar New Year’s arrival on Jan. 25, Firecracker Ceremony & Lion Dance begins at 5pm on the Casino Floor outside North Entrance. The “Lucky Lion,” which represent luck and fortune, awakens with lighting of the firecrackers and work its way throughout the casino floor, bring luck to all the patrons. Guests will also be given red envelopes to feed to the lion that traditionally represents the blessings of good fortune.

Lunar New Year Property Décors

The Lunar New Year symbolizes a time for reawakening and to celebrate the season, Pechanga Resort Casino features Year of the Rat décors throughout the property. The decorations include lanterns, bridges, cherry blossoms, inscriptions and much more, and they offer the perfect backdrop for group photos or selfies.

For more information on Pechanga events and promotions, please call (877) 711-2946 or visit our website Pechanga.com. Must be at least 21 years of age to participate in promotions.

Don’t miss out on any of the Lunar New Year festivities and reserve a room now in the new hotel tower, boasting over a thousand ultra-contemporary rooms, corner king and queen suites, and floor to ceiling views. Pechanga is betting 2020 is going to be truly royal with no limits. Come and experience Pechanga Resort Casino On Another Level!

About Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Named the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 5,000 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 Forbes Travel Guide Recommended hotel rooms and suites, dining, Forbes Four Star spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseño Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.