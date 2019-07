Cái Lu, Xe Đụng, Bãi Biển, Việt Kiều…

Câu chuyện cái lu chống ngập lụt do một Phó giáo sư Tiến sĩ đương nhiệm đại biểu Hội Đồng Nhân Dân TP. SG nêu lên làm người dân cười hoài không thôi. Có thể đề nghị cho tăng cường độ chống ngập: mỗi nhà nên có một cái lu, mỗi người nên mang theo trong túi một cái lon chứa nước… thế là mưa lớn cỡ nào, Sài Gòn sẽ hết ngập lụt.Báo Dân Trí kể: Sáng 13/7, đại biểu Phan Thị Hồng Xuân chia sẻ với báo chí bên hành lang HĐND TP.SG kỳ họp 15 khóa IX về chuyện “cái lu chống ngập” mà bà phát biểu trên nghị trường chiều 12/7 khiến cộng đồng mạng phản ứng... Bà Xuân cho biết đã từng tới Philipines và thấy người dân nơi đây đều có một cái xe ba bánh và đặt trên đó một cái thùng nước. Khi nhà ngập nước nội bộ, người ta cắm vòi hút nước chứa tạm vào thùng nước đó. Khi hết mưa, hết ngập người dân lại dùng chính thùng nước đó để dội rửa sân nhà, tưới cây vườn…Một độc giả báo Dân Trí bình luận dưới bản tin: “Hài thật, ở Sài gòn, xe máy còn không có chỗ để , giờ sáng kiến để cái Lu.Đường ngập là do quy hoạch không đồng bộ, nay đào, mai đào, cống thì cao hơn mặt đường, còn miệng cống thì cứ xả rác bít lỗ, thử hỏi nước chảy đi đâu.”Báo Tiền Phong kể: Theo đó, bên lề kỳ họp lần thứ 15 HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dân tộc học - Nhân học TP.SG đã đề xuất phương án dùng lu đựng nước để chống ngập. Ý kiến của đại biểu này đã nhận được nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Phần lớn mọi người đều cho rằng đây là phương án không khả thi.Trao đổi với Tiền Phong sáng 13/7, PGS TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng bản thân ông không đồng ý với đề xuất này vì việc dùng lu trữ nước mưa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, đẻ trứng.Báo Một Thế Giới kể chuyện cũ: Lu chứa nước nổ gây chết người, nhiều hộ dân từ chối nhận dù được cho không... Hồi tháng 9.2006, người dân ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh bàng hoàng trước cái chết thương tâm của cháu Thạch Thanh Tuấn (4 tuổi) do lu nước có chiều cao gần 1,5m, dung tích 1,3m3 bị nổ.Lúc trời đang mưa, nước bên trong sắp đầy thì lu bất ngờ nổ tung. Một cột nước lớn kèm theo mảnh xi măng của thành lu bắn ra làm đứt chiếc võng và lao thẳng vào Thạch Thanh Tuấn đứng cách đó gần 2m làm cháu chết ngay tại chỗ. Nhà ông Thạch Sa Van cạnh đó cũng xảy ra trường hợp lu bị nổ. Rất may ông Van vừa bồng đứa cháu rời khỏi lu nước nên đã thoát hiểm nguy. Được nhận lu cùng đợt với bố mẹ cháu Thạch Thanh Tuấn, nhiều hộ khác ở ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh cho biết lu trong nhà có hiện tượng bị nứt, nước rịn ra.Báo Pháp Luật Plus kể: Phát ngôn kiểu “tử hình nên dùng bằng lá ngón” hay “chống ngập bằng lu”, sẽ trở thành thứ đàm tiếu trong dân gian. Nó góp phần làm suy yếu sự gắn bó giữa người đại diện tiếng nói nhân dân với cử tri.Tất nhiên, trong một cuộc họp HĐND, mọi ý kiến cần được tôn trọng, việc đúng sai sẽ có những cơ quan chuyên môn thẩm định, đánh giá, nếu phù hợp với thực tiễn mới tính đến chuyện triển khai áp dụng… Nhưng với "sáng kiến" dùng lu nước chống ngập, phải chăng bà Xuân quá máy móc khi cho rằng nhiều nước đã làm vậy nên chúng ta nên làm vậy, mà không quan tâm tới quy hoạch, kiến trúc của đô thị.Ở TP SG, kiến trúc nhà ở của người dân phần lớn đều là nhà ống, và chung cư, số biệt thự rộng rãi chiếm rất ít… Trong những ngôi nhà ống đó, ngoài bể chứa nước sạch thì hệ thống nước mưa được thoát ra cống ngầm. Nhà ở chung cư cũng vậy.VietnamNet kể chuyện đụng xe: Ô tô tông văng 6 xe máy dừng đèn đỏ ở Sài Gòn… Đang dừng chờ đèn đỏ, hàng loạt xe máy bị ô tô 4 chỗ lao tới húc văng, người nằm la liệt. Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc hơn 17h chiều Thứ Bảy, trên giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.SG. Ô tô 4 chỗ hiệu KIA Morning mang BKS TP.SG, do nam tài xế khoảng 45 tuổi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng quốc lộ 1 về quận 7. Khi đến giao lộ trên thì lao vào dòng xe đang dừng chờ đèn đỏ khiến nhiều người đi xe máy ngã ra đường.Bản tin VnExpress kể: Cho rằng việc tòa phạt tiền 5 Việt kiều thay án tù về hành vi buôn lậu xe sang là vi phạm pháp luật, VKSND TP SG kháng nghị. VKSND TP SG vừa ra quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của tòa án cùng cấp tuyên phạt Đậu Ngọc Tố, Hàn Quang Án, Nguyễn Minh Hiếu, Võ Thị Huyền Trinh và Nguyễn Đức Thắng (đều là Việt kiều Mỹ) tổng cộng 300 triệu đồng thay cho hình phạt tù về tội Buôn lậu. Viện yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử theo hướng không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo....Ngoài ra, Viện cũng cho rằng, HĐXX chỉ tuyên buộc 7 trong số 10 bị cáo nộp lại 22,7 tỷ đồng tiền thuế bị thất thu là chưa đầy đủ. Tất cả bị cáo đều bị truy tố tội Buôn lậu, có vai trò giúp sức tích cực cho Helena Phạm và Mai Thị Ái thực hiện hành vi nhập lậu 17 ôtô Land Rover, Lexus, Audi, BMW gây thất thu 22,7 tỷ đồng tiền thuế. Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự như nhau.VTV kể chuyện Nha Trang: Hàng loạt bãi biển đã bị chiếm dụng vào việc đặt ghế, dù. Lộn xộn, mất mỹ quan, thu hẹp không gian biển công cộng là những gì mà nhiều người đã lên tiếng.Bản tin VOH kể chuyện chiêu dụ khúc ruột ngàn dặm: Chiều 12/7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức sơ kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đề nghị Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.SG tiếp tục quan tâm đến công tác đại đoàn kết dân tộc, thu hút nguồn lực kiều bào và cùng giúp người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa.Nghĩa là: vét tiền kiều bào (gọi là nguồn lực), giúp giữ gìn bản sắc văn hóa (dạy tiếng Việt?)…Gia Đình Net kể: Cảnh sát kiểm tra bar ở Sài Gòn, nhiều cô gái bật khóc… Bar 141 Club trên đường Nguyễn Đình Chính quận Phú Nhuận (TP SG) rạng sáng 12/7 còn tấp nập khách, tập trung tại tầng trệt và các phòng VIP. Đội cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận cùng nhiều đội nghiệp vụ bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện cả trăm người đang quay cuồng trong tiếng nhạc... Nhiều thanh niên xô bàn, chạy về các cửa thoát hiểm tìm đường ra ngoài nhưng đều bị cảnh sát giữ lại. Gần 100 người có nghi vấn sử dụng ma tuý bị đưa về trụ sở kiểm tra. Phần lớn họ còn rất trẻ, nhiều cô gái khóc thút thít, cho biết "tăng một" chơi ở chỗ khác, đến gần sáng mới vào đây tìm cảm giác mạnh.Báo Lao Động kể về một thống kê thất nghiệp trong quý 1.2019: VN có hơn 1 triệu người trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 3,28 nghìn người so với quý 4.2018. Trong đó, số người thất nghiệp có trình độ cao đẳng là 55,1 nghìn người, giảm 16,3 nghìn người so với quý trước. Bên cạnh đó, nhóm trình độ trung cấp là 52,7 nghìn người và nhóm trình độ đại học trở lên có 124,5 nghìn người thất nghiệp, giảm 11,32 nghìn người so với quý trước.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Theo báo cáo mới nhất của công tác tổng điều tra dân số năm 2019, tỷ lệ giới tính ở trẻ mới sinh tại Hà Nội là 112,8 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ này ở TP.SG là 109,9 bé trai/100 bé gái. Trung bình cả nước là 115,1 bé trai/100 bé gái. Trong khi đó, tỷ lệ giới tính mới sinh trung bình trên trên thế giới là 107/100... Như vậy, dự tính con trai Hà Nội chừng 10-20 năm nữa sẽ khó kiếm vợ.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện các cô: Lấy chồng ngoại không ấm êm, bế luôn con về Việt Nam cũng không ổn… Sau nhiều mâu thuẫn, chị bồng con về Việt Nam khi chưa làm thủ tục ly hôn. Con chị không khai sinh được ở Việt Nam.Giờ chị có chồng Việt Nam, không đăng ký kết hôn được, con sinh ra là con người nước ngoài (vì chị vẫn là người Đài Loan)...Hiện tại, ở ĐBSCL có nhiều công ty làm dịch vụ pháp lý có yếu tố nước ngoài. Họ có thể tư vấn những trường hợp trên. Nhưng đáng buồn là rất đông chị em không thể tiếp cận dịch vụ này, chỉ nghe tư vấn xong rồi... đành về vì không có tiền. Chi phí để có thể lo xong những thủ tục này lên đến hàng chục triệu đồng cho rất nhiều việc phải làm từ trong nước và ở nước ngoài.