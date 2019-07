Bà Lão Già Nhất Nước Mỹ Đón Sinh Nhật 114 Hôm 6 tháng 7

NEW YORK CITY - Bà lão Alelia Mur-phy đón sinh nhật thứ 114 hôm Thứ Bảy 6-7.Nhân dịp này, nghị sĩ tiểu bang New York là Brian Benjamin tuyên bố “ngày 6-7 là ngày Alelia Murphy tại Phố Harlem”.Bà cụ giải thích “Chúa để tôi sống lâu đến bây giờ”. Hồ sơ ghi: bà cụ chào đời tại North Carolina năm 1905 khi TT Teddy Roosevelt đang phục vụ nhiệm kỳ 2, lương công nhân trung bình là 22 cent/giơ, trong khi chỉ 8% gia đình có điện thoại.Bà dời cư đến Harlem năm 1926. Sau khi chồng chết, bà làm thợ may và chào hàng để nuôi 2 con gái. Nhà báo cho biết: bà Murphy là 1 phần trong phong trào dời cư đến Harlem của người da đen thời ấy, và sinh sống suốt thời gian còn lại của đời mình tại đây.Thế giới hiện có 6 cụ bà sống thọ hơn cụ Murphy. Đến ngày 8 tháng 7 2019, cụ bà cao tuổi nhất thế giới là Kane Tanaka của Nhật, 116 tuổi 187 ngày.