TC Gài App Để Theo Dõi Vô Điện Thoại Du Khách

HONG KONG - Mạng lưới an ninh tình báo rộng lớn của Trung Cộng theo dõi du khách lui tới tỉnh Xinjiang (Tân Cương) bằng máy di động.Cụ thể là biên phòng lén gài app theo dõi vào máy điện thoại di động của du khách, theo 1 phúc trình hỗn hợp của 5, 6 cơ sở truyền thông quốc tế.Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ước lượng khoảng 2 triệu người Uighur trong vùng đang bị tập trung trong trại cải tạo lao động, trá hình là trung tâm huấn nghệ. Từ 2017, Trung Cộng đã bắt đầu thu thập DNA và thông tin sinh học của hàng triệu dân Xinjiang.Báo The Guardian và New York Times dẫn phúc trình hỗn hợp báo động: chương trình đàn áp người thiểu số theo đạo Hồi bắt đầu ảnh hưởng du khách.CNN không thể kiểm nhận tin này bằng các nguồn tin độc lập. Khi được hỏi về app điện thoại di động, viên chức Bộ ngoại giao Trung Cộng đáp “Không nghe nói”.