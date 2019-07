World Cup, Tìm Con, Thuế 0%, Nghẽn Vốn

Có vẻ như bóng đá Việt Nam có uy tín hơn bao giờ hết?VTC News ghi rằng, theo tờ Fox Sports Asia nhận định, ĐT Việt Nam xứng đáng đại diện cho Đông Nam Á nếu đăng cai World Cup 2034.Ý tưởng đưa vòng chung kết World Cup về Đông Nam Á được đề xuất trong Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra hôm 23/6 tại Thái Lan và được lãnh đạo các nước trong khu vực ủng hộ....Fox Sports Asia nhận định, ở khu vực Đông Nam Á lúc này, Việt Nam và Thái Lan 2 quốc gia có thể đại diện cho khu vực nếu Đông Nam Á là chủ nhà của World Cup 2034.Báo Tổ Quốc kể chuyện cảm động: Hình ảnh hai cha con anh Lộc gặp lại nhau sau hơn 4 tháng xa cách khiến nhiều người xúc động. Khi nhìn thấy con, người cha vội ôm con trai 8 tuổi vào lòng rồi oà khóc trong hạnh phúc... Chiều ngày 3/7, anh Trần Thanh Lộc (ngụ quận 8, TP. SG) vui mừng cho biết đã gặp được con trai của mình là bé Trần Hưng Quốc (8 tuổi) sau hơn 4 tháng tìm kiếm.Điều hạnh phúc hơn đối với người cha là đứa con thơ được chăm sóc tốt, vẫn mạnh khoẻ. Anh Lộc cho biết, bé Quốc được tìm thấy tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP. SG (quận Gò Vấp, TP. SG). Được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của lãnh đạo Trung tâm anh nhận lại con trong niềm hạnh phúc vỡ oà.Infonet kể chuyện thương mại: Sữa, tôm cua, hàng thời trang châu Âu sẽ hưởng thuế 0% khi vào Việt Nam… Nhiều mặt hàng như hải sản, giày dép, sữa, ô tô của châu Âu sẽ được giảm thuế dần về 0%. Hiệp định Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) mở ra cả cơ hội lẫn thách thức cho Việt Nam.Theo báo cáo chuyên đề mới nhất của bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về EVFTA, các ngành như Dệt may và Giày dép là ngành được hưởng lợi nhiều nhất với tăng trưởng xuất khẩu đến năm 2035 đạt thêm 13,49 tỷ EUR.Tiếp theo là xuất khẩu các loại Thực phẩm và Dịch vụ kinh doanh, được dự kiến sẽ tăng thêm 794 triệu EUR và 543 triệu EUR.VOV kể: Vẫn nghẽn vốn cho metro 1 và 2 tại TP.SG vì chờ hướng dẫn… Tuyến đường sắt đô thị số 1 của TP.SG có nguy cơ trễ hẹn về đích vào cuối năm 2020. UBND TP.SG vừa có văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư hỗ trợ, hướng dẫn thành phố điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án metro để đảm bảo thi công đúng tiến độ đề ra.Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên, tiến độ dự án đạt 62%) và Tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương, đạt 3,8%), đều đang chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư nên không thể giải ngân.Báo Đấu Thầu kể chuyện TP.SG: Hơn 1.700 người chạy gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo… Ngày 30/6/2019, tại khu vực Nhà hát Lớn Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tổ chức giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019” với sự tham gia của hơn 1.700 vận động viên.Các nhà hảo tâm và SeABank đã trao học bổng “Ươm mầm Ước mơ” trọn đời phổ thông cho 11 em học sinh nghèo hiếu học tổng trị giá gần 700 triệu đồng.Báo Lao Động kể: Cả 5 võ sĩ trong khi chờ thi đấu giải vô địch Judo toàn quốc đã bị trộm khoắng sạch điện thoại. Vụ việc xảy ra tại KTX trường Đại học TDTT TP.SG... các võ sĩ do khi ngủ không đóng cửa sổ nên trộm đã trèo vào khoắng sạch tài sản.Báo SGGP kể: Chi Cục Hải quan TP.SG xác định vụ việc có dấu hiệu buôn lậu trốn thuế và đánh tráo hàng Trung Quốc thành hàng Việt Nam chất lượng cao nên đã chuyển hồ sơ sang Công an TP.SG để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.Ngày 2-7, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.SG đang thụ lý điều tra hình sự vụ 1 công ty nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc để bán trong nước mang thương hiệu Asanzo.Trước đó, một số báo phản ảnh về Asanzo - hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt khiến dư luận xôn xao. Sau khi báo chí phản ánh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam nhập hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt bán ra thị trường. Đồng thời làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.Báo Công Luận kể chuyện TP.SG: Xử phạt trên 5.000 trường hợp vi phạm về trật tự, ATGT… Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. HCM đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 5.042 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên lĩnh vực giao thông đường bộ và giao thông đường thủy nội địa....thông qua các cuộc thanh tra độc lập, các cuộc phối hợp kiểm tra liên ngành lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý tổng cộng 5.042 trường hợp vi phạm với tổng tiền xử phạt gần 22 tỷ đồng. Về kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách,Thanh tra Sở GTVT Thành phố đã phát hiện và xử lý 826 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt 1.136.750.000 đồng. Báo cáo kết quả về Sở GTVT để đưa ra những biện pháp nhằm giảm thiểu những vi phạm.Môi Trường & Đô Thị kể chuyện TP.SG: Chương trình phân loại rác tại nguồn gặp khó… Đề án phân loại rác tại nguồn đã được UBND TP.SG tái khởi động lần 3, tuy có tín hiệu khả quan nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo về phương tiện thu gom rác thải.Chương trình thu gom rác thải tại nguồn đang nhận được sự quan tâm của Chính phủ cũng như người dân. Nhiều hộ gia đình đã bắt đầu quen dần với việc trong nhà có sẵn 2 thùng đựng rác thải khác nhau, 1 cho rác vô cơ và 1 cho rác hữu cơ. Công việc của người thu gom rác thải từ đó cũng nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn trước. Những điểm sáng này đang dần hứa hẹn sẽ là một chương trình về môi trường thành công sau hai lần tổ chức không hiệu quả.VnExpress kể: Đào Trung Quốc giá rẻ đổ về Sài Gòn… 2.700 tấn đào Trung Quốc đã về chợ đầu mối Thủ Đức (TP.SG) trong tháng 6, tăng hơn 4 lần so với tháng 5.Hơn một tuần nay, dọc các đường ở TP.SG như Phan Văn Trị, Quang Trung (Gò Vấp), Cách Mạng Tháng Tám, Ba Tháng Hai (quận 10), Cộng Hoà (quận Tân Bình), Điện Biên Phủ, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đào Trung Quốc gắn mác Sa Pa được bán la liệt trên các xe đẩy. Anh Hòa, chủ xe đẩy trên đường Nguyễn Oanh (Gò Vấp) cho biết, năm nay đào về chợ nhiều nên giá rẻ hơn 20% so với năm ngoái.Báo Công An kể chuyện Bình Dương: Xe khách gây tai nạn liên hoàn, 2 ô tô bẹp dúm, nhiều người thoát chết… Khoảng 7 giờ sáng ngày (2/7), xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên QL1 đoạn khu vực cầu vượt Tân Vạn (KP.Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khiến 3 ô tô hư hỏng nặng nằm la liệt trên đường.Tại hiện trường, hàng chục mét dải phân cách trên đường bị xô lệch, nhiều người trên 3 xe ô tô may mắn thoát chết nhưng tâm trạng rất hoảng loạn. Vụ việc khiến 3 xe hư hỏng nặng, riêng 2 xe 4 chỗ bẹp dúm đầu và đuôi.VietnamNet/Pháp Luật kể: Ban An toàn thực phẩm TP.SG cho biết đã xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Đông Trùng Hạ Thảo vì vi phạm trong quảng cáo cũng như thông tin sản phẩm không đúng sự thật.Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đông Trùng Hạ Thảo với tổng số tiền phạt là 150.000.000 đồng. Đồng thời, buộc Công ty Cổ phần Đông Trùng Hạ Thảo phải thu hồi các sản phẩm không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, buộc tháo gỡ hoặc xóa quảng cáo không đúng quy định.Tưng bừng quán xá… Kênh 14 kể: Hàng ăn với quy mô vừa và nhỏ, kinh doanh theo hình thức hộ gia đình hay tự phát xuất hiện ngày càng nhiều như "nấm mọc sau mưa" tại các thành phố lớn. Đổ xô kinh doanh, nhưng cơ hội "làm giàu" của các hàng quán thời nay liệu có dễ?Dân số tăng nhanh ở nhiều phân khúc, đối tượng từ sinh viên, công nhân, doanh nhân… cộng với chất lượng cuộc sống cải thiện đẩy nhu cầu ăn uống trở nên đa dạng. Người ta có thể bắt gặp ở một thành phố năng động như TP.SG những nhà hàng sang trọng tại tuyến đường sầm uất bậc nhất cho đến điểm bán vỉa hè cho sinh viên, hay hình ảnh gánh hàng bên vỉa hè với bánh mì, bánh giò, cơm tấm… đã trở thành một nét đặc trưng ở Việt Nam khó tìm thấy ở đất nước khác.