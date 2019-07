Dân Biểu DC: Cơ Sở Tạm Giam Di Dân Không An Toàn, Không Vệ Sinh

WASHINGTON - Sau chuyến thị sát 1 số cơ sở tạm giam di dân gần biên giới, Vào ngày 1 tháng 7, các nhà lập pháp của đảng DC cảm thấy phẫn nộ về khủng hoảng nhân đạo tại 2 trại tạm giam của Texas.Các dân biểu DC mở chuyến thị sát này tiếp theo các tin tức về điều kiện sống tồi tệ của di dân bị tạm giam. Cùng ngày ấy, tổ chức ProPublica tiết lộ 1 nhóm Facebook khép kín gồm nhân viên và cựu nhân viên biên phòng trao đổi các đùa cợt về tử vong của di dân, hay chế giễu, xúc phạm 1 số dân biểu gốc Nam Mỹ. Những nội dung này đã được trình báo tổng thanh tra Bộ Nội An, theo CNN.Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez mô tả trại tạm giam là không an toàn. Bà thấy di dân uống nước lấy từ nhà vệ sinh. Viên chức biên phòng kịch liệt phủ nhận. Trưởng đoàn Joaquin Castro tuyên bố “Vấn đề không là tiền mà là chuẩn mực đối xử. Chúng tôi sẽ tăng áp lực với chính quyền Trump để thay đổi tình trạng này”.Dân biểu Madeleine Dean (Pennsylvania) mô tả là “tệ hơn sức tưởng tượng”. Trong tháng qua và đầu tháng này, 1 phái đoàn luật sư, bác sĩ, nhà tranh đấu xác nhận trẻ em trong trại tạm gian Clint (Texas) không có xà bông và thiếu cơ hội tắm. Ngoài ra, tối Thứ Hai có tin 1 di dân Honduras 30 tuổi chết trong bệnh viện vùng Houston. Anh ta bị tạm giam từ hôm 18-6, là tử vong thứ 6 tính từ đầu Tháng 10-2018.Nhà báo nhắc lại: từ Tháng 5, tổng thanh tra của Bộ nội an đã mô tả tình trạng chen chúc, thiếu vệ sinh tại 1 trại chuyển tiếp El Paso (Texas) là nguy hiểm với “phòng giam đứng” chứa trên 750 nguời thay vì công suất là 125 người.