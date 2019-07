Ấn Độ: Nữ Tài Tử Zaira Wasim Bỏ Bollywood vì Lý do Tôn Giáo

NEW DEHLI - Nữ tài tử Zaira Washim 18 tuổi là tín đồ Hồi Giáo, quyết định thôi nghề diễn xuất, vì nghề này đe dọa mối quan hệ giữa cô và đạo.Cô thông báo qua Facebook hôm Chủ Nhật 30/06. “Đây là 1 cuộc đấu tranh linh hồn kéo dài”. Cũng bằng mạng xã hội, nhiều người chỉ trích lý do do cô nêu ra.Wasim là ngôi sao mới nổi năm 2016 với vai diễn trong phim Dangal, 1 sản phẩm của Bollywood đưa lại nguồn thu khả quan.Cô viết bằng Facebook: môi trường làm việc diễn xuất không ngừng can thiệp vào niềm tin tôn giáo, đe dọa quan hệ giữa tôi và đạo Hồi. Wasim được 1 số người bênh vực, gồm cựu Thủ Hiến Omar Abdullah của tỉnh bang Jammu-Kashmir. Wasim nguyên là dân Kashmir