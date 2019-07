Dân Chủ Muốn Luật Thuế Mới Để Tài Trợ Quĩ An Sinh Xã Hội

Thượng nghị sĩ Dân Chủ tiểu bang Maryland - Chris Van Hollen- hôm Thứ Ba 25/06 đã tiết lộ một dự luật mới về thuế bất động sản để bù cho sự thiếu hụt của quĩ an sinh xã hội.Dự luật “Củng Cố Quĩ An Sinh Xã Hội Bằng Cách Đánh Thuế Nhà Giàu” của TNS Van Hollen sẽ xóa bỏ điều chỉnh luật thuế bất động sản của tổng thống Trump trước đây đưa mức thuế bất động sản và quà tặng trở về mức của năm 2009.Theo ông Van Hollen, vào năm 2017, đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội đã thông qua một đạo luật giảm thuế bất động sản và quà biếu rất mạnh, mà không hề để ý đến những chi tiêu quốc gia ưu tiên hàng đầu. Làm điều này là vô ý thức, cho nên ông muốn khôi phục lại thuế bất động sản ở mức độ hợp lý. Nguồn thu này sẽ được sử dụng cho quĩ an sinh xã hội hiện nay đang thiếu hụt trầm trọng.Dự luật này sẽ nâng mức thuế bất động sản và quà biếu từ 40% đến 45%. $3.5 triệu đầu tiên của bất động sản cá nhân sẽ được miễn trừ, và $7 triệu cho một cặp vợ chồng. Theo ông Hollen, dự luật này sẽ bù đắp được 21% sự thiếu hụt ngân sách.TNS Hollen không phải là người duy nhất đưa ra chính sách đánh thuế nhà giàu để chi trả cho các chương trình xã hội. TNS Dân Chủ của tiểu bang Massachusetts- Elizabeth Warren- cũng kêu gọi đánh thuế những người có tài sản trên $50 triệu. Trong khi TNS Bernie Sanders của tiểu bang Vermont đã kêu gọi xóa $1,600 tỉ nợ cho sinh viên đại học bằng cách đánh thuế Wall Street.