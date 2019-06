Pháp: Nhiệt Độ 40 Độ C Là Kỷ Lục Tháng 6

PARIS - Tuần này, nước Pháp chuẩn bị chịu đựng 1 đợt nắng nóng khác thường dự báo trên 40 độ C, là kỷ lục Tháng 6.Bắt đầu vào ngày Thứ Hai 24/06 nhiệt độ đã là 35 độ C. Nhiệt độ vào ngày Thứ Năm hay Thứ Sáu trong tuần được dự báo sẽ là 40 độ C hay hơn. Miền bắc được dự báo sẽ nóng hơn.BBC đưa tin: các vòi phun nước công cộng đã được chuẩn bị, trong khi các hồ nước công cộng được mở. Với độ ẩm cao, nhiệt độ tại thủ đô sẽ được cảm thấy nóng bằng 47 độ C.Các lân bang Đức, Bỉ, Thụy Sĩ cũng sẽ thấy các kỷ lục mới trong tuần này.Nhà báo nhắc lại: thời tiết cuối Hè 2003 gây thiệt mạng 15,000 người trong 1 tháng với nhiệt độ kỷ lục 44.1 độ C được ghi nhận ngày 12-8. Báo động nóng tại thủ đô Paris hiện tại là cấp 3. Bậc 4 là tối đa, nhưng chưa bao giờ được xử dụng.