Mỹ Chống 4 Trên 5 Chế Độ CS Còn Sót Lại

Sau Chiến tranh Lạnh, CS còn kiểm soát được 5 chế độ: Trung Cộng, Cộng sản Bắc Triều Tiên, Cộng sản Cuba, Cộng sản Lào và Cộng sản Việt Nam. Đa số như tắc kè đổi màu chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Âu, Mỹ giúp đỡ, tưởng lầm khi kinh tế phát triển thì chánh trị cung phát triển. Nhưng sau khi trổi dậy TC trở thành đối thủ của Mỹ. Tới thời TT Trump càng ngày Mỹ càng đánh 4 trên 5 chế độ CS còn sót lại trên hành tinh này. Mỗi chế độ CS, Mỹ dùng 1 hay 2 hình thái chiến tranh thế giới khác nhau.Mỹ đánh vào tổ sư của CS nhóm CS còn sót lai là TC. Đánh TC bằng Chiến tranh thuơng mại rồi lan qua an ninh truyền tin và viễn thông qua vụ Hoa Vi. Cho đến bây giờ qua chưa đầy 1 năm Mỹ trừng phạt TC, tăng giá thuế quan TC gần hết các mặt hàng TC thường xuất cảng vào Mỹ, coi như bó tay TC trong việc nhập hàng vào Mỹ là một thị trường lớn nhứt.Còn về chiến tranh viễn thông Mỹ đang làm cho điện thoại thông minh của Hoa Vi thành như miếng gạch vụn. Chánh quyền Mỹ cấm bán thiết bị cho Hoa Vi và yêu cầu hai đại công ty Mỹ Google và Apple của Mỹ cắt nguồn với Hoa Vi..Hồi năm 2017 chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ xem xét giới hạn sinh viên chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán từ một số quốc gia để ngăn chặn nguy cơ bản quyền sở hữu trí tuệ rơi vào tay các quốc gia cạnh tranh.Hồi 6/2018, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố giới hạn thời gian thực tập của sinh viên Trung Quốc học ngành khoa học và kỹ thuật. Hạn chế số sinh viên và nghiên cứu sinh TC. Tiêu biểu như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) kéo dài thủ tục gia hạn lúc trước là 3 tháng bây giờ 1 năm. An ninh Mỹ bắt giữ nhiều nghiên cứu sinh và chuyên viên Trung Quốc tội ăn cắp bí mật thương mại và công nghệ Mỹ. Đại học Emory sa thải nhà nghiên cứu gen Li Xiao-Jiang, một thành viên chương trình “1,000 nhân tài” của Trung Quốc. Hồi tháng 4, ba nhà nghiên cứu Trung Quốc bị trục xuất khỏi Trung tâm Nghiên cứu ung thư Anderson của Đại học Texas vì bị nghi ngờ lợi dụng hoạt động nghiên cứu liên bang Mỹ. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc trả đũa Mỹ về du lịch, khuyến cáo công dân TQ thận trọng khi tới Mỹ. TC tố cáo "Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ liên tục gây phiền nhiễu cho công dân Trung Quốc thăm Mỹ khi xuất nhập cảnh, trong các cuộc phỏng vấn thị thực, và thông qua các phương thức khác.Còn Nga hậu CS là một chế độ không đích danh CS như TC, nhưng TT Putin là một trung tá tình báo KGB của Liên xô làm thủ tướng và tổng thống Nga còn lâu hơn Stalin nữa. Ông cai trị Nga như liên xô mà không có Đảng CS, nhưng đảng của ông cũng mạnh không thua gì Đảng CS trong thời tự do, dân chủ giả hiệu. Mỹ đánh kinh tế, ngoại giao của Putin sau khi Putin chiếm cứ sáp nhập vào bán đảo Crimea vào Nga, khuấy rối phá hoại phía biên giới phía đông Ukraine.Nga liên minh và hợp lực với TC để đối đầu với Mỹ từ năm 2014. Âu Mỹ đã thi hành các biện pháp trừng phạt Nga. Hậu quả là nền kinh tế của Nga hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, cho nên nước này phải quay sang thị trường Trung Quốc và qua đó bớt lệ thuộc vào các thị trường châu Âu. Trung Quốc đã trở thành “nhà đầu tư rất quan trọng” trong nền kinh tế Nga.Mỹ cũng không quên đánh phá CS Cuba để 'trừng phạt chế độ' CS.Tin BBC 6 tháng 6 năm 2019, Mỹ vừa tuyên bố lệnh cấm các đoàn khách lữ hành Mỹ đi Cuba, đồng thời cấm các chuyến du thuyền tới quốc đảo này. Lịnh này có hiệu lực từ ngày 5/6. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với du thuyền và máy bay tư nhân.Giới chức Mỹ nói điều luật mới nhằm trừng phạt chế độ cộng sản ở nước này. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin nói trong một thông cáo hôm 4/6 rằng biện pháp này đáp trả những động thái của Cuba "để gây bất ổn định ở Tây Bán Cầu, giữ chỗ đứng của cộng sản trong khu vực và chống lưng cho các kẻ thù của Mỹ ở những nơi như Venezuela và Nicaragua bằng cách khích động bất ổn định, phá hoại pháp quyền và đè nén các tiến trình dân chủ.""Những hành động này sẽ giúp giữ đồng đô la Mỹ không rơi vào tay của quân đội, tình báo và lực lượng an ninh Cuba".Chỉ con có chế độ CSVN TT Trump lại khen và chỉ mánh cho các công ty ngoại quốc hay Trung quốc có thể dời qua CSVN sản xuất kinh doanh qua VN thì khỏi bi Mỹ áp thuế quan cao vì Mỹ không có tăng thuế quan hàng made in VN nhập cảng vào Mỹ. Có thế là một cái bẫy gây chia rẽ VN và TQ nghi ngờ nhau nhiều hơn, giúp cho VN đắc lợi xích lại gần với Mỹ. Tin Hanoi – Báo Tuổi Trẻ loan tin, sáng ngày 4 tháng 6 năm 2019, tòa đại sứ Trung Cộng đã tổ chức họp báo tại Hà Nội. Tại đây, tham tán Hồ Tỏa Cẩm của Tòa đại sứ Trung Cộng khẳng định, không khuyến khích, không cho phép nước này sử dụng Việt Nam, hay các quốc gia khác làm trạm trung chuyển hàng hóa xuất cảng sang.Trước trả lời trên của đại diện Trung Cộng, tờ báo Nikkei Asian Review của Nhật đã đưa ra dữ liệu phản bác lại rằng, xuất cảng của Trung Cộng sang Mỹ đã giảm 15,2 tỷ Mỹ kim, tương đương 12% trong thời gian từ tháng 1 đến 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất cảng sang Mỹ giảm thì nó lại được xuất sang Việt Nam, Đài Loan, và Mexico tăng trong cùng thời gian này.Trước đó, vào ngày 1 tháng 6 năm 2019, báo Tri thức vn cũng đã loan tin, lượng nhôm thanh Việt Nam nhập của Trung Cộng năm 2018 đã cao gần gấp đôi năm 2017 với 62 ngàn tấn. Và con số này chưa đầy đủ, vì có một lượng nhôm nhập cảng được đưa vào các khu chế xuất để sản xuất hàng xuất cảng. Sự việc đã khiến ngành nhôm Việt Nam gặp nhiều khó khăn, phải đóng xưởng, nhiều lao động bị thất nghiệp.Nhôm Việt Nam cũng đã bị phía Mỹ áp thuế suất lên 374,15%. Tất cả những dữ kiện này đã tố cáo những lời nói dối trắng trợn của tham tán Hồ Tỏa Cẩm tại buổi họp báo./.(VA)