Cuộc Chiến Chống Ô Nhiễm

Nơi nào cũng ô nhiễm… Từ không khí cho tới sông rạng, từ góc phố ồn ào khói xe cho tới các khu nhà nồng nặc khói thuốc… Thế là bệnh ung thư.Thời Báo Tài Chính kể: Liên hợp quốc kêu gọi đánh thuế ô nhiễm.Tại Hội nghị thường niên của liên minh R20 (Các khu vực hành động vì khí hậu) tại Vienna (Áo), Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã kêu gọi các chính phủ đánh thuế ô nhiễm, chứ không phải dân số, để chống biến đổi khí hậu.Trong khi đó, báo Môi Trường & Đô Thị kể: Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên toàn thế giới, có khoảng 7 triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí, trong đó, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có gần 4 triệu người. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tăng trưởng kinh tế với khoảng 92% người dân trên toàn thế giới không được hít thở không khí sạch, gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 5 nghìn tỷ đô la mỗi năm. Ô nhiễm ô zôn trên mặt đất dự kiến sẽ làm giảm 26% năng suất cây trồng chủ lực vào năm 2030. Ô nhiễm không khí đã và đang là một thách thức lớn đối với cộng đồng và toàn xã hội...Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê không đầy đủ, những năm qua, số bệnh nhân bị bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí ngày càng tăng. Số trẻ em nhập viện điều trị bệnh hen suyễn, khuẩn hô hấp, ho tại một số bệnh viện ở Hà Nội và TP.SGtăng gấp nhiều lần. Theo dự báo của của các chuyên gia y tế, số ca ung thư, trong đó có ung thư phổi ở Việt Nam sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới.Báo Xây Dựng kể: Đô thị ngộp vì bụi… Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại các đô thị lớn của Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.SG khiến cho tình trạng môi trường trở nên căng thẳng. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Môi trường, ô nhiễm không khí (chủ yếu là hàm lượng bụi) tại 2 TP này đã vượt quy chuẩn cho phép 1 - 2 lần. Đặc biệt, tại các công trình xây dựng, các nút giao thông trọng điểm, mức độ ô nhiễm không khí cao hơn gấp 5 - 6 lần quy chuẩn cho phép…TTXVN kể chuyện tỉnh Ninh Bình, khi xác lợn vứt ra môi trường: Một Chủ tịch xã bị kiểm điểm…UBND huyện Nho Quan đã ban hành nhiều văn bản siết chặt việc phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, nhưng thời gian vừa qua trên địa bàn xã Văn Phương vẫn xuất hiện tình trạng xác lợn bị vứt ra ngoài môi trường, đặc biệt trên các bờ kênh, suối.Bản tin Zing kể chuyện Sài Gòn: Được xem là mỏ vàng bất động sản, quận 7 từ lâu đã thu hút đại gia trong và ngoài nước đầu tư. Nhưng 2 trục đường chính nối quận 7 với trung tâm thành phố lại kẹt xe triền miên.Chỉ trong 5 năm, số lượng dự án bất động sản tại quận 7, TP.SG đã tăng 69%, theo báo cáo của Jones Lang LaSalle (JLL). Đây cũng là khu vực có tốc độ tăng giá nhà thuộc nhóm cao nhất tại TP.SG, bất chấp việc những con đường kết nối khu vực này với trung tâm thành phố luôn trong tình trạng quá tải....Cả trăm chung cư hiện hữu cùng hàng chục dự án đang và sắp xây dựng sẽ khiến tình trạng kẹt xe ở hai con đường huyết mạch của phía Nam Sài Gòn thêm trầm trọng.VnExpress ghi lời ông Tướng Sùng Thìn Cò: 'Nhiều sông, suối ở biên giới đang bị ô nhiễm'…Phó tư lệnh quân khu 2 cho rằng vấn đề môi trường trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã tới lúc cần quan tâm. Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội chiều 30/5, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò (Phó tư lệnh quân khu 2) nêu ý kiến về vấn đề môi trường tại khu vực biên giới Việt - Trung.Theo ông, về địa lý tự nhiên, Trung Quốc lợi thế do địa hình cao hơn phía Việt Nam; toàn bộ sông suối xuyên biên giới chủ yếu từ đất Trung Quốc chảy vào Việt Nam. Phó tư lệnh quân khu 2 cho biết, do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, Trung Quốc đầu tư nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, chế xuất và khai thác tài nguyên khoáng sản, đô thị hoá tốc độ cao và lập các trung tâm cư dân sát biên giới. Sự phát triển này gây những hệ luỵ như chất thải, nước thải độc hại xả xuống các sông suối xuyên biên giới, chảy vào Việt Nam, ảnh hưởng tới môi trường, sức khoẻ người dân.Từ thực tế trên, tướng Cò đề nghị Chính phủ nên rà soát, nếu Việt Nam chưa có Hiệp định về quản lý, bảo vệ môi trường xuyên biên giới thì sớm đàm phán với Trung Quốc ký Hiệp định này.Báo Sức Khỏe & Đời Sống kể: Ngày 30/5/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Y tế; Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế; Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5....Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%, một số trường hợp tử vong do mắc các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam, và một trong những nguyên nhân là do sử dụng thuốc lá cao.Hút thuốc thụ động còn là nguyên nhân gây các bệnh về phổi đối với trẻ em. Hút thuốc thụ động từ khi còn nhỏ có thể sẽ làm các em phải gánh chịu hậu quả về sức khỏe tuổi trưởng thành như làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường xuyên khi còn nhỏ. Trên toàn cầu ước tính có đến 165.000 trẻ em chết trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động.Báo Thanh Niên kể chuyện tỉnh Quảng Ninh: Theo UBND huyện Hoành Bồ, từ năm 2015 trở lại đây dọc sông Diễn Vọng đoạn qua địa bàn xã Thống Nhất của địa phương này tồn tại hàng loạt các cảng, bến bãi tập kết than, vật liệu lấn chiếm hàng chục ha đất. Không những vậy, việc bốc xúc vật liệu, sàng tuyển than, xít... còn khiến nước thải, bùn đất đổ thẳng ra sông Diễn Vọng.Qua kiểm tra của huyện Hoành Bồ, nhiều ha đất tại bờ sông Diễn Vọng đã bị bị Công ty TNHH VLXD Bài Thơ lấn chiếm hơn 40.000 m2, Công ty CPTM Thái Bình Dương chiếm hơn 11.000 m2, Công ty TNHH công nghiệp và dịch vụ cảng Dung Huy - DIC san lấp trái phép hơn 11.000 m2, Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp 368 thì san lấp hơn 10.000 m2…Còn theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh, trong nước sông Diễn Vọng, hàm lượng chất rắn đã vượt từ 1,34-2,82 lần quy chuẩn cho phép đối với vùng nuôi trồng thuỷ sản và bảo tồn thuỷ sản. Tại nhiều điểm quan trắc, môi trường nước đã bị ô nhiễm dinh dưỡng, ô nhiễm từ kim loại nặng.Tài Nguyên & Môi Trường kể: Ngốn hàng trăm tỷ, Chùa Cầu vẫn ô nhiễm?Sau hơn 6 tháng đưa vào sử dụng Trạm xử lý nước thải Chùa Cầu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam có kinh phí đầu tư hơn 260 tỷ đồng, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này vẫn chưa được cải thiện. Du khách vẫn phải “nín thở” khi qua biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của phố cổ Hội An.Thời gian gần đây, du khách khi đặt chân tham quan di tích Chùa Cầu (nằm bắc qua con kênh nhỏ, giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Phú) không khỏi ngao ngán trước tình trạng ô nhiễm tái diễn ở công trình được xem là biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chị Trần Thị Huyên, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, du lịch tại Hội An chị rất háo hức được tham quan, tìm hiểu di tích Chùa Cầu, thế nhưng, khi nhìn dòng nước đen ngòm và hôi dưới chân di sản thì rất thất vọng.Tiền Phong kể chuyện Đà Nẵng với dự án lò đốt rác thải 240 tấn/ngày: Đà Nẵng lo ô nhiễm nguồn nước, Quảng Nam nói không sao.Lo ngại nguồn nước sông sẽ bị ô nhiễm vì lò đốt rác, Cty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có văn bản đề nghị HĐND, UBND TP Đà Nẵng làm việc với tỉnh Quảng Nam về dự án này.Dawaco cho hay Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt quy mô 240 tấn/ngày tại xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nằm trên lưu vực sông Yên, đây là nguồn cung cấp nước chính cho TP Đà Nẵng. Đơn vị này lo ngại trong quá trình hoạt động, sẽ phát sinh các vấn đề như vận chuyển rác, khí thải, mùi hôi, nước thải xử lý rác cũng như nước rỉ rác thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sông Yên.“Vị trí xây lò đốt rác cách xã Hòa Khương và đập dâng An Trạch chỉ khoảng 4km, do đó mức độ ô nhiễm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sông đang cung cấp cho hơn 1 triệu dân Đà Nẵng”, Dawaco nhấn mạnh.Báo Môi Trường & Đô Thị kể chuyện ngoại ô Hà Nội ô nhiễm thê thảm… Liên Hà (Đan Phượng): Có đánh đổi môi trường lấy kinh tế? Hàng loạt các nhà xưởng nằm dọc theo bờ đê tại xã Liên Hà (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) đang ngày đêm hoạt động, xả khói bụi, nước thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Theo quan sát của Nhóm PV, một đoạn ngắn phía chân đê đã có tới vài chục nhà xưởng được xây dựng kiên cố nối liền nhau thuộc địa phận xã Liên Hà, cách không xa khu hành chính của UBND xã. Khu nhà xưởng gồm các hộ kinh doanh nhỏ lẻ với dịch vụ chế biến lâm sản, cung cấp các loại đồ gỗ như giường, tủ, sập....Tình trạng mạnh ai nấy làm, không quy hoạch, cái cao thấp, thò thụt gây mất mỹ quan. Nước thải từ các xưởng này được đổ thẳng xuống ao hồ phía dưới chân đê gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của những hộ dân xung quanh. Dòng nước trong xanh giờ trở nên đục ngầu, đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến nhiều người xung quanh cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.