Oklahoma Kiện Johnson & Johnson Vì Thuốc giảm Đau

Oklahoma Kiện Johnson & Johnson

Khoảng cuối tháng 05/2019, Johnson & Johnson đang bị bang Oklahoma khởi kiện với mức đền bù có thể lên đến nhiều tỷ USD, do những cáo buộc về việc quảng bá sản phẩm sai sự thực, và cố tình làm giảm các cảnh báo người dùng về nguy cơ bị nghiện khi sử dụng một số thuốc giảm đau của hãng.Hiện vấn nạn lạm dụng thuốc giảm đau ở Mỹ vẫn đang diễn ra rất nghiêm trọng. Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ công bố, mỗi ngày có đến 130 người Mỹ chết vì sử dụng quá liều thuốc giảm đau, trong năm 2017 có đến hơn 70,000 người chết do quá liều và trong số đó có đến 68% sử dụng thuốc có kê đơn hoặc thuốc bất hợp pháp.Đây là vụ kiện đầu tiên trong số khoảng 2,000 vụ kiện tục đang chờ được tiến hành giữa nguyên đơn là các bang hay các chính quyền địa phương chống lại bị cáo là các hãng dược phẩm tại Mỹ. Theo như trong hồ sơ gửi lên tòa thì bang Oklahoma đã chỉ đích danh Johnson & Johnson là chủ trò trong cuộc khủng hoảng y tế công cộng lớn nhất trong lịch sử bang, vì hãng đã trồng và nhập khẩu các nguyên liệu để các hãng khác có thể mua và sử dụng làm các thuốc giảm đau. Ngoài ra, Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson cùng với hãng dược Purdue, hãng sản xuất thuốc giảm đau OxyContin và hãng dược Teva đã ép các bác sĩ kê nhiều toa thuốc giảm đau hơn mức cần thiết trong những năm 90 của thế kỉ trước.Để đánh lừa cả bác sĩ lẫn bệnh nhân, các hãng còn có các kiểu tiếp thị không đúng sự thật khi khẳng định thuốc giảm đau rất an toàn và hiệu quả trong điều trị các bất cứ cơn đau nào. Cùng với đo,ù họ cũng nói khả năng gây nghiện của các loại thuốc không đúng với sự thật, làm cho các bác sĩ kê đơn nhiều hơn bình thường.Chính quyền bang kết tội Johnson & Johnson đã gây rối trật tự công cộng, và sẽ phải tốn từ 12.7 tỷ USD đến 17.5 tỷ USD để vãn hồi sự hỗn loạn trong vòng 20 đến 30 năm tiếp theo.Trước đó, hãng dược phẩm Teva đã đồng ý chi trả 85 triệu USD cho bang Oklahoma với vụ kiện có lý do tương tự. Cả hãng dược Purdue cũng đã chung chi 270 triệu USD, nhưng theo 1 vụ kiện khác liên quan đến lừa đảo trong chuyển tiền.Johnson & Johnson hiện mới có phản bác khá yếu ớt là không thể áp dụng điều khoản gây rối loạn trật tự công cộng vào vụ án của họ. Và những gì họ quảng cáo đều giống như những gì FDA đã nói vào năm 2009, rằng nếu sử dụng thuốc giảm đau đúng cách, sẽ rất hiếm khi dẫn đến nghiện thuốc.Nguoivietphone.com.