Diễn Đàn An Ninh Khu Vực Châu Á Khai Mạc Tại Singapore; Căng Thẳng Vì VN, Mỹ Đặt Vấn Đề TQ Quân Sự Hóa Biển Đông

Diễn đàn an ninh khu vực tại Singapore thường được biết là Đối thoại Shangri-La thường niên đã khai mạc hôm 31 tháng 5 năm 2019 với vấn đề Biển Đông là nóng bỏng và phái đoàn của CSVN do Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch cho biết sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại diễn đàn này, theo thông tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Á Châu Tự Do (RFA), và Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin RFI cho biết rằng, “Diễn đàn Shangri-La tại Singapore lần thứ 18 khai mạc hôm nay, 31/05/2019. Tham gia vào hội nghị thường niên quan trọng nhất về an ninh và quốc phòng châu Á này có khoảng 60 bộ trưởng Quốc Phòng và quan chức cao cấp các nước. Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày Chủ Nhật 02/06. Năm nay, các căng thẳng Mỹ - Trung là tâm điểm của các thảo luận.“Tường trình của thông tín viên Carrie Nooten từ Singapore:“Diễn đàn thường niên về an ninh châu Á Shangri-La hiếm khi nào căng thẳng đến như vậy, kể từ khi được thành lập năm 2002. Thông thường tham gia vào hội thảo quốc tế này là các bài diễn văn ‘‘tụng đi tụng lại’’ một chủ đề : không ngừng tái khẳng định tính chất ổn định của khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải, là điều hệ trọng đối với phát triển thương mại.“Ngược lại, năm nay sẽ có hai hồ sơ khác hẳn nổi lên. Thứ nhất là tình hình bán đảo Triều Tiên. Quyền bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Patrick Shanahan, sẽ có cuộc gặp với các đồng nhiệm Nhật Bản và Hàn Quốc, để tìm cách tháo gỡ tình hình, vốn rơi vào bế tắc kể từ sau thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un tại Hà Nội, hồi tháng 2/2019.“Bên cạnh đó, nhiều thành viên tham gia hội thảo cũng cho rằng quan hệ Mỹ-Trung sẽ là chủ đề chi phối các thảo luận, họ lo ngại là cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể lan rộng sang lĩnh vực an ninh và quốc phòng.“Một giới chức cao cấp Lầu Năm Góc vừa tố cáo chủ tịch Trung Quốc đã nuốt lời, khi tiến hành quân sự hóa khu vực Biển Đông. Về phần mình, Bắc Kinh đã cử đích thân bộ trưởng Quốc Phòng tham dự Diễn đàn lần này, trong lúc trước đó thường chỉ có các quan chức cấp dưới đến Shangri-La. Đây là một bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của hội nghị Singapore ».”Trong khi đó, bản tin VOA viết rằng, “Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sẽ tham dự diễn đàn an ninh khu vực tại Singapore với mong muốn “chia sẻ với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung”.“Theo TTXVN, người đứng đầu bộ Quốc phòng sẽ có bài phát biểu về chủ đề “Ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh” tại Phiên toàn thể thứ 5 của Đối thoại Shangri-La, diễn ra ngày 2/6.“...“Ngoài sự xuất hiện của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, còn có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng sau 8 năm vắng mặt tại diễn đàn Shangri-La.“An ninh hàng hải sẽ là một trong những vấn đề được thảo luận tại Đối thoại lần này, bên cạnh 6 phiên toàn thể, trong đó có chủ đề về chính sách an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông.“Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng ông sẽ nêu tên Trung Quốc trong một bài phát biểu hôm 1/6 về các hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông và việc nước này ngày càng gây sức ép vì lợi ích quốc gia của họ, theo Navy Times.“Được hỏi liệu Việt Nam có nêu vấn đề quân sự hóa Biển Đông tại đối thoại Shangri-La lần này hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 23/5 cho biết: “Việc Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La thể hiện vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực.”Ngoài ra Đài RFA cho biết thêm rằng, “Theo dự kiến, tại đối thoại lần này, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan sẽ công bố chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mới.“Sau nhiều năm vắng bóng kể từ năm 2011, Trung Quốc năm nay cử Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa tham dự Đối thoại Shangri-La. Ông Ngụy Phượng Hòa sẽ có bài phát biểu vào ngày 2/6.“Theo đánh giá của ông Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về an ninh khu vực thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, Trung Quốc sẽ tiếp tục có thái độ cứng rắn về lập trường của mình nhưng đồng thời cũng muốn xây dựng một hình ảnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ và các nước vào giữa lúc quan hệ Mỹ Trung đang trở nên căng thẳng.”Biển Đông còn nhiều sóng gió vậy!