TC Dọa Sẽ Lập Sổ Đen Trừng Phạt Trả Đũa Mỹ; Tập Cận Bình Không Vội Đối Thoại Với Trump Về Mậu Dịch

BEIJING - Hội đàm Xi-Trump bên lề hội nghị G-20 Osaka vẫn là chuyện không tưởng vì các điều kiện hiện tại là không thích hợp.Nhà nghiên cứu hàng đầu Zhang Yansheng của Centre for International Ecomomic Exhange (Beijing) nói “Chúng ta là người phương đông coi trọng thể diện về những điểm mà người Mỹ bất kể. Tôi nghĩ là nên chờ xem”.Tuy cơ quan của Zhang không trực tiếp dự phần hoạch định kế hoạch công du ngoại quốc của Xi, bình luận của ông ám chỉ Beijing không vội dàn xếp 1 cuộc đối thoại giữa Xi và Trump, hạ thấp kỳ vọng về khả năng 2 nhà lãnh đạo có thể phá vỡ bế tắc của đàm phán mậu dịch.Phát ngôn viên Lu Kang taị Bộ ngoại giao tuyên bố ngày 30-5 “sẵn sàng tiếp tục thương lượng” nhưng nhắc nhở “các trừng phạt ban hành tuần qua chống lại Huawei và các công ty Trung Cộng không giúp tạo môi trường xây dựng cho việc điều đình”.Cựu thống đốc ngân hàng trung ương Dai Xianlong nhận xét: khai thông bế tắc không là dễ với phía Hoa Kỳ để thực hiện các điều chỉnh mạnh và có hệ thống những gì Trump đã làm.Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ thương mại không trả lời câu hỏi về triển vọng đối thoại Xi-Trump tại Osaka cuối Tháng 6.Nguồn ngoại giao Nhật cho hay: chưa thấy 2 bên dàn xếp, tuy 2 nhà lãnh đạo có nhiều cơ hội tại sự kiện Osada – theo nguồn tin này, Washington phải cử 1 viên chức đi Beijing để tham khảo.Trong khi đó, Bộ thương mại Trung Cộng dọa công bố sổ đen trừng phạt tuy không nói rõ là nước nào, hãng nào, nhưng có ý nghĩa leo thang căng thẳng sau loan báo “sổ đen” của Bộ thương mại Hoa Kỳ công bố gần đây, gồm Huawei.Nhưng, Bộ thương mại Trung Cộng cũng cho biết: các đối tượng trừng phạt gồm doanh nghiệp và cá nhân vi phạm các quy định thị trường hay hợp đồng vì các lý do phi thương mại gây thiệt hại nghiêm trọng các quyền lợi hợp thức của doanh nghiệp Trung Cộng, và gây hại an ninh quốc gia của Trung Cộng.Cựu thống đốc ngân hàng nhà nước thời kỳ 1995-2002 Dai Xianlong đang là 1 nhân vật ảnh hưởng, nói: định hướng của Trump là America First và bắt nạt, không mong cuộc gặp gỡ giữa 2 nguyên thủ tại Osaka đưa tới khai thông. Ông Dai cũng không loại trừ khả năng Beijing trả đũa mạnh cũng bằng thuế nhập cảng.