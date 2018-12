Khởi Tố, Hang Seo, Xe Ford, Cải Lương...

Xuân NiệmHai ông Thứ trưởng Bộ Công An ra tòa...Báo Dân Việt kể: Ngày 14/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trần Việt Tân, nguyên Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.Việc khởi tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và đồng phạm thực hiện.Báo Kinh Tế Nông Thôn kể: HLV Park Hang Seo nhận giải thưởng Nhân vật của năm 2018 tại Hàn Quốc.Vị chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc được Hiệp hội báo chí Hàn Quốc vinh danh giải thưởng “Nhân vật của năm 2018”.HLV Park Hang Seo là một trong những “từ khoá” được quan tâm nhiều nhất ở Hàn Quốc trong 1 năm qua. Cựu trợ lý của ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2002 đã đem đến sự “lột xác” cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018.Ông dẫn dắt U23 Việt Nam làm nên chiến tích lịch sử khi giành ngôi á quân VCK U23 châu Á, giúp Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD và hiện tại đang cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị nốt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.Báo Thanh Niên kể: Lễ hội Pháp 2018 sẽ diễn ra tại phố đi bộ hồ Gươm trong 3 ngày cuối tuần từ 14 - 16.12 tới.Ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Pháp tại VN, cho biết đây là sự kiện đặc biệt ghi dấu ấn kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Pháp. Ban tổ chức cho biết sẽ có khoảng 30 tiết mục được biểu diễn trên sân khấu lớn trước tượng đài Lý Thái Tổ trong chuỗi ngày hội.Báo Viet Times kể: Ford EcoSport cán cột mốc 20.000 xe xuất xưởng tại Việt Nam.Hôm Thứ Sáu, Ford Việt Nam chính thức xuất xưởng chiếc xe Ford EcoSport thứ 20.000 tại nhà máy Ford Hải Dương. Sự kiện đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của dòng xe luôn dẫn đầu phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ trong suốt 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Nhiều hoạt động nghệ thuật tôn vinh 100 năm cải lương.Kỷ niệm 100 năm nghệ thuật cải lương, các nghệ sỹ gạo cội như Minh Vương, Thanh Tuấn, Lê Thiện, Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Trường Sơn, Thanh Loan, Hồng Nga… sẽ có màn diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.SG). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 và HTV9.Báo Người Lao Động kể: khoảng 8 giờ sáng 13-12, tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên, một cán bộ làm việc tại đây phát hiện ông N.Q.V (sinh năm 1982), là chuyên viên HĐND tỉnh, tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc trên tầng 4, phòng khóa trái cửa."Việc ông V. chết trong tư thế treo cổ trong phòng làm việc có thể đã diễn ra từ ngày 11-12. Trước đó, do cơ quan cũng đã cử ông này đi công tác nên không để ý trong phòng làm việc. Khi phát hiện sự việc, mọi người đã phải quyết định phá cửa phòng vì bên trong khóa trái" - nguồn tin cho hay.Bản tin VOV kể: Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Thành phố Sài Gòn– Khát vọng vươn xa” sẽ được kéo dài 7 ngày trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 02/02/2019 (28 Tháng Chạp) đến ngày 08/02/2019 (Mùng 4 Tết). Đây là lần thứ 16, Đường hoa được tổ chức để phục vụ người dân.Báo Người Đưa Tin kể: Bắt đối tượng 10x nấp trong nhà vệ sinh xâm hại nữ sinh lớp 4 tại trường học.Để thực hiện hành vi phạm tội, Trung Anh đã trèo tường, nấp vào nhà vệ sinh của trường tiểu học, hắn chờ đợi nữ sinh đi vào để xâm hại.Ngày 14/12, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Phủ Lý đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trung Anh (SN 2001, hộ khẩu thường trú tổ 4, phường Lương Khánh Thiện, TP.Phủ Lý, chỗ ở hiện nay tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, TP.Phủ Lý) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.Báo Pháp Luật kể: Luật Chăn nuôi quy định không được đánh đập vật nuôi, khi giết mổ không để vật nuôi chứng kiến cảnh đồng loại bị giết…Luật Chăn nuôi 2018 quy định mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi không được đánh đập, hành hạ vật nuôi. Khi giết mổ vật nuôi phải có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ, không để vật nuôi chứng kiến cảnh đồng loại bị giết.Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật Chăn nuôi 2018 vừa được Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố. Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2020.Báo Tiền Phong kể: Hoa đào bung nở trong giá rét, khoe sắc trên phố Hà Nội.Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu xuất hiện những hàng dài hoa đào nở rực rỡ. Nhiều người đã lên đây mua hoa về chơi, giá mỗi cành đào trồng có giá từ hàng chục nghìn đồng, đào rừng có giá đến cả triệu đồng cho mỗi cành.Lái ẩu cũng chết, lái tử tế cũng chết... Bản tin Zing kể: Nam thanh niên điều khiển xe máy đang đứng chờ đèn đỏ tại ngã tư ở quận Hà Đông (Hà Nội) thì bị xe khách đâm rồi chèn qua. Nạn nhân tử vong tại chỗ sau tai nạn.Khoảng 7h ngày 14/12, vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư La Cả (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội).Nhân chứng cho biết, tại thời điểm đó nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Nam Định đang dừng đèn đỏ thì bị chiếc xe khách 50 chỗ chèn ngã. Nạn nhân nằm ra đường và bị bánh xe 50 chỗ chèn qua tử vong.Báo Tổ Quốc kể: Hội An nằm trong top 50 điểm đến tốt nhất năm 2019 theo Travel + Leisure.Theo tờ Travel + Leisure, Hội An là một trong những thương cảng có ý nghĩa lịch sử (và đẹp nhất) của Việt Nam – với những khu nghỉ mát bên bờ biển sang trọng cùng kiến trúc độc đáo đã mang lại sức sống mới cho Phố cổ được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới” này.Bản tin VTV kể: Trong 2 năm, Mùi móc nối với một phụ nữ cùng quê đang sinh sống bên Trung Quốc đưa 2 thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi sang Trung Quốc bán với giá hàng trăm triệu đồng.Sáng 14/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Moong Thị Mùi (trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi sang Trung Quốc.