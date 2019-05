Pháp: Cảnh Sát Bắt 4 Nghi Can Chế Bom Miểng

PARIS - 4 nghi can bị bắt sau khi 1 tên kích hỏa bom miểng bên ngoài 1 tiệm bánh của thành phố Lyon hôm Thứ Sáu tuần qua (24/05), gây thương tích 14 người.Nghi can mang bom miểng là 1 thanh niên 24 tuổi, theo tin từ viên chức công tố. 1 người đàn ông và 1 phụ nữ đã bị cảnh sát bắt giữ.BBC tường thuật: 1 nghi can cưỡi xe đạp gần vụ nổ đang bị tìm bắt.Thẩm quyền chống khủng bố dẫn đầu cuộc điều tra phối hợp với cảnh sát sở tại và cơ quan nội an.Ít nhất 1 nghi can là di dân Algeria.Tuần qua, cảnh sát đã phổ biến hình ảnh 1 nghi can được tin là thủ phạm vụ nổ bom chiều Thứ Sáu tại góc phố cổ thường chen chúc khách bộ hành của thành phố Lyon. Chưa thấy phe nào nhận trách nhiệm.