OECD Không Đạt Đồng Thuận Về Tự Do Mậu Dịch

PARIS - Sau 2 ngày họp tại thủ đô Pháp 20-21/05/2019, hội nghị của Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế - OECD quy tụ 36 nước thành viên không đạt được tuyên cáo thống nhất ủng hộ tự do mậu dịch (là năm thứ 3 liên tiếp).Lý do của việc không đồng thuận này là do Hoa Kỳ không tán đồng.Thay vào đó, tập thể OECD phát thỏa thuận hậu thuẫn các nguyên tắc và khuyến cáo về xử dụng trí thông tin nhân tạo (AI). OECD không nhất trí về tự do mậu dịch trong lúc G-20 sắp họp thượng đỉnh tại thủ đô Nhật.Ngoại trưởng Nhật đã tuyên bố tại hội nghị : trọng tâm thảo luận của hội nghị G-20 kỳ này là trật tự thế giới phóng khoáng. Trong lúc đối đầu tiếp diễn giữa 2 nền kinh tế lớn nhất, nhì thế giới, ngoại trưởng Taro Kono nhấn mạnh “khuynh hướng bảo hộ mậu dịch đưa tới tranh chấp căng thẳng, khi cộng đồng quốc tế đứng giữa ngã ba đường và niềm tin vào trật tự thế giới bị hoài nghi”. Theo ông Kono, ưu tiên cao vào lúc này là trật tự cởi mở, gồm tự do mậu dịch và giao thương công bằng, là các động lực khuyến khích thịnh vượng sau thế chiến 2.