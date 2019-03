Hạ Viện Anh Được Yêu Cầu Biểu Quyết Brexit Lần Thứ 3

LONDON - Hành pháp Anh Quốc yêu cầu Hạ Viện biểu quyết lần thứ 3 trong ngày 29-3 mô hình Brexit do Thủ Tướng Theresa đề nghị.Tuần qua, chủ tịch Hạ Viện John Bercow xác quyết chỉ xét biểu quyết nếu mô hình yêu cầu là khác.Liên Âu đồng ý gia hạn đến ngày 22-5 nếu kỳ này Hạ Viện tán thành tiến trình Brexit do Thủ Tướng May hoạch định.Văn phòng Thủ Tướng nhận rằng Hạ Viện chịu biểu quyết.Thông tấn Đức DW đưa tin: Thủ Tướng May cần có ít nhất 75 dân biểu hậu thuẫn – phiếu của đảng DC Bắc Ireland DUP là cấp thiết.20 dân biểu cùng đảng Bảo Thủ tỏ dấu hiệu bỏ phiếu thuận, gồm các chính khách nỗ lực vận động Brexit như Jacob Rees-Mogg và cựu ngoại trưởng Boris Johndon.Nhưng, 15 dân biểu Lao Động khẳng định không bao giờ chấp nhận.