TQ Siết Kỹ Các Bản Đồ Đài Loan

TAIPEI, Đài Loan -- Trong khi Đài Loan xin mua vũ khí Mỹ để tự vệ, Hoa Lục bố ráp các bản đồ ghi tên Đài Loan riêng biệt...Bản tin NHK ghi rằng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đề nghị Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan để chống lại sức ép quân sự từ Trung Quốc.Trong chuyến thăm Hawaii vào hôm thứ Tư, bà Thái Anh Văn tham gia 1 sự kiện được truyền trực tiếp qua Internet. Sự kiện do nhóm nghiên cứu theo đường lối bảo thủ Heritage Foundation tổ chức tại Washington.Tổng Thống Đài Loan cáo buộc Trung Quốc gia tăng căng thẳng quân sự, giới hạn hoạt động quốc tế của Đài Loan và tận dụng mọi cơ hội để thay đổi hiện trạng.Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duy trì quan điểm rằng chính sách "1 nước, 2 chế độ" là tốt nhất để thống nhất Đài Loan.Tổng thống Đài Loan bác bỏ chính sách này, cho rằng diễn biến ở Hong Kong cho thấy chính sách "1 nước, 2 chế độ" sẽ chỉ trở thành 1 nước.Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng cần chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hợp tác thông qua việc bán máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan.Trong khi đó, thông tấn Nga Sputnik ghi lời bình luận gia Nga rằng Hoa Lục liên tục bố ráp các dấu hiệu cho thấy Đài Loan độc lập...Tung tiền ra mua chuộc nhiều quốc gia, Trung Quốc đang lôi kéo về phía mình các quốc gia gần đây duy trì quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc (như chính quyền của Đài Bắc tự gọi), kết quả là số lượng đối tác ngoại giao với Đài Bắc chỉ còn không đến con số hai chục. Bắc Kinh cũng đã buộc các hãng hàng không của nhiều quốc gia có đường bay đến Đài Loan phải gọi các sân bay trên đảo là sân bay Trung Quốc.Nhưng mới đây, hóa ra những người ủng hộ Đài Loan độc lập đã không chấp nhận các biện pháp kiên quyết của Bắc Kinh. Tại thành phố Thanh Đảo (Qingdao), các nhân viên hải quan Trung Quốc đã bắt giữ một lô bản đồ thế giới, trong đó Đài Loan được chỉ định là một quốc gia riêng biệt. Toàn bộ lô bản đồ 29 000 bản này đã bị đem hủy. Chính quyền Trung Quốc bác bỏ ngay lập tức lời giải thích rằng nhà xuất bản nước ngoài phát hành bản đồ này đã phạm sai lầm do thiếu hiểu biết và sơ suất. "Bản đồ phản ánh chủ quyền quốc gia và đồng thời cũng là tuyên bố chính trị", phát ngôn viên của Bộ Tài nguyên Trung Quốc, ông Ma Wei nói. Ông cũng gọi các bản đồ này là "nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia."Thông tấn Nga Sputnik ghi nhận về cuộc chiến bản đồ:“Quả thật, trên toàn thế giới, thái độ đối với chủ quyền lãnh thổ cần phải hết sức thận trọng. Ví dụ, Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích Tokyo vì người Nhật đánh dấu đảo Senkaku trên bản đồ là của Nhật Bản. Trên nhiều bản đồ Nhật Bản, quần đảo Nam Kuril thuộc thành phần Liên bang Nga thường được ghi nhận là lãnh thổ Nhật Bản....Bản thân Trung Quốc cũng không hiếm khi sử dụng bản đồ với tư cách là vũ khí. Ví dụ, các đảo Hoàng Sa và Trường Sa được đánh dấu trên bản đồ là lãnh thổ thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.Bằng cách nghiền nát 29.000 "bản đồ xấu", các quan chức Trung Quốc đã đóng góp vào việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và chứng minh rằng họ có các biện pháp khác nhau để ngăn chặn chủ nghĩa ly khai ở Đài Loan. Nhưng rõ ràng là sự chống đối này vẫn chưa đến hồi kết.”Cuộc chiến vì tự do độc lập của Đài Loan may mắn còn có chính phủ Hoa Kỳ yểm trợ...