Tia UV, Lặn Biển, Đọc Sách, Cải Lương...

Xuân NiệmCoi chừng tia cực tím... Sái Gòn báo động, cẩn trọng ung thư da...Bản tin VTC kể: Chỉ số tia cực tím ngày 27/3 có thể đạt mức 12, vượt ngưỡng cao nhất, đây là mức có thể gây ung thư da và các bệnh nguy hiểm khác.Ngày 26/3, trang Weatheronline (Anh) thông tin chỉ số tia cực tím (tia UV) ở TP.SG đã đạt mức 12, trong khi mức cao nhất theo thang của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là 11+.Đặc biệt, chỉ số tia UV được dự báo là tiếp tục vượt ngưỡng lên mức 12 trong ngày mai (27/3). Dự báo, chỉ số tia UV trong những ngày tới có thể giảm nhưng luôn ở mức cao nhất là 10 - 11. Được biết, khi chỉ số UV ở mức 11+, thời gian gây bỏng da là 10 phút. Với mức UV 8 - 10, thời gian gây bỏng là 25 phút.Báo Lao Động kể: UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lặn biển ảnh hưởng đến rạn san hô trên vịnh Nha Trang.Thời gian qua, trên vịnh Nha Trang nổi lên dịch vụ lặn biển. Đã xảy ra tình trạng lặn biển trái phép gây ra nhiều hệ lụy, nhưng điều lo ngại hơn là nạn xả rác, thức ăn thừa xuống biển, gây áp lực lớn lên các rạn san hô.Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, trong quá trình lặn, do du khách không có kỹ năng cân bằng và thiếu ý thức đã giẫm đạp lên rạn san hô gây gãy đổ; bên cạnh đó một số hướng dẫn viên để cho khách nằm, ngồi trên rạn san hô để chụp hình, quay phim.Người Lao Động kể: Có lẽ chưa bao giờ văn hóa đọc đang được quảng bá rộng rãi như hiện nay. Trước hết, ta có thể nhấn mạnh đến vai trò tiên phong của Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP SG), từ đó đã lan rộng ra một vài tỉnh - thành khác như Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk… Ngoài ra, còn có những hội sách được tổ chức định kỳ tại Công viên Lê Văn Tám (TP SG); các quận Hải Châu, Sơn Trà (TP Đà Nẵng); TP Cần Thơ… Đó là chưa kể Đường sách Tết do UBND TP SG chủ trương thực hiện đã trở thành nét văn hóa tại đây.Rồi các kênh phát sách đến tận tay người đọc cũng đa dạng hơn nhiều, hầu như những NXB hiện nay đều có bán qua mạng.Pháp Luật kể: Ngày 26-3, tại hội Sân khấu TP SG, Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Song Việt đã ra mắt sân khấu Cải lương mới Đại Việt.Sân khấu này do soạn giả cải lương ăn khách nhất hiện nay - Hoàng Song Việt phối hợp cùng đạo diễn cải lương Triệu Trung Kiên nổi tiếng đất Bắc và nghệ sĩ Quang Khải của Nhà hát Cải lương Việt Nam cùng đầu tư. NSND – đạo diễn Trần Ngọc Giàu giữ vai trò cố vấn cho sân khấu.Hiện sân khấu này đã và đang chuẩn bị ba vở diễn có đề tài đa dạng hương xa, xã hội, cổ trang để diễn trong năm 2019. Đó là các vở Đoạt hồn, Lôi vũ, Chuyện tình Khau Vai.Báo Tuổi Trẻ kể: Giữa tháng 3 này, một con sóc chạy trên dây điện làm chập điện, khiến hơn 7.000 hộ dân khu vực đường Cây Trâm, Q.Gò Vấp (TP SG) bị mất điện...Nếu chuyện này xảy ra trước đây, phải mất ít nhất hai giờ để xử lý sự cố vì nhân viên ngành điện phải chạy xe đến hiện trường tìm nguyên nhân, rồi xử lý thủ công.Nhưng giờ đây chỉ 4 phút sau khi xảy ra sự cố, đã có hơn 3.500 hộ dân được tái lập điện và thêm 22 phút thì toàn bộ hộ dân có điện trở lại!Báo Công Lý: Mạo danh cán bộ ngành giáo dục, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 167 bị hại.Ngày 26/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Ngọ Thị Hoa (SN 1974, trú ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 139 BLHS - năm 1999.Bị hại trong vụ án là 167 người, ở nhiều tỉnh và thành phố khác nhau. Điểm chung của các bị hại trong vụ án là đều muốn con, em được đi học, đi làm hoặc nâng điểm bằng con đường “chạy chọt”.Theo hồ sơ vụ án, Ngọ Thị Hoa vốn không có nghề nghiệp ổn định tuy nhiên bị cáo này vẫn luôn tự nhận là Kiểm định viên chất lượng đào tạo - Bộ Giáo dục và Đào tạo.VOV kể: Với 8.000 dự án có tổng số vốn đăng ký gần 45 tỷ USD, TP SG hiện vẫn là nơi đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Hàng năm, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn đạt kim ngạch xuất khẩu gần 20 tỷ USD, chiếm gần 60% kim ngạch xuất khẩu của thành phố.Tuy nhiên, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới; TP SG đang tập trung tháo gỡ mọi rào cản để kêu gọi đầu tư nước ngoài. Trong đó, điểm mấu chốt là đổi mới thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.Báo Thể Thao & Văn Hóa: Tuần qua, hồ sơ "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Như vậy, chúng ta đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên có một nghề thủ công truyền thống được UNESCO vinh danh.Gốm Chăm hiện nay còn hiện diện chủ yếu ở hai làng là Ligok (Trì Đức, tỉnh Bình Thuận) và Hamu Crok (Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận). Trong đó, tồn tại từ khoảng cuối thế kỷ 12 đến nay, Bàu Trúc được xem là một trong số rất ít những làng gốm cổ ở Đông Nam Á còn giữ lại cách sản xuất thô sơ từ ngàn xưa.VietnamNet kể: Theo người dân trồng dứa ở xã Tân Thắng, Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu), năm ngoái giá dứa bán trung bình được từ 7.000-9.000 đồng/kg, người dân phấn khởi vì được mùa được cả giá. Thế nhưng, năm nay mới đầu mùa giá loại quả chủ lực tại địa phương này lại rớt thê thảm. Dứa loại 1 chỉ bán được khoảng 3.000 đồng/kg, dứa loại 2 thì giá giảm còn 1.000-1.500 đồng/kg.Anh Lê Văn Phú ở xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) than thở, gia đình anh trồng tổng cộng 2ha. Năm nay dứa chín sớm, giá lại xuống thấp, chỉ còn 3.000 đồng/kg. Bán hết 1ha mới được 40 triệu đồng như này thì gia đình anh lỗ nặng. Bởi, số tiền thu được không đủ tiền giống, phân bón và tiền công chăm sóc.Bản tin SOHA kể: 2 người đàn ông đi tù vì 2 phụ nữ chửi nhau trên facebook.Từ mâu thuẫn giữa 2 người phụ nữ thường xuyên nhắn tin chửi nhau qua mạng facebook mà dẫn đến ẩu đả 2 người đàn ông đi tù.TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo của người bị hại giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Tuấn Anh (SN 1991, trú tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, hiện ở G22 Chung cư Ngô Gia Tự, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù, Chu Quang Đức (SN 1988, trú tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) 2 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.Ngoài ra, Đức còn bị tổng hợp 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản của TAND thị xã Ayunpa, Gia Lai buộc phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù.CafeBiz kể: Cầu dài nhất quốc lộ 1 ở miền Trung sắp khánh thành.Cầu Đà Rằng mới bắc qua hạ lưu sông Ba dài gần 1,6 km dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng cuối tháng 3-2019.Cầu Đà Rằng mới dài gần 1 , 6 km , trong đó phần cầu dài gần 1,2 km được thiết kế vĩnh cửu, rộng 10,5 m với hai làn xe cơ giới, dải phân cách, lề đi bộ. Phần đường theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Dự án được khởi công tháng 1-2018, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ do Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư.Cafe Land/Lao Động kể: Một phường ở quận Thủ Đức có 21 căn nhà xây trái phép liền kề nhau, xây cùng lúc. Khi hỏi Chủ tịch phường xây lúc nào, Chủ tịch phường không biết, trong khi hỏi người dân xung quanh ai cũng biết...Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năm 2016 quận Thủ Đức có 314 công trình xây dựng không phép và trái phép, đến năm 2017 có khoảng 150 và năm 2018 giảm chỉ còn 72 công trình không phép, sai phép.Từ đó ông so sánh với huyện Bình Chánh để thấy rằng quy mô xây không phép, sai phép của huyện Bình Chánh lớn hơn nhiều so với Thủ Đức.Cụ thể, nếu như năm 2016 huyện Bình Chánh có khoảng 850 trường hợp xây không phép và sai phép, thì đến năm 2017 là 1.092 trường hợp và năm 2018 khoảng 870 trường hợp. Cả ba năm cộng lại là khoảng 2.700 trường hợp.