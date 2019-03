DC Đòi Công Bố Toàn Bộ Báo Cáo Của Mueller, CH Chống

WASHINGTON - Phúc trình Mueller kết luận TT Trump không toa rập với Nga, và thiếu bằng chứng về cản trở công lý, cũng là thắng lợi với TT Trump.Trận đấu kế tiếp của chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi chống lại cuộc đối đầu của TT Trump sẽ là trắc nghiệm gay go nhất.Tại Hạ Viện lúc này, số dân biểu nhiệm kỳ đầu sẵn sàng che chắn Trump, báo động khả năng luận tội để liên minh với “hậu thuẫn căn bản” của Trump - khoảng 20 dân biểu bảo thủ hơn thấy luận tội là đề tài rủi ro khi họ tập trung vào các vấn đề thiết thân của dân thường như chăm sóc sức khỏe.Hôm Thứ Hai, dân biểu Katie Hill (DC-California) phát biểu “chúng ta không vội kết luận về kết quả điều tra của Mueller - nên chờ toàn văn phúc trình Mueller”.Đảng DC cần nhiều tuần hay nhiều tháng để phân tích phúc trình Mueller và thu thập bằng chứng tiềm ẩn liên quan trước khi đối diện vấn đề luận tội TT.Vào lúc này, các dân biểu cấp tiến chú tâm vào phản ứng đáp lại thông tin về phúc trình Mueller của bộ trưởng tư pháp William Barr.Tại ủy ban pháp chế, dân biểu Pramila Jayapal nói “sau 22 tháng điều tra, Mueller không biện giải Trump về cản trở công lý, tôi muốn biết vì sao”.Theo bà, bộ trưởng Barr cả quyết không thiên vị, nên càng là cấp thiết để tức khắc giao toàn văn phúc trình Mueller giúp Lập Pháp quyết định.Trong lúc phe Pelosi công khai tập trung vào yêu cầu cung cấp toàn văn phúc trình Mueller, ở hậu trường, bà Pelosi nhắc nhở các đồng minh dồn sức thực hành lịch hành động, không để bị phân tâm.Về kịch bản luận tội TT, dân biểu Pelosi đã lưu ý “Luận tội gây chia rẽ - Trump không đáng luận tội”. Đó cũng là ý tưởng của 1 số dân biểu ôn hòa sắp tái tranh cử năm 2020. Dân biểu Hakeem Jeffries của New York nhận xét “Bà Pelosi luôn đúng – đó là lý do bà thường nhận được hậu thuẫn của đa số đồng viện. Chiến lược luận tội của bà là đúng hướng”.Hôm Thứ Hai, các ủy ban Hạ Viện điều tra Trump gửi công văn yêu cầu bộ trưởng Barr cung cấp toàn văn phúc trình Mueller và tài liệu liên quan trước kỳ hạn 2-4.Bộ trưởng Barr và công tố viên Mueller sẽ được mời điều trần tại Capitol Hill.Yahoo TV đưa tin: nghị sĩ Elizabeth Warren tuyên bố: không tin cậy thông tin của bộ trưởng tư pháp về phúc trình Mueller cho tới khi xem nó. Vị dân cử của đảng DC nhắc lại yêu cầu công bố toàn văn và bà sẽ tự đánh giá.Bà giải thích: khi xem đầy đủ phúc trình ấy, sẽ biết căn bản để quyết định hành động thích ứng. Theo lời bà, nếu không, hàng triệu công dân sẽ tiếp tục hỏi “Điều gì các nguời không muốn dân biết”.Ngoài ra, Nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối CH đa số tại Thượng Viện, chủ trương không công bố hết nội dung phúc trình Mueller.3 ngày trươc, chính ông tỏ ý muốn cởi mở và trong sáng với chuyện này.Hôm Thứ Hai, ông McConnell bỏ phiếu chống đề nghị công bố toàn văn sau khi Hạ Viện đã thông qua bằng phiếu đồng thanh. Lý lẽ của ông là nhu cầu an ninh quốc gia trong khi bộ trưởng tư pháp thảo luận với công tố viên Mueller về những điểm có thể công bố.Theo lời ông McConnell, bộ trưởng Barr tiếp tục thực hành các cam kết với Lập Pháp, và muốn công bố càng nhiều càng tốt nội dung của phúc trình Mueller.Thông tin 4 trang về phúc trình Mueller đã dược bộ trưởng Barr giao nộp hôm Chủ nhật.