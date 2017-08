New Orleans: Máy Bơm Xả Nước Hư, Mưa Lớn, Ngập Lụt

NEW ORLEANS - Thống đốc Louisiana đã ban hành tình trạng khẩn cấp trong lúc viên chức và cư dân thành phố New Orleans vật lộn với các hạu quả của trận bão hôm Thứ Bảy tuần trước gây ngập lụt hàng trăm nhà và cơ sở kinh doanh.Với mưa tiếp tục trút xuống trong vùng, chính quyền sở tại vội vã đối phó với hàng loạt khó khăn của hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước.Hệ thống máy bơm trên dưới 100 tuổi cần sửa chữa từ nhiều năm trong khi hồ chứa ứ đọng triền miên, hố sụt lở xuất hiện đây đó.Khó khăn thực tế là thành phố New Orleans thấp hơn mực nước biển.Không như trận bão Katrina năm 2005, đợt mưa hiện nay gây ngập lụt trong 1 thời gian ngắn, thách thức hệ thống tiêu thoát nước do liên bang xây dựng sau bão Katrina, gồm đê, vách chắn nước lụt và máy bơm. Vũ luợng của trận mưa hôm 5-8 là rất cao, ước luợng 8 đến 10 inches nước mưa trong 3 đến 4 giờ, là kỷ lục trong lịch sử – theo viên chức tại ủy ban cống rãnh và nước, không hệ thống tiêu thoát nước nào có thể đáp ứng.New Orleans hiện sử dụng 121 máy bơm, gồm 100 máy kích thước lớn như garage – 16 máy bị tê liệt từ hôm Chủ Nhật trong khi 4 trong 5 động cơ phát điện ngưng hoạt động. Hoả hoạn làm ngưng hoạt động 1 động cơ hôm Thứ Tư. Động cơ này là nguồn lực cung cấp cho các máy bơm cũ nhất và mạnh nhất. 1 động cơ điện đã bị buộc phát điện để các máy bơm cũ nhất hoạt động – chỉ 38 trong 58 máy bơm có thể chạy cùng lúc, cũng có nghĩa là công suất tiêu thoát nước giảm gần 50%, theo ước luợng của viên chức thẩm quyền.