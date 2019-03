Thủ Tướng New Zealand Nói Chuyện Huawei Với Tập Cận Bình

WELLINGTON - Thủ Tướng Jacinda Ardern quyết định công du Hoa Lục tuần tới – nhân dịp này, nhà lãnh đạo hành phap New Zealand cũng làm lễ khai trương sứ quán mới tại Beijing. Bà định dành trọn ngày kế tiếp để hội đàm với chủ tịch Xi Jinping và các nhà lãnh đạo Trung Cộng. Với hậu quả của vụ bạo động Christchurt, THủ Tướng Ardern trở về sau 2 ngày, bà không muốn lưu lại lâu. Sứ quán Bejing với ít nhất 80 nhân viên là 1 cơ sở ngoại giao hùng hậu của New Zealand.Đây là chuyến đi Hoa Lục đầu tiên của Thủ Tướng Ardern, và là không bình thường khi 2 bên đã ký thương ước song phương năm 2008 – hồi Tháng 11-2018, tình báo New Zwealand khuyến cáo ngưng các hoạt động tham gia dự án hạ tầng cơ sở viễn thông điện tử của Huawei vì “rủi ro an ninh”.Trong tuyên bố ngày Thứ Hai 25-3, Thủ Tướng Ardern xác nhận tầm quan trọng của chuyến đi Beijing là ưu tiên cao, và trông đợi khả năng tiếp cận xây dựng với đối tác.Ngoài ra, cón tin bộ trưởng thương mại David Parker sẽ dự 1 hội thảo về “Một Đai, Một Đường” trong vài tuần tới. Chính quyền Trump đã yêu cầu 1 số đồng minh, gồm New Zealand và Australia, hạn chế làm ăn với Huawei.