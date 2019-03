Xe Lửa Đụng, Xe Khách Vô Nhà Dân, Metro...

Xuân NiệmĐi ngoài phố, coi chừng xe lửa đụng... Chuyện lạ, nhưng đôi khi xảy ra.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Khoảng 11h trưa nay (21/3), trên địa bàn phường Ái Quốc (Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, 2 người phụ nữ đèo nhau bằng xe máy băng qua đường sắt không may bị tàu hỏa chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm trúng khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ.Trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, có 4 người đi trên 2 xe máy đi từ khu dân cư Vũ Thượng (phường Ái Quốc) ra Quốc lộ 5. Cùng thời điểm này, đoàn tàu hỏa chạy hướng Hà Nội – Hải Phòng đi qua và có 1 xe máy thoát được, riêng xe máy BKS 34B4 - 110.XX chở 2 người phụ nữ đi phía sau bị đoàn tàu đâm trúng.Bản tin VnExpress kể: Xe khách giường nằm cháy lan vào nhà dân ở Bình Thuận.Hành khách cuối cùng vừa rời khỏi xe thì ngọn lửa bốc cao rồi lan vào nhà dân, rất may không ai thương vong.Rạng sáng 22/3, xe khách giường nằm do ông Đỗ Thế Anh (44 tuổi, quê Bắc Giang) lái trên Quốc lộ 1, hướng từ Nha Trang đi TP HCM. Khi đến xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), tài xế phát hiện sự cố liền tấp xe vào lề, yêu cầu hành khách xuống xe.Khi mọi người vừa rời khỏi ôtô thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát từ đằng sau rồi bao trùm toàn bộ xe trong chốc lát. 30 phút sau, lửa bén vào cửa hàng vá vỏ ôtô bên cạnh.Báo Chính Phủ kể chuyện dự án Metro Sài Gòn: Số tiền 2.158,5 tỷ đồng được UBND TP.SG tạm ứng từ ngân sách Thành phố để thanh toán cho các nhà thầu thi công tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 Bến Thành - Suối Tiên trong thời gian chờ giải ngân nguồn vốn vay ODA....Dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19,7 km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.SG) và huyện Dĩ An (Bình Dương), trong đó 2,6 km đi ngầm (có 3 nhà ga) và hơn 17 km trên cao (11 nhà ga).Bản tin Kênh 14 kể: Cụ bà 82 tuổi không nhà cửa bị hai thanh niên nhẫn tâm cướp vé số rồi xô té đập đầu hôn mê.Cụ bà rời Trà Vinh lên TP.SG hành nghề bán vé số, tối đến ngủ ghế đá công viên. Trong lúc đi bán, bà bị hai đối tượng bất ngờ lại gần cướp vé số rồi xô té đập đầu xuống đất để thoát thân....Ngày 16/3, bà được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.SG) cấp cứu.VTC kể chuey65n một quan chức công an: Một cán bộ công an huyện ở Hải Phòng bị tố dọa 'tát vỡ mồm' một phụ nữ.Một cán bộ công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) bị tố trong khi thực nghiệm hiện trường một vụ án đã văng tục và nói “tát vỡ mồm” một phụ nữ là con gái nạn nhân.Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền một video cùng những chia sẻ và đơn tố cáo của một phụ nữ ở xã Hữu Bằng (Kiến Thụy, Hải Phòng) tố một cán bộ công an huyện Kiến Thụy khi thực nghiệm hiện trường có hành động, lời nói không chuẩn mực và dọa “tát vỡ mồm” một phụ nữ là con gái nạn nhân.Báo Pháp Luật kể: 790 kg nem chua, chả lậu đưa từ Hà Nội vào TP.SG tiêu thụ không chứng minh được xuất xứ nguồn gốc cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch.Sáng 22-3, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.SG, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành số 2 phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm TP.SG vừa phát hiện 790 kg nem chua và chả các loại có nguồn gốc từ Hà Nội đưa vào TP.SG tiêu thụ.Báo Thanh Niên kể: Ngày 21.3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ 21 máy bắn cá thu được từ kho hàng trên đường Lê Đức Thọ (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).Số máy bắn cá bị thu giữ nằm trong kế hoạch triệt xóa các tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, trá hình cờ bạc.Quản lý kho hàng này là Lê Tuấn Anh (23 tuổi, ngụ TP.SG). Tuấn Anh khai nhận chịu trách nhiệm đưa số máy chơi game này từ TP.SG ra TP.Đà Nẵng để cho nhiều cơ sở thuê với giá khoảng 1 triệu đồng/tháng.Báo Chính phủ kể: Hà Nội bắt hơn 12 tấn hàng nhái các nhãn hiệu nổi tiếng.Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý thị TP. Hà Nội vừa bắt giữ một xe tải chở 12 tấn hàng nghi nhập lậu nhái các nhãn hiệu nổ tiếng như Gucci, Louis Vuiton, Philipp Plein…Báo Người Đưa Tin kể: Trong một ngày, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã triệt phá 2 ổ đánh bạc dưới nhiều hình thức, bắt giữ gần 60 con bạc và thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật.Tối 21/3, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ cờ bạc, bắt giữ 39 con bạc để điều tra về hành vi đánh bạc.Theo đó, vào khoảng 14h cùng ngày, trinh sát phòng CSHS bất ngờ đột kích vào một ổ bạc trong rừng cao su tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.Báo Công An kể: Xe máy tông cột điện, người đàn ông tử vong tại chỗ.Đến khoảng 20 giờ tối 21-3, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong trên đường Hoàng Bá Bích (P.Long Bình, TP.Biên Hoà-Đồng Nai).Tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, người đàn ông tên Trương Quốc Việt (SN 1962, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hoà) chạy xe máy mang BS: 60A-134.92 trên đường Hoàng Bá Bích, đã tông vào cột điện.Sau cú tông, người đàn ông té xuống tử vong tại chỗ.