New Zealand: Cấm Dân Dùng Súng Quân Đội

WELLINGTON - Tiếp theo vụ nổ súng tàn sát tại Christchurch, chính quyền New Zealand quyết định phát lệnh cấm dân thường sử dụng vũ khí chế tạo cho mục đich quân sự, gồm mọi loại súng bán tự động.Thủ Tướng Jacinda Ardern cho hay: luật mới có thể sẵn sàng ban hành ngày 11-4.Bà tuyên bố “Bạo động súng gây thay đổi vĩnh viễn với lịch sử - luật pháp cũng phải thay đổi thích ứng”.Nghi can quốc tịch Australia là Brenton Terrant bị truy tố 1 tội giết người và có thể phải đối diện 1 số tội danh khác.Tin cập nhật của cảnh sát cho biết: nạn nhân của y đã bị xác nhận chết là tin sai lầm.Bản văn truy tố Terrant sẽ được cập nhật khi nghi can ra tòa ngày 5-4.BBC cho biết: chính quyền Wellington sẽ công bố thời biểu để công dân giao nộp vũ khí quân sự.Thủ Tướng Ardern dự chi chương trình này bằng 200 triệu nội tệ, và đó là giá phải trả để hạn chế bạo động súng và vì nhu cầu an toàn chung.