Hội Bưởi-CVANC tổ Chức "Con Đường Thoát Trung & Hiện Tình Đất Nước" với Học Giả Đỗ Thông Minh

Hội Bưởi-CVANC tổ Chức

"Con Đường Thoát Trung & Hiện Tình Đất Nước"

với Học Gỉả Đỗ Thông Minh



Ghi Nhanh: Phạm Gia Đại









Chiều Thứ Bẩy 16-3-2019 từ 1pm đến 4pm, Hội Bưởi-CVA Nam Cali đã tổ chức một buổi Hội Thảo và Tâm Tình với học giả Đỗ Thông Minh về đề tài: "Con Đường Thoát Trung & Hiện Tình Đất Nước & Trong bối cảnh Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung" tại văn phòng Ban Đại Diện Trung Tâm Việt Ngữ tại vùng Little Sài Gòn: 8295 Westminster, # 270, Westminster, CA.



Dù chỉ có một thời gian rất ngắn hai tuần lễ, nhưng Hội Bưởi-CVANC đã tập trung nhân lực và phương tiện để tổ chức được buổi Hội Thảo mang tính cách tâm tình này để cùng nhau hướng về Quê Hương. Quý anh trong Hội như HT Phạm Quang Tuấn, PHT Nguyễn Công Huân đã mượn được bốn chục lá cờ VNCH-Mỹ và treo đầy cờ và banners từ ngoài đường Westminster vào đến khuôn viên nơi tổ chức, nơi đâu cũng thấy cờ bay phất phới trong ánh nắng vàng rực rỡ. Các anh Đặng Quỳnh, anh chị Mạnh Kính-Kim Thanh, chị Sâm Nhung, Quang Tuấn, v.v... đều giúp một tay nên đúng 1pm, tất cả cờ Mỹ-Việt và banner của Hội Thảo đã được trên lên ngoạn mục và trang nghiêm.







Trong ánh nắng ấm áp của cuối Đông qua Xuân của vùng được mệnh danh là "Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nan" cộng sản, chương trình đã được MC Vũ Quốc Phong khai mạc với nghi thức chào cờ Việt-Mỹ và Phút Mặc Niệm. Hội Trưởng Phạm Quang Tuấn lên cám ơn khán giả đến tham dự và cám ơn thầy Vũ Hoàng, thầy Đăng Ngọc Sinh đã cho Hội mượn trung tâm này để tổ chức, và anh Bùi Đức Uyên đã giúp Hội liên lạc mượn địa điểm. Sau đó, Tổng Kiểm Soát của Hội và Trưởng Ban Điều Hợp Nguyễn Đức Khoát lên đọc vài nét về Hội Bưởi-CVANC và tinh thần chống ngoại xâm của ngôi trường Bưởi-CVA đã trên một thế kỷ từ Bắc và di cư vào Nam năm 1954. Những cuộc xuống đường của Hội liên tục với đồng hương từ tháng 6-2018 đến nay do Liên Ủy Ban Chống Cộng & Tay Sai tổ chức tại nam Cali. Phó HT Nguyễn Công Huân đọc sơ lược tiểu sử của học giả Đỗ Thông Minh - cũng là một cựu học sinh CVA, và hai anh Phạm Gia Đại và Nguyễn Đức Khoát bắt đầu điều hợp chương trình với học giả Đỗ Thông Minh thuyết trình về các đề tài trong 45 phút. Một điều lý thú là anh Đỗ Thông Minh đã đem từ Nhật qua và tặng cho mỗi khán giả một đôi đũa Nhật vì theo anh, bên Nhật dù là vợ chồng cũng ăn riêng mỗi người một đôi.







Diễn giả nêu ra một số điểm như công cuộc đấu tranh thoát Trung này phải bắt nguồn từ trong nước là chính, nhưng gặp trở ngại vì sau khi hàng trăm ngàn dân biểu tình rầm rộ ngày 10-6-2018, cộng sản trong nước đã tìm mọi cách bắt hết những người trong tổ chức, tìm mọi cách ngăn cản đàn áp các nhà đấu tranh, và huy động công an cảnh sát ngăn chặn ngay từ trong trứng nước. Đó là lý do những cuộc biểu tình đã bị gián đoạn. Vấn đề nhân quyền Mỹ không coi trọng vì ngân sách quốc phòng bây giờ lên đến 750 tỷ mà chỉ dành ra vài chục triệu cho nhân quyền. và Mỹ cũng muốn dùng CSVN để ngăn chặn một phần sự bành trướng của Trung Cộng (TC) tại Biển Đông. Bởi chiến lược "Nhất Đới Nhất Lộ" của TC thì dụ như đã hoàn tất từ bắc Trung Phần VN qua Hoa Lục và đến đảo Hải Nam, trong thời bình sẽ mang tình kiến tạo nhưng khi chiến tranh nổ ra sẽ là con đường chiến lược cho Tầu. Dù CSVN đã cố quốc tế hóa cảng Cam Ranh để tránh bị TC chiếm nhưng TC đã chiếm hết những địa điểm chiến lược tại những cảng từ Hoàng Sa, Trường Sa, đến Thái Lan, Tích Lan, và CSVN hầu như đã bị bao vây tại Biển Đông cho đến Phú Quốc.







Nội bộ của CSVN cũng chia rẽ, lúc theo Nga lúc theo Tầu, có phe theo Mỹ. Cứ so sánh cách dân chúng đón tiếp nồng nhiệt TT Donald Trump qua Hà Nội phó hội với Bắc Hàn vừa qua, và sự đón tiếp tẻ nhạt chủ tịch Tập Cận Bình khi qua Hà Nội thì đã thấy lòng dân. Việc ông Bùi Hiền muốn chế ra cách viết chữ quốc ngữ theo kiểu của ông đã thất bại ví chính người trong nước đã chống lại. Trước kia Lào và Cao Miên đều chịu ảnh hưởng của VN, nhưng bây giờ hoàn toàn lệ thuộc vào TC - CSVN bị cô lập, và dù đều là cộng sản, và dù CSVN vẫn bị TC kềm kẹp nhưng đã xẩy ra hàng trăm vụ chạm súng nhỏ tại những vùng sáu tình biên giới trước khi xầy ra trận chiến lớn đầu năm 1979, hay tại Trường Sa, và kết quả là CSVN vẫn thua và VN mất đất.



Cuộc hội thảo và tâm tình đã mở ra sau phần thuyết trình của diễn giả với trên hai chục câu hỏi của đa số là Bưởi-CVA và thân hữu như Gs Song Thuận, GS Đỗ Anh Tài, quý anh chị Lại Quốc Ấn, Mắt Nâu, Mộng Tâm, Trang Đài, GS Vũ Hoàng, Trần Minh Công, Lê Tuấn, Nguyễn Địch Hà, Nguyễn Công Huân, a Thiện, một CVA 1972, v.v... Một số khán giả như Nguyễn Đồng, GS Đỗ Anh Tài, Nguyễn Kim Bình, Trịnh Ngọc Hồng, Lại Quốc Ấn, đóng góp nhận định của mình về đề tài và mở rộng qua những lĩnh vực liên hệ như làm sao để Thoát Trung, nơi nào trên thế giới cộng đồng người Việt mạnh nhất về chống cộng, và làm sao cho hậu duệ có thể tiếp nhận được những kiến thức của cha ông, thí dụ như khoảng 20 ngàn trang và hàng trăm sách tài liệu mà học giả Đỗ Thông Minh đã viết mấy thập niên nay. Theo ông Phan Kỳ Nhơn điều kiện tiên quyết để thoát Trung được chính là phải giải thể cái chế độ cộng sản tại VN.



Buổi hội thảo đã kết thúc lúc 4pm cùng ngày, mọi người vui vẻ chụp chung tấm hình kỷ niệm. Ước lượng trên 70 - 80 người tham dự, kể cả 65 quan khách đã ghi tên vào sổ lưu niệm,vì một số đến trễ, và vượt xa sự mong đợi của ban tổ chức, vì chỉ ước định có khoảng 30 khán giả và vì nhắm vào quảng bá hội thảo trên you tube. Hai anh Uyên và Huy phụ trách quay video và sẽ đưa lên you tube nay mai để các Bưởi-CVA và đồng hương ở xa có thể theo dõi, hội thảo này cũng sẽ lên các báo chì tại địa phương. Sau khi kết thúc, mọi người lại cùng nhau đến tham dự buổi văn nghệ tưởng niệm cố nhạc sĩ Việt Dzũng cũng tổ chức cùng ngày tại Quận Cam, CA./.