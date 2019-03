Nhiều Nước Và Hãng Hàng Không Tạm Ngưng Bay Boeing 737 MAX

Chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn của Ehthiopian Airlines với chiếc 737 MAX 8 là gì nhưng với 2 tai nạn chết người xảy ra liên tiếp trong vòng 5 tháng, mọi người có quyền hoài nghi về độ an toàn của dòng máy bay 737 MAX 8. Động thái thông thường đối với các hãng hàng không vẫn là tạm ngưng khai thác, còn các quốc gia thì cấm bay vào không phận chờ kết luận chính thức từ hãng sản xuất máy bay và các cơ quan an toàn hàng không.Hiện có tổng cộng 59 hãng hàng không đang khai thác dòng Boeing 737 MAX, tổng số máy bay đang hoạt động là 387 chiếc và trong đó có 74 chiếc thuộc các hãng hàng không của Mỹ. Ngay sau vụ tai nạn của Ethiopian Airlines làm 157 người thiệt mạng, Ethiopia đã lập tức đình chỉ bay toàn bộ các máy bay 737 MAX.Trung Quốc là thị trường lớn nhất của 737 MAX vì nó nằm trong biên chế của rất nhiều hãng như Air China, China Eastern, China Southern, Fuzhou Airlines, Hainan Airlines, Kunming Airlines, Lucky Air, Shandong Airlines, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines, Xiamen Air … với tổng số khoảng 60 chiếc - toàn bộ đã bị đình chỉ theo yêu cầu của cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC).Theo sau Trung Quốc là Indonesia cũng đã yêu cầu Garuda Indonesia và Lion Air đình chỉ toàn bộ đội bay 737 MAX. Lion Air cũng là hãng hàng không tiền tiêu của dòng 737 MAX và cũng là hãng đầu tiên gặp sự cố với dòng 737 MAX hồi tháng 10/2018 làm toàn bộ 189 người thiệt mạng.Singapore với sân bay quốc tế Changi vốn là trung tâm trung chuyển lớn nhất ở Đông Nam Á cũng đã ra lệnh cấm tất cả các hãng hàng không nào vận hành 737 MAX đến và đi từ đảo quốc Singapore. SilkAir là hãng bị ảnh hưởng nặng nhất dưới lệnh cấm vì SilkAir có rất nhiều chặng bay dùng 737 MAX đến nhiều thành phố ở Đông Nam Á, Nam Á.Danh sách các nước cấm 737 MAX tiếp tục kéo dài, hiện đã có:- Úc (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ Úc, Fiji Airways và SilkAir bị ảnh hưởng)- New Zealand (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ New Zealand)- Malaysia (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ Malaysia)- Mongolia (cấm các chuyến bay nội địa dùng 737 MAX, MIAT Mongolian Airlines bị ảnh hưởng)- Oman (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ Oman, Oman Air bị ảnh hưởng)- Hàn Quốc (cấm các chuyến bay nội địa dùng 737 MAX, Eastar Jet bị ảnh hưởng)- Ấn Độ (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ Ấn Độ).- Anh (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ Anh, Norwegian Air Shuttle và TUIfly bị ảnh hưởng)- Thổ Nhĩ Kỳ (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ TNK, ngưng khai thác toàn bộ 737 MAX với các hãng hàng không trong nước, Turkish Air bị ảnh hưởng)- Nam Phi (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ Nam Phi).- Brazil (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ Brazil, ngưng khai thác toàn bộ 737 MAX với các hãng hàng không trong nước, GOL Airlines bị ảnh hưởng)- Argentina (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ Argentina, ngưng khai thác toàn bộ 737 MAX với các hãng hàng không trong nước, Aerolineas Argentina bị ảnh hưởng)- Mexico (cấm các hãng hàng không khai thác 737 MAX đến và đi từ Mexico, ngưng khai thác toàn bộ 737 MAX với các hãng hàng không trong nước, Aeromexico bị ảnh hưởng).- Việt Nam (tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lức giấy phép bay đã cấp với các chuyến bay sử dụng 737 MAX trong không phận Việt Nam).Theo diễn biến mới nhất, Cơ quan an toàn hàng không Châu Âu (EASA) cũng đã đình chỉ toàn bộ hoạt động bay của 737 MAX tại không phận các nước thuộc liên minh Châu Âu (EU). Như vậy, danh sách các nước cấm 737 MAX vào không phận tiếp tục kéo dài gồm: Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Iceland, Ireland, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan.Nhiều hãng hàng không vì bị cấm khai thác theo chỉ thị từ các nước và lo ngại trước nguy cơ an toàn của dòng máy bay đã tạm ngưng khai thác 737 MAX. Danh sách bao gồm:- China Souther Airlines (Trung Quốc): 22 chiếc- Norwegian Air Shuttle (Na Uy): 18 chiếc- TUI Fly (Đức): 15 chiếc- Air China (Trung Quốc): 15 chiếc- SpiceJet (Ấn Độ): 13 chiếc- Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ): 11 chiếc- FlyDubai (UAE): 11 chiếc- Shanghai Ảilrines (Trung Quốc): 11 chiếc- Hainan Airlines (Trung Quốc): 11 chiếc- Xiamen Air (Trung Quốc): 10 chiếc- Lion Air (Indonesia): 10 chiếc- Smart Wings (CH Séc): 7 chiếc- GOL Transportes Aereos (Brazil): 7 chiếc- Shandong Airlines (Trung Quốc): 7 chiếc- SilkAir (Singapore): 6 chiếc- Aeromexico (Mexico): 6 chiếc- Shenzhen Airlines (Trung Quốc): 6 chiếc- LOT Polish Airlines (Ba Lan): 5 chiếc- Oman Air (Oman): 5 chiếc- Aerolineas Argentinas (Argentina): 5 chiếc- Sunwing Airlines (Canada): 4 chiếc- China Eastern Airlines (Trung Quốc): 4 chiếc- Ethiopian Airlines (Ethiopia): 4 chiếc- Icelandair (Iceland): 3 chiếc- Air Italy (Ý): 3 chiếc- Lucky Air (Trung Quốc: 3 chiếc- Enter Air (Ba Lan): 2 chiếc- Fiji Airways (Fiji): 2 chiếc- S7 Airlines (Nga): 2 chiếc- Cayman Airways (Cayman): 2 chiếc- Fuzhou Airlines (Trung Quốc): 2 chiếc- Kunming Airlines (Trung Quốc): 2 chiếc- Okay Airways (Trung Quốc): 2 chiếc- Eastar Jet (Hàn Quốc): 2 chiếc- Corendon Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ): 1 chiếc- SCAT Airlines (Kazakhstan): 1 chiếc- 9 Air (Trung Quốc): 1 chiếc- Royal Air Maroc (Morocco): 1 chiếc- Comair (Nam Phi): 1 chiếc- MIAT Mongolian Airlines (Mongolian): 1 chiếc- Garuda Indonesia (Indonesia): 1 chiếc.Nguoivietphone.com.