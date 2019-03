Mỹ: 150,000 Người Chết Vì Rượu, Ma Túy, Tự Tử

Hơn 150,000 người Mỹ chết vì rượu, ma túy và tự tử trong năm 2017, theo một phân tích mới cho thấy.Số lượng này là cao kỷ lục từ trước tới nay và gấp đôi năm 1999, theo nghiên cứu được công bố hôm Thứ Ba bởi Trust for America’s Health và Well Being Trust (WBT).Sau đây là một số điểm nổi bật:- Tổng số tử vong do dùng thuốc giảm đau (opioid) đã nhảy vọt lên 45% từ năm 2016 tới 2017. Tăng gấp 10 lần trong vòng 5 năm qua.- Tỉ lệ tử vong trên toàn quốc vì rượu, ma túy và tự tử đã gia tăng 6% từ 43.9 tới 46.6 tử vong tính theo mỗi 100,000 người từ năm 2016 tới 2017.- Trong năm 2017, hơn 1,000 người chết tại Hoa Kỳ từ uống thuốc giảm đau qua liều trong mỗi 2 tuần lễ.- Tự tử gia tăng từ 13.9 tới 14.5 tử vong cho mỗi 100,000 người từ năm 2016 tới 2017.- West Virginia báo cáo tỉ lệ tử vong cao do uống rượu và tự tử – 9 vụ chết cho mỗi 100,000 người.“Có quá nhiều người trong chúng ta chết từ những nguyên nhân có thể ngăn ngừa, và mỗi lần chúng ta đạt tiến bộ – như với các loại thuốc giảm đau có toa – thì có nhiều vấn đề mới – như nạn dùng thuốc quá liều – xuất hiện,” theo Benjamin Miller, trưởng ban chiến thuật của WBT, cho biết. “Việc giải quyết vấn đề phức tạp như thế không phải là về việc thêm những thay đổi nhỏ mà thực sự là thay đổi ở tầng mức hệ thống.”John Auerbach, lãnh đạo bộ phận sức khỏe của Trust for America, được báo USA Today trích thuật phát biểu nói rằng: Đất nước cần hiểu và giải quyết tốt hơn nguyên nhân tạo ra “những cái chết tuyệt vọng này.”