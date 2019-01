Canada: Sẽ Nhận 1 Triệu Di Dân Trong 3 Năm

Dù đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng trong năm 2018 Apple vẫn đạt được những mục tiêu đề ra về doanh thu và lợi nhuận, do đó CEO Tim Cook cùng nhiều giám đốc cao cấp khác vẫn được thưởng với số tiền cao hơn so với những năm trước. Cụ thể, tổng tiền thưởng trong năm 2018 của Tim Cook là 15.7 triệu USD, tăng 22% so với năm trước, và là năm thứ 2 liên tục tăng tiền thưởng