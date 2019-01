Anh: Cảnh Sát Khuyên Giới Bán Lẻ Chuẩn Bị Trước Brexit

LONDON - Cảnh sát vương quốc Anh nghĩ rằng các hãng bán lẻ nên tính toán trước các biện pháp tăng cường an ninh trong trường hợp kỳ hạn Brexit đến gần mà không có thỏa thuận đưa tới cơn sốt mua hàng.Thẩm quyền cảnh sát đô thị sợ rằng tâm lý bất an sẽ khiến người tiêu thụ đổ xô đi mua hàng tích trữ.Kỳ hạn Brexit đã được dự định bắt đầu ngày 29-3.Thỏa thuận được Thủ Tướng Theresa May thương lượng với Liên Âu có lẽ sẽ bị Lập Pháp bác bỏ tuần tới trong lúc phản đối từ cả phe thuận và phe chống đều là quyết liệt.Kỹ nghệ bán lẻ phản ứng thận trọng.Cố vấn James Martin giúp việc British Retail Consortium cho biết: gần 5000 cơ sở sẽ làm việc với cảnh sát để bảo đảm hoạt động mua sắm an toàn và ổn định.