Sharp Sắp Ra Máy Ảnh Micro Four Thirds Quay Video 8K

Khoảng đầu tháng 01/2019, tại CES 2019, Sharp cho biết đang phát triển máy ảnh 8K Micro Four Thirds mới. Hãng nhấn mạnh tính năng như là “máy quay video 8K”. Youtuber Kikonita đã upload một đoạn video ngắn trên tay chiếc máy mới tại gian hàng của Sharp tại CES 2019. Nhưng rất đáng tiếc đây chỉ là một nguyên mẫu thử nghiệm, nên chi tiết về các thông số kĩ thuật cũng như chi tiết phần cứng chưa được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, Sharp cũng tiết lộ sẽ chính thức công bố và thông báo cho người dùng về các thông số chi tiết kỹ thuật của máy vào Quý II, có thể là tại triễn lãm NAB 2019 ở Las Vegas 2019.Cũng theo Kikonita, các nhân viên của Sharp tại CES cho biết chiếc máy ảnh 8K Micro Four Thirds hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 30fps với chuẩn Codec H.265. Phiên bản nguyên mẫu hiện đang được trưng bày cũng cho thấy sẽ có một khe thẻ cắm thẻ SD UHS - II, chức năng chống rung trên cảm biến và màn hình cảm ứng lớn 5-inch có khả năng lật xoay.Sharp 8K Micro Four Thirds sẽ có chế độ quay tại tốc độ 60fps ở độ phân giải thấp hơn, có thể là 1080p. Các tính năng khác có trên nguyên mẫu bao gồm cổng HDMI kích thước bình thường, cổng âm thanh mini XLR, cổng USB-C, jack cắm microphone và jack cắm tai nghe. Giá bán dự kiến cho chiếc máy quay 8K Micro Four Thirds mới của Sharp sẽ có mức giá khoảng 5000 USD.Nguoivietphone.com.