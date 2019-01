Xuân Về Nhớ Mẹ, Tết Đến Nhớ Chuyện Trong Tù

(Xem: 142)

cần phải có Luật An Ninh Mạng để chống cho chế độ hiện hành, may ra, khỏi ngã – theo như lời xác nhận Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: “Cần Luật này để bảo vệ chế độ.” Được bao lâu? Thì được lúc nào hay lúc đó thôi, chớ hỏi khó như vậy sao (nghe) bất an và bất nhơn quá hà!