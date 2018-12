Chương Trình Ngừa Trẻ Em Tự Tử: Khảo Sát, Đánh Giá, Can Thiệp

Các nhà nghiên cứu tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia (NIMH) đã cho thấy rằng việc cung cấp các chương trình can thiệp vào các môi trường y tế có thể giúp chống lại thanh thiếu niên tự tử.Một nghiên cứu từ đầu năm nay, được đăng trong tạp chí Psychosomatics, cho thấy con đường lâm sàng 3 tầng mới là hệ thống sàng lọc nguy cơ tự tử phổ biến trong các môi trường chăm sóc sức khỏe nhi đồng.“Tự tử là quan tâm sức khỏe công cộng lớn và sự khám phá sớm là chiến lược ngăn chận quan trọng,” theo Joshua A. Gordon, Giám Đốc của NIMH và cũng là tác giả nghiên cứu, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Phần hồ sơ nghiên cứu sự ngăn ngừa tự tử của NIMH tập trung vào chủ yếu vào việc thử nghiệm và thực hiện các chiến lược hiệu quả đối với những cá nhân được xác định có nguy cơ tự tử. Kết quả từ các nỗ lực nghiên cứu này đã sẵn sàng tạo thay đổi thực sự và giúp cứu nhiều mạng người.”Tầng thứ nhất của phương pháp lâm sàng sử dụng việc sàng lọc tất cả thanh thiếu niên Những Câu Hỏi Về Tự Tử trong vòng 20 giây, hay ASQ, là dụng cụ để xác định nguy cơ tự tử trong các bệnh nhân y tế nhi đồng. Thử nghiệm này đã có sẵn trong 14 thứ tiếng.Tầng thứ hai, dường như quan trọng nhất, là sự đánh giá từ 10 tới 15 phút được thực hiện bởi một bác sĩ lâm sàng để phân loại nguy cơ tự tử của bệnh nhân như mức thấp, cao hay khẩn cấp.Tầng thứ ba đánh giá sự an toàn của các bệnh nhân và thiết lập kế hoạch can thiệp.Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) phúc trình rằng hơn 6,000 người dưới tuổi 25 đã chết vì tự tử. Hầu hết những thanh viên này đã đến khám bệnh tại một nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe một tháng trước khi tự tử. Các chuyên gia nghĩ rằng các kế hoạch y tế cần tạo ra một nơi tốt để cung cấp các dịch vụ ngăn ngừa tự tử.