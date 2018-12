Dầu Hóa Thạch Xuất Cảng Của Mỹ Gây Quan Ngại Về Khí Hậu

SEOUL - Trong lúc Hoa Kỳ tăng xuất cảng dầu, khí, kỹ nghệ đóng tàu tại Nam Hàn đang đóng tàu lớn để chở hơi đốt hóa lỏng qua các đại dương.Xưởng đóng tàu lớn nhất của Nam Hàn được mô tả như tổ ong.Khi chính quyền Obama giải tỏa các hạn chế về vận chuyển dầu thô trên biển năm 2015, không lâu sau khi mở cửa cho xuất cảng hơi đốt thiên nhiên, các chủ công ty khai thác dầu Texas không thể tiên đoán Hoa Kỳ trở thành 1 trong những nhà sản xuất năng lượng hóa thạch lớn nhất thế giới nhanh đến thế.Các nhà chuyên môn nói: không nghi ngờ sản lượng và xuất cảng dầu/khí của Hoa Kỳ góp phần vào hiện tượng tăng nhiệt của khí quyển, cùng lúc giúp giảm giá dầu, khuyến khích tiêu thụ tại các nước đang phát triển.Phe ủng hộ xuất cảng hơi đốt hóa lỏng (LNG) lập luận: Trung Cộng và các nước sẽ giảm sử dụng than và năng lượng hóa thạch.Các nhà tranh đấu bảo vệ thiên nhiên không đồng ý – họ nói: dầu và LNG xuất cảng từ Hoa Kỳ không làm cho nhà máy nhiệt điện đốt than kém sức cạnh tranh so với điện nguyên tử, điện mặt trời, điện gió.Giáo sư Katherine Hayhoe, khoa học gia khí hậu tại Texas Tech University, nhắc nhở “Nhà máy điện khai thác LNG sẽ có ảnh hưởng với khí thải carbon trong nhiều thập niên”.