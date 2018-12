¾ Dân Mỹ Cô Đơn, 90 Tuổi Thì Tuyệt Vọng

(Xem: 97)

SAN DIEGO, CA – Nghiên cứu được thực hiện bởi trang mạng WassetHub xếp hạng 182 thành phố trên toàn quốc dựa trên 39 yếu tố an toàn tại những khu vực gồm an toàn nhà ở, an toàn tài chánh và nguy cơ các tai họa thiên nhiên.